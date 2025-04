El cabreo del Dépor con el VAR sube un escalón

“A veces te dan, a veces te quitan” o “a final de temporada las decisiones se acaban equilibrando” van camino de convertirse en esas expresiones tan propias del fútbol que no puede aplicarse al Deportivo. No cuando se trata de hablar sobre el equipo blanquiazul y su relación con el VAR. Cuando parecía que tras lo sucedido en A Malata con la falta señalada a Yoel que solo vieron desde la sala del videoarbitraje, Anduva proporcionó un nuevo capítulo de las calamidades que sufre el cuadro coruñés con la tecnología. O, mejor dicho, con quienes la usan.



Los jugadores deportivistas terminaron un día más desquiciados por la dupla formada en este caso por Muresan Muresan y Ais Reig, uno recién salido de la nevera por liarla recientemente y otro un viejo conocido acusado en su día de mentir por parte de Borja Valle... y varios futbolistas más a lo largo de los años. El ya rebosante vaso de la paciencia provocó que desde el club coruñés, hasta ahora comedido a la hora de quejarse públicamente de los arbitrajes, diera un paso más y para formalizar de forma institucional un malestar que es mayúsculo entre sus aficionados. Así tomó la palabra Fernando Soriano en la zona mixta de Anduva: “Es cierto que hay algún criterio del VAR que no terminamos de comprender. Nos dicen que tiene que ser claro, obvio y manifiesto y a veces entra cuando no es así. Pero no busquemos excusas y tratemos de que no nos influya. Hay veces que te calientas, pero tratemos de centrarnos en lo que podemos controlar”. El director deportivo deportivista fue tibio e incluso llegó a disculpar a los colegiados en lo que se refiere al funcionamiento del videoarbitraje: “El fuera de juego lo veo más claro. Las manos sí que llevan a confusión. Y saber cuando entra el VAR. Al final el VAR solo es una persona y tiene que tener el mismo criterio que los demás. Tenemos que hacer todos un esfuerzo, también el comité arbitral para clarificar las cosas.



No fue la respuesta contundente que esperaba gran parte de la hinchada blanquiazul, que nada más terminar el partido demandaba a través de las redes sociales un comunicado contundente, aprovechando también para criticar la tibieza reciente tras el derbi ante el Racing de Ferrol, tras el que las quejas se limitaron a un par de tuits. Soriano aseguró que los intereses de la entidad herculina están bien representados... y defendidos: “Os puedo garantizar que sí. Ahora mismo las directrices del consejo son plantear una forma de actuar con unos valores y una presencia que sea lo más respetuosa posible. Pero tenemos que quejarnos cuando vemos algo injusto. A veces te convencen las explicaciones y otras no. Pero que nadie piense que no tratamos de defender al club”.





Desde el césped

Más allá de esa sensación de impotencia que tiene cada deportivista, los que más sufren las idas y venidas de los colegiados con la tecnología son los propios futbolistas. Pablo Martínez terminó desquiciado después de los dos penaltis que le señalaron a distancia, mientras que no hubo llamada al pinganillo para, por ejemplo, castigar de manera más severa un duro pisotón de Panichelli sobre Pablo Vázquez que Muresan Muresan dejó en amarilla. Curiosamente, una acción similar dio con Villares en el vestuario antes de tiempo por roja directa en el partido de la primera vuelta. El capitán blanquiazul también incide en la incertidumbre que tienen los futbolistas: “Imagínate cómo estamos nosotros dentro del campo. No sabes qué criterio siguen para unas veces sí y otras no, unas manos sí y otras no. Todo el mundo está un poco despistado. Que lo aclararan no estaría mal”. El futbolista de Vilalba no escondió su indignación incluso hasta para ver cosas extrañas: “Espero que esa no sea su intención porque sabemos lo que significa el Depor para el fútbol español. Pero hubo alguna que otra decisión controvertida”.

Típico gol de Villares

Villares fue uno de los protagonistas positivos del encuentro con un nuevo gol que confirma su gran momento en este tramo final de temporada. Está llegando más y pisando área con más asiduidad, aunque no quiere ni oír hablar de jugar más arriba: “Ya jugué ahí la temporada pasada. Espero que no me toque hacerlo otra vez. Además, tenemos mucho nivel en esa zona del campo. Espero llegar a los cinco y romper mi marca. ¿La definición? Tirar al palo corto es muy típica mía. Y parece ser que efectiva”.

También tuvo bastante trabajo, aunque en el otro área, Helton Leite. El brasileño habló sobre los penaltis que le lanzaron: “Estoy siempre estudiando a los tiradores, pero hay mucho del momento del partido. Eso no es una ciencia. Es vivir el momento y tomar decisiones. Al menos, de dos solo encajamos uno. Salir de aquí con un empate contra un equipo con todo victorias en casa en 2025 es para valorar el punto”. El portero reconoce que el equipo sufrió en la segunda parte. “Sí, fue una locura. El balón cruzaba el área una y otra vez. Son muy intensos. No están arriba por casualidad. Hay que valorar el punto. No es un estadio fácil. Todos vieron que el partido no ha sido nada sencillo”.