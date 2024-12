Reacciones desde Tenerife tras la suspensión del partido del Dépor

La suspensión del partido entre el Tenerife y el Dépor por la alerta máxima por fuertes vientos emitida por la AEMET ha sorprendido a los aficionados blanquiazules que se encontraban allí para disfrutar del partido, ya que apenas unas horas antes del encuentro, no caía ni una gota de lluvia en Santa Cruz y apenas había viento.

Desde Dxt Campeón hemos hablado con el exjugador del Dépor y del Tenerife Ayoze Díaz, que vive en Tenerife, con nuestro compañero Armando Palleiro, que se encuentra allí estos días, y con varios aficionados desplazados a la isla para conocer sus testimonios.

Ayoze Díaz (exjugador del Dépor y del Tenerife)

El exfutbolista Ayoze Díaz, natural de La Laguna, la segunda ciudad más poblada de Tenerife, tenía previsto narrar el partido entre el conjunto chicharrero y el Deportivo para la Radio Galega, junto al periodista Javi Torres.



"Donde yo vivo, ahora mismo solo llueve, pero hay alerta roja y mañana se suspenden los colegios y todo. Supongo que con lo que ha pasado de la DANA quieren evitar que suceda cualquier cosa, que se ponga feo y el temporal se traslade a Santa Cruz. Por ese motivo, habrán pedido el aplazamiento", explica el exjugador del Dépor y del Tenerife para Dxt Campeón.

"A veces pasa que de un momento a otro se pone feo el tiempo, empieza a haber viento huracanado y supongo que será por eso por lo que han decidido suspender el partido. Por lo visto, por la parte norte hay bastante viento y no sé si llegará también a Santa Cruz, pero tendrán la previsión de que va a venir hasta aquí. Viendo cómo está la situación ahora mismo, no está para suspenderse el partido, pero tampoco te dicen que de un momento a otro se pueda complicar la cosa, así que prefieren que la gente no se mueva de casa por si acaso", relata el exlateral zurdo.

"Cuando se solicita el aplazamiento del partido es porque nadie se quiere ensuciar las manos, que luego pase algo y se lleven la culpa de lo que ha sucedido".

El exjugador, que actualmente trabaja en un colegio como profesor de clases extraescolares de fútbol y se hace cargo del huerto escolar, además de dirigir un negocio de hípica, cuenta que "iba a salir de casa hacia el estadio sobre las seis y media de la tarde, pero viendo que se suspende, me quedo en casa".

Ayoze comenta el ambiente que se respiraba estos últimos días en la isla con la llegada de los aficionados deportivistas.

"Ayer había algunas personas, varios niños en la ciudad deportiva, durante el entrenamiento del Dépor. También he visto alguna foto de aficionados del Dépor, con banderas, por la Plaza de España de Santa Cruz", apunta.

Armando Palleiro (Redactor de Dxt Campeón)

En Tenerife también se encuentra nuestro compañero Armando Palleiro. El redactor de nuestro diario está alojado en la Playa de las Américas, al lado de un pueblo que se llama Los Cristianos, en el sur de la isla.

"Aquí en el sur, la pasada madrugada el viento fue intensísimo", relata Palleiro, quien estaba pendiente de conocer si se jugaría el partido para coger el coche y acercarse al Heliodoro Rodríguez López.

"Nosotros estamos a 50 minutos en coche del estadio y estábamos pendientes, pero ya nada. Aquí en el sur el día está bastante feo, llueve y hace viento, pero nada comparado con ayer, que sí hubo ráfagas de viento huracanado y daba miedo salir del hotel", comenta.

Pasaban pocos minutos de las 18:00 horas en la península (las 17:00 en Canarias) y el redactor de Dxt Campeón explicaba que "ahora mismo está relativamente tranquilo. Si fuera por el tiempo que tenemos en este momento, resultaría muy difícil comprender que se haya tomado la decisión de suspender el partido".

"Hoy no hace ni la décima parte de viento que hacía anoche, que daba miedo", insiste.

"Ojalá se pueda jugar mañana, más que nada por el desplazamiento del Dépor y de los aficionados que nos encontramos aquí y que hemos viajado desde A Coruña, que podríamos disfrutar del partido", sentencia Armando Palleiro.

Diego Sánchez (coruñés que vive en Tenerife desde hace 23 años)

El coruñés Diego Sánchez lleva 23 años viviendo en Tenerife y es uno de los aficionados blanquiazules que iban a animar al conjunto de Óscar Gilsanz en el Heliodoro Rodríguez López. Este herculino nos ha contado, a pocos metros del estadio donde se iba a disputar el Tenerife-Dépor, a partir de las 21.00 horas, cómo está la situación en estos momentos.

"Está perfecto, yo vivo en el sur, pero llevo desde el viernes en el norte, en Santa Cruz. Estamos en una plaza a 200 metros del estadio, acaba de salir el sol, no se mueve ni una hoja ni cae una gota de agua. Con el tiempo que llevo viviendo aquí, sé que se puede liar muy gorda en un momento, pero ahora mismo la situación es de tranquilidad total. Ha ido mejorando a lo largo del día y me parece ridículo" que se suspenda el partido.

Sánchez confiesa la sorpresa que se han llevado todos los deportivistas que se han desplazado hasta Tenerife cuando han conocido la posibilidad de que no se juegue el encuentro.

"Está todo el mundo alucinando, hay pancartas de un montón de peñas del Depor y hay cánticos de 'Cabildo, vete ya', '¿Dónde está el temporal?', 'queremos jugar' o 'vamos a la playa' porque ahora mismo hay 22 grados y el día es espectacular. Estamos alucinando porque tal y como hace ahora mismo sería como un día de primavera en A Coruña", explica.

Este coruñés no tendrá problemas para ver al Dépor cuando se fije la nueva fecha del partido, pero lamenta la decepción de los aficionados que se han trasladado desde la capital herculina para apoyar al equipo en el Helidoro Rodríguez.

"Aquí somos más de 700, la mayoría de la gente se va mañana por la mañana y se va a quedar sin poder ver el partido. Con el día tan espectacular que hace, es ridículo que se suspenda", insiste.

Alexio Vila (coruñés que ha viajado a Tenerife para ver el partido)

Entre los aficionados blanquiazules que han viajado a Tenerife por el partido entre el cuadro chicharrero y el Deportivo está Alexio Vila, "coruñés de pura cepa, de debajo de la Torre de Hércules", presume.

"Vine el viernes y me vuelvo a A Coruña mañana", nos cuenta este seguidor deportivista, que se marchará de la isla sin haber podido disfrutar del entrenamiento entre ambas escuadras.

"La pasta que nos hemos gastado para venir es un poco lo de menos, porque lo pasas bien, pero vienes con un objetivo, que es ver al Dépor, disfrutar del partido y al final nos volvemos sin poder verlo. Yo no estaría este fin de semana en Tenerife si no fuera por el partido", confiesa.

Vila no oculta su sorpresa por el aplazamiento del encuentro, teniendo en cuenta el estado del tiempo en estos momentos.

"Si fuera por cómo está el tiempo ahora mismo, en Riazor no jugamos ni un solo partido en todo el año. Está saliendo el sol, no sopla el viento, no se mueve ni una hoja. Si esto es un temporal, que venga Dios y lo vea. La gente está alucinando y cantando 'vamos a la playa'", apunta este coruñés.

Alexio Vila reconoce "el bajón" por la suspensión del encuentro.

"Estamos jodidos porque es el desplazamiento más largo que existe desde A Coruña. Viajamos a todos lados, venimos de Galicia aquí para que se suspenda el partido por la meteorología. Manda cojones", lamenta.