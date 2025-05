Gilsanz: "Caímos en el plan del rival, con demasiadas pérdidas y sin cortar sus contras"

Óscar Gilsanz, técnico del Deportivo, lamentó la actuación de su equipo en El Molinón, donde cayó "en la estrategia del rival". Para el preparador de Betanzos, el Sporting ejecutó un repliegue que provocó "demasiadas pérdidas por dentro" en el Dépor, que además fue incapaz de "hacer las vigilancias" y "cortar sus contras". Luego, tras el intermedio, el conjunto herculino apostó por jugar más por fuera para ejecutar más centros, pero sin continuidad y pecando de "precipitación".

Valoración del partido: "Teníamos bastante claro que entrar bien al partido era fundamental porque el Sporting, después de dos derrotas seguidas, quería sentir buenas sensaciones en ese inicio en su casa. Con balón caímos en la estrategia del rival. Tuvimos demasiadas pérdidas por dentro y nos generaron demasiadas contras. Sufrimos porque ni supimos hacer las vigilancias, ni cortar sus contras. Así llegó el gol y alguna ocasión más. Luego nos intentamos rehacer, pero sin profundidad. El Sporting cerraba bien por dentro a nuestros jugadores interiores y por fuera, en ese repliegue, no tenáimos ningún tipo de profundidad".

"Llegó ese 2-0 y en el descanso tratamos de corregir cambiando el plan de partido, llegando por fuera hasta su línea defensiva. Por eso metimos a dos delanteros, para jugar con más centros laterales. Cuando juegas con dos puntas, pierdes jugadores por dentro y la circulación es más dificultosa. No fuimos capaces de tener muchos centros, mucha abundancia, aunque generábamos peligro cada vez que los teníamos".

"Con los cambios fuimos metiendo más centradores, más calidad para poner el balón desde fuera. También con Moha (Bouldini) al final. Metimos un gol en uno de esos centros y había tiempo suficiente, pero tuvimos un poco de precipitación. Nos faltó calma. Estuvimos algo mejor, pero no lo suficiente. No puedo estar contento, sino todo lo contrario".

Cambios en el descanso: "Metemos dos puntas y teníamos que quitar a uno de los del medio. Optamos por Denis (Genreau) porque Villares nos daba el equilibrio y Mario la capacidad para encontrar por dentro espacios. Tuvimos que hacer también el cambio de Yere, que tenía unas molestias en los isquios y apostamos por Cristian".

Pasar de combinar a jugar directo: "La manera de jugar depende mucho de los futbolistas que tienes. Cuando se trabaja para que las cualidades de los jugadores afloren su mejor versión y tienes que cambiar por el rival, a veces tienes más dificultad. Eso fue lo que nos pasó hoy. Pasa mucho, por ejemplo, con equipos acostumbrados a repliegue y contraataque: si le dan el balón sufre. Así es el fútbol y tratamos de trabajar para que en ese cambio de estrategia de partido poder centrar desde más lejos. Es algo que nos cuesta más y no aprovechamos tanto el tener a dos jugadores en punta. Tenemos otras virtudes. Hay que trabajar en eso, aunque sabiendo que las cualidades de los futbolistas son buenas para unas cosas y no tanto para otras. No tuvimos ese caudal de juego ofensivo para centrar y poner en dificultades a la defensa del Sporting, aunque sí con Escudero".

¿Cómo se afrontan estos tres partidos sin objetivos?: "Nadie de los que nos dedicamos a esto, no entiendo el fútbol sin competir. Tenemos que seguir compitiendo y mejorando cada vez más. Desde que yo llegué -de antes no puedo hablar- llevamos una línea ascendente, aunque con alguna derrota como hoy, en la que no estuvimos bien. Como máximo responsable, voy a ser el encargado de que compitamos siempre, cada partido. Por nosotros, por nuestro club y por nuestra gente. Siempre lo destacamos en la victoria y quiero también hacerlo en la derrota: hoy ha habido un gran desplazamiento y me gustaría agradecer a nuestra afición eso porque siempre está de diez y nos apoya. No podemos estar más orgullosos de nuestra gente. Vamos a valorar lo que ha pasado para ser cada vez más competitivos y mejores. No solo competimos contra el rival, sino contra nosotros mismos".

¿Ya le han llamado para reunirse?: "No tiene sentido hablar de mí tras el partido. No es lo que le importa a la gente. No hubo ninguna novedad desde el viernes, cuando tuvimos la última rueda de prensa. Yo sigo en esa tesitura: trabajar y hacer que el equipo sea más reconocible y competitivo".