Massimo Benassi: "Los jugadores y el cuerpo técnico querían jugar"

El director general del Deportivo, Massimo Benassi, compareció en el hotel de concentración del Dépor tras la suspensión del encuentro ante el Tenerife.

"Las últimas horas fueron complicadas. Los jugadores y el cuerpo técnico quieren jugar pero por las decisiones del Cabildo en primera instancia y luego de LaLiga por lo que envío el Cabildo no fue posible jugar. La situación no es bonita, pero tenemos que estar pensando ya en el siguiente partido", aclaró.

Benassi dijo que no era muy sensato el aplazamiento. "Esperemos que no pase nada y que no haya ninguna condición meteorológica mala. Hay que agradecer a la afición, es impresionante y es una pena. Lo sentimos mucho por ellos, por las horas de avión, los kilometros que han hecho... Es una verdadera pena. No hay palabras para agradecer y describir lo que está pasando. Los jugadores están con ellos y ojalá esto nos lleve para arriba. Que todos podamos seguir ganando y disfrutando de este ambinte", dijo Massimo.

"Nuestro plan es el mismo. El lunes un vuelo a las siete de la mañana, a Santiago y de ahí a Coruña. Estamos a la espera de que LaLiga ponga una fecha para ver cuándo se puede jugar. Hace 10 minutos recibimos una notificación del Juez Único de Competición (19.30 horas es cuando lo comenta Benassi), pondrán una nueva fecha y a partir de ahí podremos presenatr alegaciones y comentarios con la nueva fecha.

Explicó, también que el lunes no se podía jugar debido a el proceso de elecciones de mañana en la Federación: "Por nuestra parte todos queremos jugar, hoy, mañana, lo antes posible. Los estatutos de la Federación no permite jugar en día de elecciones. Es otra circunstancia no muy afortunada que no nos permite jugar el lunes. El Tenerife tiene otro partido aplazado contra el Levante y al tener Copa, que pueden pasar, lo normal es que se juegue a finales de enero".

También aclaró la forma en la que recibir el dinero por la entrada: "Desde este lunes todos los aficionados desplazados recibirán un correo con instrucciones para obtener la devolución del dinero y darle las gracias por el refuerzo que han hecho. Lo sentimos mucho, no depende de nootros. Ahora toca ganar los dos partidos que quedan en casa".