Óscar Gilsanz: "No se va a regalar nada a ningún rival"

El Deportivo ya tiene la permanencia en Segunda División en su mano desde el pasado domingo, cuando goleó al Albacete (5-1), pero Óscar Gilsanz sigue sin saber si la próxima temporada, de nuevo en la categoría de plata, se sentará en el banquillo blanquiazul. Aun así, el técnico betanceiro mantiene la tranquilidad y se centra en que su equipo cierre el curso 2024-25 de la mejor forma posible. "No se va a regalar nada a ningún rival", asegura el preparador deportivista, quien apuntó este viernes, en rueda de prensa, que "cuando haya algún cambio en mi situación, se desvelará".

Vivir la permanencia en casa:

"Lógicamente, ese tipo de actos un poco de reconocimientos, sobre todo cuando se hacen en casa, uno se siente satisfecho, orgulloso, sobre todo de la gente que te acompaña en el día a día desde hace muchos años. Rodeado de mi familia, de mis amigos y mis vecinos fue un momento bonito para mí, pero hay que seguir a nivel deportivo. Eso queda un poco en el disfrute personal".

José Ángel:

"Anda con unos problemas de pubis. Estamos tratando de cuidarlo un poco. Esta semana acabó un poco cansado y con una molestia, vamos a ver cómo se encuentra hoy para ver si puede viajar o no".

Rival:

"El Sporting, yo llevaba aquí poco más de un mes y venía a Riazor en una dinámica muy buena. Creo que estaba en el tercer o cuarto puesto de la clasificación. Después, enganchó una racha bastante mala que nos da un poco una idea de lo que es esta categoría. Después, con el cambio de entrenador, tuvo esas dos victorias seguidas. Es un equipo que está compitiendo bien en el sentido de que es un poco más compacto, que busca apretar algo y llevar al rival hacia fuera para poder apretarlo ahí a través de esa presión y en la transición ser capaces de hacer daño. Es un equipo que tiene muy buenos futbolistas, que tiene capacidad también con balón porque tiene futbolistas de mucho nivel, con lo que, sobre todo en su casa, con su gente, van a intentar hacer un partido de ritmo alto, donde el inicio traten de marcar el ritmo del partido y ser capaces, sobre todo, de llevar el peso en cuanto a las situaciones de presión de meternos en nuestro campo. Tenemos que tener personalidad, entrar a un partido en el que sabemos que va a haber mucho ambiente de fútbol, con mucha gente también nuestra allí y creo que vamos a dar un buen nivel".

Trabajo de motivación, una vez lograda la permanencia:

"Yo no entiendo el fútbol a nivel profesional, si no es, con la competición. Hay que competir siempre, estamos construyendo una manera de competir, de ser, de sentir que nos haga ir siempre a más y es lo que transmitimos para nuestra temporada. Para mí, la temporada no remató. Rematará en el último minuto del último partido. No entiendo otra manera de encarar el trabajo, que buscando ese cariz competitivo, de competir siempre porque queremos ir a más y el equipo no puede parar. Hace unas jornadas hablábamos de no parar, el equipo respondió y va a seguir respondiendo".

Salto al fútbol profesional a nivel personal:

"Valorarse a sí mismo es muy complicado. Desde mi visión, intento ser exactamente el mismo que era antes. El fútbol profesional tiene una serie de características un poco distintas, pero en el campo, en el entrenamiento, en el verde es muy similar. Trato de llevarlo a mí manera y con mi trabajo intentar hacer cada vez mejor al equipo y creo que el trabajo que se está haciendo estoy satisfecho, pero siempre quiero más y no me llega nunca lo que tengo porque en el deporte pararse es perder. Tienes que ir siempre a más, ser cada vez mejor, como futbolista y como entrenador. Mi idea es seguir dando pasos hacia delante, siendo cada vez más competitivo y poniendo siempre por delante el colectivo, el equipo. En el caso de los entrenadores lo que siempre habla por nosotros son los equipos y tenemos que tratar de llevarlos a esa exigencia que haga que los jugadores vayan al límite. Cuando los jugadores llegan al final de temporada exigidos, es el objetivo, exprimir al máximo a los equipos y a los jugadores hasta el final. Tratando de no cambiar, de ser el mismo porque creo que en esta vida el fútbol y el deporte a veces te pone un poco más arriba y otras, un poco más abajo, y es importante no perder la esencia de cada uno".

¿Te ves subiendo al Dépor a Primera?

"Hay cosas que no dependen exclusivamente de uno y no conviene pensar en lo que no sea el día a día. Todos tenemos sueños y muchas veces van relacionados con ser cada vez mejores, estar cada vez en mejores sitios. Esa frase es de hace seis meses, claro que era un sueño poder estar aquí, pero va pasando el día a día y la experiencia te va enseñando que hay que tener los pies en el suelo siempre. Cuando tienes esa posibilidad de entrenar al primer equipo, no pasaba por mi cabeza el sueño, sino el trabajo. Trabajar desde el primer día. Más que soñar, trabajar para que pase lo que tenga que pasar".

Pablo Martínez, cláusula para renovar:

"Yo jamás quiero conocer ningún tipo de cláusula de los jugadores. Pero no ahora, sino también cuando entrenaba al Racing Villalbés o al Betanzos. A veces se ponen objetivos por goles y nunca quería saber esas cláusulas porque entonces mis decisiones pueden ser susceptibles de duda en ese aspecto. Mis jugadores saben que no lo quiero saber. Es cierto que vosotros a veces sacáis alguna noticia sobre renovaciones por objetivos, pero yo intento no conocer esas circunstancias. Pablo, se lo dije a él, él lo sabe, la decisión del otro día fue puramente futbolística. Nadie del club nunca me dijo nada".

Situación de Pablo Martínez:

"Cuando no pones a un jugador, las explicaciones sobran".

Ahora ya sabes su cláusula:

"Hablé antes del partido para comunicárselo. Y esta semana hablé con él para transmitirle mi idea sobre el tema de las cláusulas. No quiero saber el número de partidos que le quedan porque es algo que le pido siempre por delante a los clubs que no quiero saberlo. Ni lo sé de él ni lo sabía de José Ángel cuando se anunció su renovación ni sabía la de Cristian el otro día".

Oportunidades a más futbolistas con menos minutos en estos partidos:

"Mi función o mi labor ahora, con el objetivo de competir siempre al máximo, es seguir poniendo a los jugadores que nos acerquen a ganar el siguiente partido. Puede que haya algún jugador que entraba menos y que ahora entrene, pero mañana en Gijón vamos a salir con el once que en mi opinión nos acerque más a ganar el partido porque es un ADN que queremos que el equipo tenga siempre, de seguir compitiendo. Y que el jugador reconozca que no vamos a abrir la mano por abrirla, sino siempre pensando en que el equipo siga en la misma línea ascendente, de competir y que no vamos a regalar nada a ningún rival".

Renovación:

"Cuando haya algún cambio, se desvelará. Sigo centrado en el día a día, en el Sporting y si hay algún cambio, os enteraréis. De momento, no".

¿Algún objetivo contractual para renovar?

"Contractual, no. Mi objetivo siempre es que si podemos ser decimosegundos, mejor que decimocuartos. Si podemos ser octavos, no ser décimos. Si podemos ser séptimos, no ser octavos, no por el puesto en sí, sino, sobre todo, porque todo lo que se construya de equipo, siempre queda y mi objetivo es competir siempre para que el equipo sea cada vez mejor. Aquí siempre los puntos y las victorias son lo que más importa. Competimos para ganar, pero la manera de llegar a las victorias es hacer que el equipo sea competitivo y mejor en todas las facetas del juego".

¿Cuando cogiste el equipo, hubieses firmado llegar salvado a falta de cuatro jornadas?

"Cuando me senté en el despacho, mi objetivo era sumar los tres puntos en el primer partido y que el equipo fuera compitiendo cada día, más allá del objetivo que tenía el equipo, que estábamos en la posición vigésima. El primer objetivo era sacar al equipo del descenso. Si me dicen que en la jornada 38 estaríamos 13 puntos por encima del descenso, estaría más tranquilo, pero con el trabajo semana a semana estoy satisfecho".

Titularidad de Jaime en la jornada 38:

"Jaime es un ejemplo para sus compañeros en todo. Lógicamente, todo futbolista quiere jugar y él también. Esta semana estará un poco mejor. Todo jugador lo que quiere es llegar al lunes cansado. Para él fue una buena semana, dentro de que Jaime es un ejemplo para todos en el día a día. También lo habrá sido para Cristian, que llevaba tiempo sin hacerlo".

¿Menos opciones para los jugadores que acaban contrato en junio?

"Para las alineaciones hay muchos condicionantes. Es imposible ser justo porque lo que es justo para ti, no lo es para otro. Hay que ser consecuente con el mensaje, nosotros apelamos a ese trabajo en el día a día y tenemos que ser consecuentes, sobre todo, para ciertas oportunidades que se le dan a los futbolistas, sobre todo por el trabajo y el esfuerzo que dan en el día a día".

Escudero:

"Escudero tiene unas ganas tremendas de estar a disposición del equipo. La semana pasada tuvo unas molestias en el último entrenamiento, pero insistió en que quería estar en la convocatoria, eso habla muy bien de la profesionalidad del futbolista, que lleva mucho vivido en el mundo del fútbol y que quiere estar a disposición en estos últimos partidos, tratando de ser uno más, de aportar más, sabiendo que su aportación debe ser progresiva en cuanto a minutos, pero ahora está viendo que puede estar y estará a disposición para poder ayudar en estos últimos partidos".

Dépor femenino, Fabril y Juvenil:

"Nosotros sí nos jugamos mucho, tenemos un partido muy importante en Gijón, donde se va a desplazar gente. La clasificación es muy importante y competir hasta el final. Habla de la buena salud que está demostrando el club con el trabajo aquí en Abegondo este fin de semana que tenemos por delante para el Dépor Abanca en la Liga F intentar sellar esa salvación, para el Fabril, en el partido de ida de la eliminatoria contra UCAM Murcia y para el Juvenil también, en Tenerife, en ese partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones y tampoco nos olvidemos que el Abanca B también ascendió de categoría así que el trabajo aquí en Abegondo está siendo muy bueno y está recogiendo frutos. Es para felicitarnos todos los que trabajamos aquí y aprovecho para desearles suerte para estos partidos importantes para seguir dando visibilidad al trabajo de Abegondo".