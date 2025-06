Reconstrucción en la retaguardia del Dépor

Se llame reconstrucción, retoque, mejora o remodelación, el Deportivo afronta un verano clave en la configuración de su plantilla, ya que cuenta con 30 jugadores con contrato en vigor más allá del 30 de junio. Todavía con el mercado recién inaugurado, el club ya ha empezado a mover ficha en algunas de las zonas más sensibles de su plantilla. Las dos primeras decisiones oficiales han sido las despedidas de Pablo Martínez y Jaime Sánchez. Los dos centrales, ambos capitanes del equipo, no continuarán más allá del 30 de junio después de la decisión de la entidad herculina de no ofrecerles la renovación. Con sus salidas, comienza la reconfiguración de la retaguardia blanquiazul. Por este motivo, es buen momento para analizar la hoja de ruta que el Deportivo tiene por delante en el futuro a corto plazo tanto en la defensa como en la portería, en los cimientos del equipo. La portería podría vivir alguna modificación, aunque no es una prioridad. Pero la defensa, especialmente el eje, se verá inevitablemente reformulada.

La portería

El Deportivo cuenta con cuatro porteros con contrato en vigor. Dos de ellos con rol garantizado, salvo sorpresa, en el primer equipo: Helton Leite y Germán Parreño, ambos vinculados hasta 2026. Y otros dos más jóvenes y con futuro todavía por definir: Eric Puerto, cedido en el Atlético Marbella durante la segunda mitad de la campaña 2024-25 y atado hasta 2028, y Alberto Sánchez, arquero del Fabril con contrato hasta 2026 que ejerció como tercer portero del primer equipo tras la cesión de Puerto.



El caso de Helton Leite parece el más claro. El veterano guardameta brasileño, de 34 años, rindió a buen nivel durante todo el curso y fue aumentando su rendimiento. Disputó 37 partidos, todos como titular, acumulando 3.330 minutos bajo palos y encajando 43 goles. Fue uno de los porteros más fiables de la categoría, sobre todo por sus reflejos y agilidad en remates cercanos. Su continuidad es segura.

A priori, la situación de Germán Parreño es similar. El ex del Ibiza, de 31 años, apenas tuvo oportunidades: 5 partidos, todos como titular, en los que encajó 11 goles en 450 minutos. Asumió su rol secundario, pero apenas pudo mostrar su nivel competitivo. Su continuidad no está en cuestión —tiene contrato y no se han abierto vías de salida—, pero tampoco se descarta que el club estudie alguna alternativa si surge una opción de mercado que permita mejorar la competencia en la portería.



Por detrás, Eric Puerto y Alberto Sánchez representan dos apuestas distintas. El primero, de 22 años, no tuvo minutos en este curso con el primer equipo y viene de una cesión con algún altibajo en Marbella. Fue titular durante casi todo su préstamo —jugó 15 partidos y todos de inicio—, pero perdió el sitio en el once durante un lapso de tres jornadas. El club ve en él potencial y considera clave que sume minutos, por lo que lo más probable es una nueva cesión. En el caso de Alberto Sánchez, de 23 años, tampoco ha tenido minutos oficiales con el primer equipo. Su futuro dependerá en buena medida de su propia voluntad. Al ser sub-25 puede seguir alternando el filial con el primer equipo, aunque el overbooking de arqueros le puede hacer buscar más protagonismo fuera.



Por lo tanto, la portería no se presenta como un foco de urgencia, pero tampoco está completamente cerrada. Hay estabilidad con Helton, confianza en Germán y decisiones por tomar con los más jóvenes.

La defensa

La zona más sensible de toda la plantilla en estos momentos está en el eje de la defensa. El club ha decidido no renovar a Pablo Martínez ni a Jaime Sánchez, por lo que el club cuenta con solo dos centrales con contrato: Dani Barcia, hasta 2028, y Pablo Vázquez, hasta 2026.



El Deportivo está encantado con el rendimiento de Barcia. A sus 21 años, el central de El Temple ha dado un paso adelante esta temporada, jugando 16 partidos como titular y completándolos todos, con 1.440 minutos. En su temporada de debut en el fútbol profesional, el defensa zurdo demostró la jerarquía y la calma de un jugador veterano. Barcia será la piedra angular de la zaga de cara a los próximos años, así que el plan es rodearlo de otros centrales, a poder ser de diferentes perfiles, para completar una defensa completa.



El caso de Pablo Vázquez abre otra línea de trabajo. Con contrato hasta 2026, el valenciano de 30 años fue el central más utilizado del curso: 42 partidos, 41 de ellos como titular, con 3.702 minutos y 2 goles. El de Gandía ha protagonizado unos números espectaculares y ha sido el gran líder de la zaga durante el regreso del Dépor a Segunda División. Se ha ganado de forma sobrada su continuidad, pero el club coruñés trabaja para realizar al menos dos incorporaciones de centrales que suban el nivel de la zaga y ya le han hecho saber a su entorno que no tendrá rol de titular, lo que hace no descartar que termine saliendo.

En los laterales, el Deportivo apuesta por la continuidad. En el flanco derecho, el panorama está despejado. Ximo Navarro ha ampliado su contrato una temporada más, con opción de seguir hasta 2027, y Álex Petxarroman sigue con vínculo en vigor hasta 2028. A pesar del pobre rendimiento del lateral vasco, no se esperan cambios.



Ximo, a sus 34 años, ha sido uno de los mejores futbolistas del Dépor en la 2024-25: jugó 30 partidos de Liga, 29 de ellos como titular, con 2.452 minutos acumulados. Marcó 4 goles y vio 4 amarillas y una roja. Petxarroman, por su parte, participó en 27 encuentros, 17 como titular, con un total de 1.504 minutos. Fue el elegido para ocupar el costado diestro tras la lesión de Ximo y su rendimiento fue irregular y con lagunas defensivas preocupantes.



En el lateral izquierdo, la situación cuenta con matices. Sergio Escudero, de 35 años, sigue con contrato hasta 2026 y finalizó la temporada plenamente integrado en la dinámica del equipo tras recuperarse de su lesión de codo. Su temporada fue más discreta por ese motivo en cuanto a participación: solo 14 partidos, 7 como titular, y con 567 minutos totales. No obstante, el vallisoletano seguirá siendo blanquiazul.

Obrador, durante el partido en Riazor ante el Almería | Foto: Patricia G. Fraga





La incógnita se centra en Rafa Obrador. Cedido por el Real Madrid, el balear de 20 años disputó 33 partidos, 24 como titular, con 2.174 minutos sobre el césped. Fue de los jugadores más regulares y dinámicos en su puesto. La intención del Deportivo es prolongar la vinculación del lateral zurdo por una temporada más, pero el interés de otros equipos, la nueva configuración del cuerpo técnico del Real Madrid y la participación del club blanco en el Mundial de Clubes son factores que provocan que la situación de Obrador no se vaya a resolver pronto y que su regreso se complique.



Por último, uno que se va (Nemanja Tosic) y otro que vuelve (Iano Simao). El serbio, que llegó en el mercado de invierno y jugó solo 7 partidos (4 como titular), se marchará tras finalizar su cesión procedente del FC Zúrich, mientras que el lateral de Guinea-Bisáu regresa al Dépor tras una buena temporada cedido en el Arenteiro en Primera Federación: 33 partidos, todos como titular, y 2.870 minutos. Su evolución es evidente, pero su continuidad en el primer equipo coruñés no es ninguna certeza a estas alturas y además termina contrato en 2026.