Préstamos a bajo interés

El Deportivo ha cedido 10 jugadores este curso, pero no todos los préstamos cumplen bien el binomio entre carga de minutos y buen rendimiento.



Una suerte de ‘Erasmus’ con experiencias bastante exitosas, con los casos de destacados sobre todo de Rubén López (Barça B), Chacón (Cultural) o Iano (Arenteiro) que contrastan con peores registros de futbolistas como Davo, Nájera, Puerto o Pablo Muñoz.

Rubén López (Barça Atlètic)

En este curso la presencia de Rubén López en el equipo ha sido bastante constante. Incluso llegó a jugar por necesidades del guion en el puesto de lateral izquierdo. Fue protagonista aciago en dos ocasiones, con sendos tantos en propia.



Uno de ellos, precisamente ante la Cultural Leonesa, en la que milita otro exblanquiazul, Luis Chacón. Fue en el minuto seis de partido, de una contienda que finalizó con tablas en el marcador (1-1). En ese duelo ejerció como carrilero zurdo.



El de Silleda ha celebrado goles, un total de dos en lo que llevamos de curso. El primero lo marcó al Bilbao Athletic (2-2). En ese partido actuó como interior. Su primera diana había sido el pasado mes de noviembre. El mediocentro marcó en el empate ante la Gimnástica Segoviana (2-2), con un tanto en el 58 con el que los culés abrían el marcador. El futbolista está completando una de las cesiones más interesantes para el Dépor, que podría haber tenido sitio para él en la medular en esta campaña.



Esta jornada salió desde el banquillo con el Barça Athletic. Entró en el minuto 86 por Iván Cédric en la victoria del filial culé contra el Real Unión de Irún (1-3). El conjunto azulgrana ocupa actualmente posiciones de descenso a Segunda RFEF y está a cinco de la salvación.

Luis Chacón (Cultural Leonesa)

Chacón firma 10 dianas en esta temporada y ha sido bigoleador en dos ocasiones. No obstante, está atravesando un periodo de sequía en la faceta anotadora, pues no marca desde el 15 de febrero, cuando le endosó dos tantos a la Real Sociedad B (2-2). Aunque las primeras jornadas no fue titular, el blanquiazul convenció a Raúl Llona y se hizo con un puesto en el once, que apenas ha soltado. Solo fue suplente hace dos jornadas, en la derrota ante el Tarazona (1-0).



El mediapunta de Pontedeume fue titular este fin de semana en el triunfo de la Cultural Leonesa ante el Nàstic de Tarragona (2-1). El conjunto leonés sigue liderando el Grupo I de Primera Federación y aventaja en cinco puntos a la Ponferradina, que es segunda en la tabla.



Eric Puerto (Marbella)

El guardameta se marchó cedido en el mercado invernal en busca de los minutos de los que no estaba gozando. Puerto lleva 10 partidos como titular en los que ha encajado 18 goles. El Marbella está en puestos de descenso.



Este fin de semana, después de tres encuentros en los que perdió su sitio en el once y en el que ocupó su posición Dani Martín, volvió a ser titular. Lo hizo en la derrota ante el Ceuta (3-1), que lleva 20 duelos seguidos sin perder, mejorando los registros (19) de Dépor y Racing de Santander en Primera Federación.

Pablo Muñoz (Marbella)

El atacante, que ha firmado dos goles en esta campaña, vio cortada su continuidad en el equipo debido a una lesión en los isquiotibiales. Desde que comenzó el año ha intercalado titularidades y suplencias. No tuvo minutos el fin de semana en la derrota contra el Ceuta.

Iano Simão (Arenteiro)

El futbolista de Guinea-Bisáu es un fijo en los planes de Raúl Jardiel y sigue acumulando experiencia y minutos. El lateral zurdo disputó el encuentro íntegro en el empate sin goles del Arenteiro frente a Unionistas (0-0). El Arenteiro ocupa en la actualidad la zona media de la tabla, con 43 puntos. Un rol importante también lo tenía el deportivista Diego Gómez, cedido hasta enero en O Carballiño, pero al que el Dépor repescó en esta ventana de fichajes. Hasta su retorno, llevaba más de 1.000 minutos y dos dianas.

Martín Ochoa (Lugo)

El delantero no está disfrutando de muchos minutos, con solo 13 titularidades en 25 partidos y un único tanto, hace más de un mes, ante el Bilbao Athletic (2-2). El conjunto rojiblanco, con 42 puntos, está a dos de los puestos que marcan el descenso a Segunda Federación. En esta jornada el atacante entró en el minuto 77 del encuentro que se saldó con victoria por la mínima ante la Real Sociedad B (1-0). Un triunfo que acabó con una racha de tres derrotas seguidas.

Raúl Alcaina (Murcia)

Alcaina lleva 22 duelos jugados, aunque solo 10 como titular y ha marcado dos goles. No participó el pasado fin de semana en un choque que se saldó con derrota ante Alcorcón (2-1). El cuadro murciano es segundo, con 53 puntos, a tres del líder del Grupo II de Primera Federación, el Ceuta.

Davo (Murcia)

El gallego-asturiano apenas ha jugado 500 minutos en 11 enfrentamientos y solo en siete ha sido titular. Su participación en el equipo está siendo muy discreta. Disputó la primera parte de la derrota con el Alcorcón.

Mario Nájera (UD Logroñés)

Nájera suma 16 choques, cuatro como titular y ha rubricado dos goles. El atacante regresó al equipo esta jornada y lo hizo saliendo en la segunda parte en la victoria en Las Gaunas ante el Subiza (3-0). Los riojanos, sin opciones para optar al playoff de ascenso a Primera RFEF, pelearán por una plaza para disputar la Copa del Rey.



Brais Suárez (Calahorra)

Lleva 17 titularidades, por delante de su compañero Razak Brimah. El arquero entró en el once en la derrota contra el Eibar B (1-0). El Calahorra ocupa puestos de descenso a Tercera Federación