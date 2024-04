Pablo Martínez: “No nos desviamos de nuestro objetivo”

El central del Deportivo, Pablo Martínez, aseguró estar muy satisfecho por el triunfo complicado logrado ante el Teruel.



“Sabemos que era un partido importantísimo, como todos, pero con un sabor especial ganar aquí, por la gente que ha venido. Hemos disfrutado con la afición desplazada”, dijo.



“Estos duelos son durísimos, pero ahora sabemos competir, ojalá dure hasta final de temporada (esta racha), lo merecemos”, deseó.



Para él, lo fundamental es que el plantel sólo tiene la meta del ascenso en mente. “Nuestra fuerza es que no nos desviamos del objetivo, encajamos el gol pronto, pero sabemos reaccionar”, afirmó.



Este domingo juega el Barça B, pero aseguró el zaguero que no estará pendiente del segundo clasificado. “Mañana voy a disfrutar de mis hijos, no voy a mirar nada”. “Pensaba que me iba romper la tibia, pero me levanté y otra vez a la guerra. Son guerras y hay que ganarlas”, dijo sobre el pisotón de Pablo Vázquez.