Los penaltis potenciales de Saúl Ais Reig

Un lunes más, y van ya unos cuantos, el Deportivo y el deportivismo amanecieron con un cabreo e impotencia considerables después de otra decisión del VAR que termina saliendo cruz. En este caso, además, por partida doble.

El equipo blanquiazul logró salvar un punto en Anduva sobre la bocina, en un partido en el que tuvo que contener todo el poderío que el Mirandés muestra como local y también las ganas de protagonismo de Saúl Ais Reig. El valenciano, viejo conocido tras aquel episodio en Córdoba en el que Borja Valle lo acabó acusándolo de mentir, se apropió del foco para avisar a Muresan Muresan de los dos penaltis cometidos por Pablo Martínez.

Concepto Play the ball

La segunda pena máxima del encuentro deja un concepto nuevo que añadir a las cada vez más complejas reglas de interpretación que los árbitros utilizan para las manos. Siempre alejándose de la objetividad. Play the ball se aplica para referirse a esas acciones en las que el futbolista juega la pelota de manera activa, ya sea con el pie o con la cabeza, y accidentalmente su remate o despeje golpea en el brazo o la mano. Independientemente de la posición del mismo, esa mano nunca será sancionable.



En este caso, Muresan Muresan entendió que Pablo Martínez, corriendo a máxima velocidad hacia su portería y haciendo un escorzo para despejar la pelota, decidió tocar el balón con la mano de forma deliberada, como apuntó Ais Reig, y no tratando de equilibrarse para evitar irse al suelo.

Tercer penalti de VAR

Sea por el motivo que sea, el desenlace fue que el videoarbitraje se cobró la tercera pena máxima en contra del Deportivo esta temporada. A las dos de Anduva hay que sumar la señalada ante el Cádiz en la primera vuelta. En esa ocasión el futbolista al que pillaron las cámaras fue Helton Leite en una acción con Carlos Fernández. Acción igual de gris que las del pasado domingo, en la que todavía hoy es difícil clarificar si el guardameta brasileño impacta antes con el balón o con la cabeza del exdelantero deportivista.

3 penaltis de los ocho señalados contra el Dépor fueron de VAR: los del domingo y el de Helton en Cádiz



Así ha sido la historia del cuadro herculino esta temporada con el VAR en el regreso al fútbol profesional. Un reencuentro que era esperado después de lo sufrido durante las temporadas en Primera RFEF sin ningún tipo de asistencia, pero que se está atragantando hasta el punto de desquiciar desde jugadores a directiva. Y es que el balance le sale en números rojos y no solo por los tres puntos fatídicos que le han señalado a distancia, sino también porque desde la tele se le han anulado otros dos ya pitados a favor. Uno también en Cádiz a Pablo Vázquez y otro a Lucas Pérez, en el partido contra el Málaga en Riazor. En ambos casos, además, con situaciones similares en las que la intervención del VAR fue cuanto menos rigurosa e incluso el propio colegiado reconoció que había contacto, “pero no suficiente”. La única vez que salió cara para mandar a un futbolista del Deportivo a los once metros fue en Tenerife. Lanzamiento que Yeremay terminó mandando al larguero.



Aunque el malestar del club coruñés con el uso de la tecnología va más allá de estas acciones, ya que en los últimos meses ha encadenado varias decisiones difícilmente comprensibles. Del tanto anulado ante el Huesca, al esperpento de Ferrol, pasando por la falta a Mella que se fue al limbo en Castellón. Ante el Mirandés hubo otra de estas situaciones que dejaron tanto o más cabreo en las filas deportivistas. Fue el pisotón de Butzke a Pablo Vázquez en la que pudo lesionar al central. Las imágenes muestran a Muresan Muresan con la amarilla en la mano y en sus labios se puede intuir, probablemente consultando al VAR, “posible roja, posible roja”. En este caso, para Ais Reig no hubo nada potencial.

Martínez, perseguido

El que más sufrió las idas y venidas del equipo arbitral en Anduva fue Pablo Martínez. El central acabo desquiciado después de ver cómo le señalaban su segundo y tercer penalti de la temporada. El galo, cuyo protagonismo aumentará en el final de temporada tras la lesión de Barcia, es junto a Marvel el futbolista de Segunda que más penas máximas ha cometido. En la primera vuelta sumó la primera infracción en la visita al Córdoba, precisamente equipo de su compañero en el primer puesto de esta desafortunada clasificación.



El conjunto del Arcángel es además el que más veces ha visto cómo los rivales se iban al punto fatídico para probar suerte ante la portería de Carlos Marín. Once penas máximas ha tenido que afrontar el meta blanquiverde, una más que los porteros de Castellón, Cádiz y Tenerife, los tres equipos que ocupan el segundo escalón del podio. El Deportivo se coloca ahora con ocho. Petxa en Huesca, Barcia ante el Burgos, Helton en Cádiz, Soriano en la primera vuelta contra el Mirandés y Pablo Vázquez en Elda completan la lista de ‘culpables’.