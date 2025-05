Gilsanz y el título de Liga del Dépor: "Recuerdo celebrarlo todos los fines de semana hasta que empezó la siguiente Liga"

Óscar Gilsanz repasó las claves del Deportivo-Granada, pero habló también de su posible continuidad, de la que sigue sin desvelar detalles. El técnico aseguró que no van a forzar a Yeremay y recordó cómo vivió él el título de Liga del 2000, del que se cumplen el lunes 25 años:

Aniversario de la Liga: "No hay un solo deportivista que no recuerde qué hacía y dónde estaba ese día. Yo estaba en el estadio. Veníamos de engalanar el local que teníamos en Betanzos en aquel momento. Recuerdo venir a A Coruña con un amigo deportivista y otro que no lo era. Recordaré siempre una frase que me dijo. ‘No me puedo creer que estemos yendo a Riazor para ver al Deportivo ser campeón de Liga’. Y recuerdo la celebración, una de las más largas. Porque no fue solo ese día. En A Coruña y también en Betanzos se celebró todos los fines de semana hasta que comenzó la Liga siguiente. Es lo que nos hizo eternos”.

Yeremay: "Las bajas son las que eran la semana pasada. Ximo, Barcia, Mella, Gauto, José Ángel… Yeremay no ha entrenado durante la semana, pero creemos que hoy sí que podrá entrenar para ver cómo estará para mañana. También hay alguno con molestias, pero creo que estarán todos disponibles para mañana.



Forzar o no forzar: Evidentemente, en la toma de decisiones de los minutos que pueda tener o si está disponible, es cierto que puede pesar la situación. No habrá riesgo con él ni con ningún jugador. Si no está disponible para jugar, no lo hará. Pero creemos que estará recuperado. No fue lesión en sí, fue una molestia, una sobrecarga. Pero sí es cierto que a lo mejor en la toma de decisión, en el último momento, que pese la ecuación riesgo beneficio".



Objetivo: "Sobre todo hacer un buen partido. Después del mal sabor de boca que nos dejó el partido de Gijón, hay ganas de volver a Riazor, hacer un buen partido… no pienso tanto en el marcador en sí, sino hacer un buen partido contra un gran equipo que se está jugando opciones de meterse en playoff, cambio de entrenador, mucha activación por ese cambio… todos conocemos a Pacheta, gran entrenador, tiene una gran capacidad para motivar al grupo de cara a estos partidos y eso son argumentos suficientes para que el partido sea para nosotros una opción importante de dar buena imagen, hacer un buen encuentro ante nuestra gente, además en el día de las peñas, habrá mucha gente, es el partido ideal para hacer una buena actuación".



Motivación: Todos somos profesionales y sabemos que independientemente de los objetivos grupales en la clasificación, siempre está la capacidad que tenemos para competir. No entiendo el fútbol sin competir, seguimos exigiendo a los jugadores lo máximo en cada día, cada entrenamiento… además Riazor es suficiente motivación para todos, para dar lo mejor de cada uno. Y la competición no es solo competir contra el rival, también contra nosotros mismos, sacar la mejor versión. Es lo que pedimos. Que cada uno saque la mejor versión. Los partidos que quedan son importantes, somos competitivos siempre y queremos seguir siendo.



Contactos: Realmente la comunicación con la dirección deportiva, ya no de ahora, pero es prácticamente diaria. Trabajamos todo el día aquí en Abegondo, siempre hablamos y hablamos en base a futuro en algunas cosas para saber puntos de vista. Hasta ahí pudo contar, no hay más



Continuidad: Poco importa mi percepción, no es significativo. Siempre digo lo mismo. Estoy tranquilo. Sé que hay que ir respetando los plazos que se vayan marcando respecto a la toma de decisión y no hay más cera que la que arde. Estoy tranquilo, porque también creo que mi función es tratar de seguir sacando lo mejor del equipo para estos partidos. Es lo que me centra ahora y poco a poco se irá desarrollando la situación.



Otro cargo, o si no entrenas, sales: Ahí ya estaríamos hablando de hipótesis. Realmente lo importante para mí es cómo acabamos la temporada y a partir de ahí, todo lo que pueda surgir en ‘podría ser’ se pensaría, pero no me he planteado esa situación hasta el momento.



Charlie Patiño: Ya hablé el otro día un poco de Charlie. Su situación, como la de muchos jugadores jóvenes, va más allá de cohesión puramente futbolística. Tiene mucha calidad, proyección importante, pero se encontró con un entorno diferente, l iga diferente, fútbol diferente, un rol en el equipo diferente… eso para un jugador tan nuevo, le cuesta adaptarse. Eso va haciendo que tienen menos protagonismo, que no juegue y no tenga confianza suficiente… es algo que no se piensa de jugadores jóvenes, pero va haciendo una situación que no es fácil que alcance su mejor rendimiento. Lo vemos todas las semanas, va mejorando, elevando su rol y quizá sea un buen momento para ver su calidad, su capacidad, todos tenemos claro la capacidad que tiene, simplemente hace falta esa vuelta de tuerca para que sea capaz de mostrar su mejor versión desde la tranquilidad.



Genreau: Es un jugador muy diferente a José Ángel incluso ya en la aposición. Jose da equilibrio en fase de inicio, Denis es un jugador más 8 o 10. Segundo mediocentro, no es un jugador eminentemente defensivo, aunque sí es trabajador, pero tiene capacidad de jugar más arriba, entre mediocampo y mediapunta. Aporta ruptura, como el gol en Santander, y el otro día en Gijón creíamos que esa capacidad para tener el balón por dentro con él Villares y Soriano nos podía dar capacidad de atacar. Eso nos hizo perder equilibrio, capacidad en transición y creo que fue una situación más de plan de partido que de los futbolistas. Nos aporta esa llegada de segunda línea, calidad para el pase en el último tercio más que un sustituto natural para José Ángel.



Día de Peñas: El protagonismo para la afición en general, de nuestra gente, es capital siempre en cada partido. En este club la participación y la aportación de nuestra gente cada vez que jugamos en Riazor es siempre máxima. Quizá mañana algo más porque es el Día de las Peñas, todos tenemos en la cabeza también la celebración del 25 aniversario del título… pero para el equipo jugar en Riazor siempre es una motivación especial. Lo hablamos siempre en el cuerpo técnico. Todos están deseando llegar a Riazor y tener las buenas sensaciones que no siempre tuvimos. ES un buen momento para refrendar con dos buenos partidos en casa y que nuestra gente disfrute. Mañana es día especial por ser las peñas"