Idiakez: "Hemos dado un pasito adelante todos"

El técnico del Deportivo, Imanol Idiakez, se mostró feliz por la importante victoria ante el CD Teruel.

"Satisfecho, sabíamos de la dificultad del duelo y se vio en la primera parte, no empezamos bien, concedimos el gol y no estuvimos cómodos, pero estoy contento por la reacción. Cuando ganas tanto seguido es difícil apreciarlo, pero es difícil ganar a este nivel", aclaró.

Con respecto al cambio con respecto al primer acto comentó que todos fueron hacia arriba: "Hemos dado un pasito todos, ajustar algunas cosas y hemos salido bien en la segunda. Tuvimos alguna duda en la primera con su planteamiento, pero en la segunda los chicos han interpretado bien y contento por el partido. Nos pusimos un poco más altos, ellos planteaban un rombo con dos puntas en nuestra salida y a partir de encontrar, la calidad de Yeremay, Mella, Barbero, el equipo ha dado un paso adelante y ha ido de verdad a por el partido".

Sobre como salió Ximo admitió que se marchó con molestias. "Ha notado un calambre, tenemos que esperar. Nos espera un viaje largo en autobús, hay que esperar a que baje la inflamación, esperamos que no sea nada grave, porque a estas alturas sería una baja importante", deseó.

Y con respecto a la tarjeta que le sacaron a Yeremay, que le hará perderse el duelo con la Cultural Leonesa, se mostró resignado. "A Yeremay le han provocado y son pecados de juventud. Hay otros compañeros y estamos preparados para solventar cualquier baja", zanjó.

Idiakez volvió a referirse a que el Depor sólo se centra en sí mismo. "Nosotros tenemos muy claro el camino, estamos centrados en nosotros mismos, en dar nuestra mejor versión y cuando juegas antes que los rivales, ganar es siempre un poco de presión (para ellos), pero no nos fijamos en los demás, sino en nosotros", remarcó.

También habló sobre los cambios, que tardaron en llegar, pero justificó el motivo. "Los cambios son una posibilidad de los entrenadores, cuando los hacemos nos criticáis y cuando no también. Cuando un equipo está bien tocar algo te puede altersr para bien o para mal. El equipo estaba estable y un cambio a veces supone que el que entra tiene que adaptarse al partido", incidió.

Admitió que están en un buen momento. "Sabemos donde estamos, el objetivo, la racha que llevamos, pero me quedo con la mentalidad. El equipo no cede, el día a día es maravilloso y es fruto del espíritu del equipo, no es casualidad, todos son parte de esto, por su trabajo, aunque unos lucen más que otros", subrayó.

Y por último habló sobre la posible vuelta de Lucas Pérez, que se perdió su cuarto partido seguido: "Vamos a ver Lucas. Ha dado un paso adelante, sigue con molestias, cada cez más pequeñas. Tenemos la ilusión de que pueda esta para el sábado (ante la Cultural Leonesa)".