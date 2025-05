Óscar Gilsanz elige confiar en el proceso

Óscar Gilsanz apartó por un momento la mente del encuentro de esta tarde ante el Granada para viajar 25 años atrás. A unos días de que se cumpla un cuarto de siglo del título de Liga que el Deportivo consiguió en la temporada 1999-00, el técnico blanquiazul recordó cómo vivió en primera persona aquel encuentro con el Espanyol y la fiesta posterior que, según reconoce, en su caso se prolongó mucho más allá de aquel fin de semana... y del propio mes de mayo.

Por supuesto, el técnico estuvo presente en el campo. “No hay un solo deportivista que no recuerde qué hacía y dónde estaba ese día. Yo estaba en el estadio. Veníamos de engalanar el local que teníamos en Betanzos en aquel momento. Recuerdo venir a A Coruña con un amigo deportivista y otro que no lo era. Recordaré siempre una frase que me dijo. ‘No me puedo creer que estemos yendo a Riazor para ver al Deportivo ser campeón de Liga’. Y recuerdo la celebración, una de las más largas. Porque no fue solo ese día. En A Coruña y también en Betanzos se celebró todos los fines de semana hasta que comenzó la temporada siguiente. Es lo que nos hizo eternos”.

Lo que probablemente no se imaginaba aquel joven Gilsanz era que 25 años después él mismo sería el protagonista de una nueva peña deportivista gracias a su gran trabajo al frente del banquillo deportivista. Después de varios meses de preparativos, hace unos días se inauguró de forma oficial la agrupación deportivista ‘Óscar Gilsanz’ en su Betanzos natal. El técnico no ocultó su orgullo. “Este tipo de reconocimientos, sobre todo cuando se hacen en casa, te hacen sentir orgulloso y satisfecho de la gente que te acompaña en el día a día desde hace muchos años. Rodeado de mi familia, de mis amigos y de mis vecinos fue un momento bonito para mí”. La peña nace también con espíritu reivindicativo, según apuntan sus integrantes, y con un mensaje claro para que desde el club herculino se valore a la gente de la casa.