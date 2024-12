Alessio Lisci: "Nos ha salido todo en el partido"

El entrenador del Mirandés, Alessio Lisci, analizó el triunfo del Mirandés en Riazor (0-4).

Satisfecho: Estoy muy contento, hemos hecho muy buen partido. Conseguimos explorar las situaciones que trabajamos, sobre todo en vídeo, casi no tuvimos tiempo de entrenar e hicimos bien el plan de partido. También para ganar 0-4 hay momentos clave en los que el partido se ha puesto de nuestro lado, no vamos a ser hipócritas. Son esos partidos en los que sale todo bien y lo normal es que siempre algo falla. Y hoy con 0-0 algún acercamiento del Dépor lo hemos solventado bien. Estoy contento con el equipo, hizo un partido muy bueno.

¿Ha sido un duelo plácido?: Nunca estoy tranquilo, el partido era difícil de levantar objetivamente con un 0-4, pero hasta el 0-3 le tengo mucho respeto al Dépor y se podía complicar. En Castellón íbamos 0-3 y al final sufrimos y no quería volver a sufrir eso. No diría relajado, sería una falta de respeto al rival que ha competido muy bien.

¿Cuál es el techo del Mirandés?: La sensaciones son muy buenas, sigo diciendo lo que llevo diciendo un tiempo porque la gente está ilusionada, porque vendrán los momentos malos. Pero cuando son buenos hay que celebrarlo. No hay que darle un nombre, hay que preparar este periodo de tránsito. Darle un nombre sería hacernos daño, disfrutar y seguir en esa línea.

Plan del Dépor: Han hecho más o menos de lo que pensábamos. Teníamos la duda de quién iba a salir en el medio, parece que siempre sobra uno y como son muy buenos es complicado. Es feo decir que lo hemos defendido bien, el fútbol es así, el Dépor ha intentado estar y no creo que haya hecho un partido muy malo. Es un partido complicado para ellos de analizar, no me atrevería a decir que haya sido un partido fácil.