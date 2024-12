Óscar Gilsanz: "El máximo responsable soy yo, el equipo no tuvo profundidad ni reacción"

El entrenador del Deportivo, Óscar Gilsanz, analizó la derrota contra el Mirandés.

Sobre el partido: Es difícil de explicar. No estuvimos cómodos, el partido estuvo igualado hasta el primer gol. Intentamos recuperar en campo contrario y tener más control, pero a veces nos costaba. Es un equipo peligroso si consigue superar la primera línea de presión y después del 0-2 en las dos primeras contras te hacen el 0-4 y tocaba remar mucho. Al final equipo no tuvo profundidad ni reacción. El máximo responsable soy yo.

El porqué de los cambios al final: Jugar con 0-4 es difícil y había que jugar con calma. La última ventana era para tratar de dar calma al equipo, mantenernos en el partido, no loquear y con uno menos tener tranquilidad.

Sobre el rival: Tuvimos dificultades para encontrar maneras de progresar, el Mirandés presiona muy bien con sus primeras líneas de ataque, te hace jugar a un ritmo alto. Si se rompe el partido, te contrataca cuando te desproteges. Si rompíamos mucho el partido se replegaba y no dejaba espacios pero tenía capacidad para contraatacar. Es un muy bien equipo.

Plan de partido: El plan de partido era buscar a ese jugador libre, y en el momento en el que aparecía ese espacio que dejaba Hugo Rincón que lo aprovechase Yeremay y en esa basculación por ese lado (izquierdo) se generaban espacios para que Yeremay y Barbero tuvieran opciones. La teoría es fácil verla, y ver donde podemos hacer daño, pero la realidad es que no fuimios capaces y el Mirandés fue capaz de trasladarse rápido en ese cambio de marcas. Con el 0-0 sin estar cómodo el equipo el el partido estaba igualado, pero en desventaja en el marcador era peligroso jugar contra este equipo.

Sobre el penalti: No tengo una valoración de si es mano o no. Si la pitó y el VAR la confirmó bien pitado está.

Dos partidos muy distintos, ¿las dos caras del Dépor para resumir el año?: No sé si lo resume bien pero todas las derrotas y victorias te enseñan cosas. Cuando ganas te enseñan, aunque la victoria es más autocomplaciente, te quedan cosas que debes mejorar y cuando pierdes crees que tienes que mejorar casi todo, tampoco es así. El contraste es lo abultado de los dos resultados, la explicaicón, en un caso a favor y eb otro en contra es que las dos primeras acciones de la segunda parte rompen el partido, una vez a favor (Castellón) y otra en contra (Mirandés). Quizá ahí también tenemos que mejorar pero en frío y viendo el partido con tranquilidad.

Sin triunfo para la afición: Aquí lo que nos ocupa es el Dépor y no me figura. 2024 cambió muchas cosas pero hoy no puedo pensar en eso. Veníamos con ilusión a este partido, esperanzas puestas y que la comunión en Riazor nos iba y nos va a hacer más fuertes y me sabe mal por esas 24.000 personas que estuvieron apoyando desde el principio hasta el final, incluso con el 0-4. Nos quedan cortos los adjetivos para el deportivismo y sabe peor por eso, por nuestra gente. Que no quepa ninguna duda de que trabajaremos a destajo para hacer de Riazor un escenario en el que los los rivales vean la dificultad y que tengamos esa comunión con nuestra gente.

Sobre el mercado: Analizaremos con calma estos partidos (antes de mirar el mercado) dejaremos pasar estos días de vacaciones, para algunos, toca trabajar, hablar y ver las posibilidades, siempre pasando en mejorar lo que creemos que podemos mejorar y pensando en el futuro y que nos aporten lo que a veces nos falta en los partidos.

Casos de Rama y Patiño: Los futbolistas que no salen a calentar cambian de unos partidos a otros, algunos se repiten más. No es la mismo la situación de Charlie Patiño que la de Hugo (Rama).