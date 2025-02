Óscar Gilsanz: "No quiero que una semana pensemos en ir a la Champions y a la siguiente en volver a Primera RFEF"

A 48 horas de recibir al Huesca en el estadio de Riazor (domingo 23, 14.00 horas), el entrenador deportivista Óscar Gilsanz analiza el estado de un equipo con ansias de resarcirse de su último tropiezo del pasado domingo en Elda.

Estado de Yeremay: "Tiene unas pequeñas molestias y por precaución se quedó a trabajar en el gimnasio, veremos cómo evoluciona hoy y mañana pero en principio son unas pequeñas molestias que nos hicieron parar un poquito".

Dudas sobre la disponibilidad del canario para el domingo: "Como cualquier jugador que tenga una molestia siempre es mejor que entrene, es una duda razonable pero valoraremos mañana el estado de Yere".

Recuperación de efectivos: "Esta semana se recuperan de las molestias que tenía Dani Barcia y contamos con toda la plantilla, lo más difícil para el entrenador es dejar a gente fuera pero ahora toca escoger. Siempre preferimos tener a todos los jugadores disponibles".

Resaca de la derrota ante el Eldense: "Las derrotas nunca sientan bien, todos trabajamos para competir y para que a través de esa manera de hacerlo lleguen los buenos resultados. Durante la semana hemos visto cosas en el vídeo, de la misma forma que lo hicimos también la semana anterior. Estamos intentanto ser cada vez más competitivos, ser cada vez más estables, más allá de un resultado en concreto, construir algo sólido. Lógicamente cuando se pierde estás más fastidiado pero hay que sacar cosas que nos hagan mejorar y aprender".

Renovaciones de Barcia y Diego Gómez: "Es una buena noticia y la apuesta del club en ese sentido es clara".

Evolución de Diego Gómez: "Siempre hablamos del proceso de los futbolistas, sale a Primera RFEF y juega casi todos los minutos y haciéndolo muy bien; en enero creemos que puede hacerlo con nosotros esta temporada y estamos en el momento de que esté más adaptado al equipo. Hay un cambio en el proceso de adaptación al fútbol profesional y creemos que se tiene que hacer en algún momento. Puede ser un buen momento ahora para dar un paso más, en estos meses. Buscamos que sean futbolistas que jueguen todo o muchos minutos con el Deportivo. A Diego lo veo bien, trabaja al máximo en cada entrenamiento. La identidad que tiene como jugador es la capacidad para trabajar al cien por ciento siempre, de no regatear un esfuerzo. Tendremos a un jugador importante para el club seguro".

Buena racha del Huesca: "Es un equipo en el que destaca el espíritu colectivo competitivo, además de ser muy fuerte en defensa es versátil en la estructura, parte de una defensa de cinco con tres centrales pero lo va cambiando a 5-4-1 o 4-4-2, dependiendo de las dificultades que le ponga el rival. Tiene mucha velocidad con Gerard y Soko. Tiene un balón parado espectacular, casi el cincuenta por ciento de goles así. Hace mucho daño a balón parado, es un equipo muy completo pero no lo digo yo, lo dicen la clasificación y los resultados".

Más posesión a priori ante el Huesca: El margen de mejora es mucho pero somos un equipo que cuando tuvimos que llevar el peso del partido en casa fuimos peligrosos. Contra el Almería creamos ocasiones y en la segunda parte contra ellos no tuvimos esa profundidad. El equipo se está manejando bien con el balón, con capacidad cuando tenemos posesión de balón. Sabiendo que casi todos los equipos cuando tienen espacios tienen mayor capacidad para generar peligro. Defender a campo abierto es más difícil para los defensas.

¿Qué le falta al equipo para una mayor profundidad ofensiva?: "Creo que el bagaje ofensivo en cuanto a números no es malo en la categoría pero sí es cierto que siempre queremos más. Estamos hablando de desmarques de ruptura en el último tercio del campo, sobre todo a nivel colectivo a espaldas de la defensa del rival. Estamos trabajando mucho en esa situación del timing del pase. Queremos tener capacidad para seguir progresando en los últimos metros, en Elda nos costó.

Tercer tope salarial de Segunda y previsión de ascenso en cuatro años: "El caso es que nosotros tenemos presión en el trabajo diario e intentamos que sea máxima; no es que quiera aguar el vino, tenemos que generar una capacidad para competir siempre y eso nos lleva a conseguir resultados buenos. No podemos poner el foco en lo que puede pasar sino en el día a día. Cuando pones el foco en el objetivo a cuatro meses pierdes el partido. Mi visión siempre ha sido esta. Lo que te acerca a lograr objetivos es el siguiente partido del domingo. Queremos ir construyendo algo que no sea tan volátil como el de una semana. Que una semana pensemos en ir a la Champions y a la siguiente en volver a Primera RFEF. La exigencia en el día a día va a ser máxima y ahora debemos pensar en ganar al Huesca. Veo a los futbolistas muy comprometidos.

Sensación de solidez defensiva del Deportivo: "En Elda no la demostramos pero desde Navidad llevábamos una buena evolución en este sentido, dejamos portería a cero en Eibar y en Burgos que nos lleva a sumar seis puntos. Ante el Levante hicimos un gran partido en términos defensivos aunque encajamos dos goles y ante el Almería también estuvimos bien. Vas a defender cerca de tu portería porque el rival te va a obligar. Mi balance general es que cada vez estamos mejor a nivel defensivo, cada vez somos más estables y reconocibles".

El ataque blanquiazul: "Los rivales saben nuestras cualidades, contra el Almería nos permitía hacer ataques con muchos pases y el equipo tuvo espacio para generar peligro al rival. El equipo me está gustando en este aspecto, en la construcción, contra el Levante nos faltó la profundidad en ataque pero el equipo está bien, ha encontrado estabilidad a la hora de sacar el balón y ocupar el último tercio. Si vamos a la globalidad de la evolución del equipo estamos satisfechos pero queremos más".

Verticalidad de Ximo Navarro: "Los laterales hoy en día tienen muchas más funciones que hace años, le pedimos que pueda explotar sus condiciones, nos da llegada y aporta mucho en el día a día. No es un chaval pero está en un momento físico bueno. Que sea capaz de cerrar la banda y proyectarse a nivel ofensivo. Está teniendo protagonismo y se está entendiendo muy bien con Mella".