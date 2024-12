El Dépor pudo despegar en Tenerife y ya está de vuelta en Abegondo

El Deportivo está de regreso en tierras coruñesas, tras su desplazamiento del pasado fin de semana a Tenerife, donde no pudo disputar el partido fijado para el domingo 15 de diciembre, debido a la decisión de LaLiga de suspender el encuentro, en base a la alerta máxima por fuertes vientos emitida por la AEMET.

Tras el aplazamiento de la cita de ayer, correspondiente a la decimonovena jornada de Segunda División, la expedición blanquiazul se quedó en el hotel donde estaba hospedada, hasta donde se acercaron un gran número de los 700 aficionados deportivistas que se desplazaron hasta la isla para disfrutar del partido, como quedó reflejado en un vídeo subido por David Mella a instagram, donde aparecen los jugadores cantando con varios de los seguidores. Cánticos con mucha retranca sobre el mal tiempo.

El equipo pernoctó en Santa Cruz, pero peligraba el plan de regreso a A Coruña, previsto para esta mañana, debido a que, por la alerta de viento, cabía la posibilidad de que se cerrara el Aeropuerto Norte, desde donde el Dépor tenía previsto viajar hasta Santiago. Finalmente, dicho aeropuerto funcionó con absoluta normalidad, ya que, según nos explicó el jefe de prensa del Deportivo, Rafael Carpacho, "el viento era moderado" y no existía ningún tipo de peligro.

El avión en el que viajó el Dépor desde Tenerife despegó alrededor de las 8:00 (hora peninsular) y aterrizó a las 11:00 en Santiago. Desde allí, la plantilla se desplaza hasta la Ciudad Deportiva de Abegondo, donde se entrenará alrededor de las 12.30 horas. Será la primera sesión de entrenamiento de la semana para preparar el próximo compromiso, contra el Castellón el jueves.

El director general del Deportivo, Massimo Benassi, compareció ayer en el hotel de concentración del Dépor tras la suspensión del encuentro.

"Las últimas horas fueron complicadas. Los jugadores y el cuerpo técnico quieren jugar pero por las decisiones del Cabildo en primera instancia y luego de LaLiga por lo que envío el Cabildo no fue posible jugar. La situación no es bonita, pero tenemos que estar pensando ya en el siguiente partido", dijo en aquel momento Benassi.

Sorpresa y descontento en la afición

Varios de los deportivistas que estaban en la isla manifestaron su descontento a Dxt Campeón por la suspensión del encuentro.

"Está todo el mundo alucinando, hay pancartas de un montón de peñas del Depor y hay cánticos de 'Cabildo, vete ya', '¿Dónde está el temporal?', 'queremos jugar' o 'vamos a la playa' porque ahora mismo hay 22 grados y el día es espectacular. Estamos alucinando porque tal y como hace ahora mismo sería como un día de primavera en A Coruña", expuso el coruñés Diego Sánchez, quien lleva 23 años viviendo en Tenerife.

Pasadas las 21.30 (hora peninsular), cuando el encuentro ya debía estar celebrándose, este mismo aficionado señalaba: "Iría casi media hora de partido. Aquí estamos de terrazas tomando algo. Ni gota de viento y no llueve".

Otro seguidor blanquiazul, Alessio Vila, tampoco podía ocultar su enfado: "La pasta que nos hemos gastado para venir es un poco lo de menos, porque lo pasas bien, pero vienes con un objetivo, que es ver al Dépor, disfrutar del partido y al final nos volvemos sin poder verlo. Yo no estaría este fin de semana en Tenerife si no fuera por el partido".

"Si fuera por cómo está el tiempo ahora mismo, en Riazor no jugamos ni un solo partido en todo el año. Está saliendo el sol, no sopla el viento, no se mueve ni una hoja. Si esto es un temporal, que venga Dios y lo vea. La gente está alucinando y cantando 'vamos a la playa'", apuntó este seguidor herculino.

"Estamos jodidos porque es el desplazamiento más largo que existe desde A Coruña. Viajamos a todos lados, venimos de Galicia aquí para que se suspenda el partido por la meteorología. Manda cojones", lamentó.

Lucas Pérez cumplirá su sanción ante el Castellón

La suspensión del partido, además, provoca que Lucas Pérez, quien no voló a Tenerife debido a que tenía un partido de sanción por acumulación de tarjetas amarillas, tenga que cumplir su castigo el jueves frente al Castellón.

De esta forma, el técnico Óscar Gilsanz pierde para el penúltimo partido del año 2024 a su segundo máximo artillero, con cuatro goles, el principal asistente, con cuatro pases de gol, y el futbolista de Segunda División que más grandes ocasiones de gol genera con sus pases.