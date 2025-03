Óscar Gilsanz: "Analizo el partido, no sé si el punto es suficiente para las expectativas del equipo"

El técnico Óscar Gilsanz analizó las tablas ante el Córdoba.

Sensaciones tras el punto: Se vio un partido muy igualado, con alternativas, un Córdoba que con la presión alta nos daba problemas y obligaba a jugar largo y parecía que ellos tenían más opciones. Nosotros tuvimos alguna contra buena. En la segunda entramos bien, viene el gol pero la reacción del equipo fue excelente y con ese ambiente y ese esfuerzo de los jugadores me deja satisfecho. Si me quiero dejar puntos por el camino que sea así, con esa intención del equipo. Partido de alternativas, no deja satisfecho el empate a ninguno, los dos buscamos ganar, pero siempre que se empata tienes que valorar el sumar un punto más, el camino es el correcto.

¿Cómo valora el punto?: No valoro los puntos por las expectativas. Como es el juego del equipo con o y sin balón, la reacción emocional del equipo. ¿Queremos los tres? Sí, pero tenemos uno. Pienso ahora en evaluar el partido, no sé si el punto es suficiente para las expectativas, que se irán viendo con el paso de las jornadas.

4 victorias en Riazor: Siempre que no se gana hay una cierta decepción, los partidos se juegan para ganarlos. Hay que poner en valor lo que hicimos bien, es más constructivo que pensar si el punto nos va a dar para esas expectativas. Creo que hicimos un buen partido y no ganamos. Hay partidos que ganamos que seguro que hicimos menos méritos que el del Córdoba.

Poca pausa en el juego: Cuando tenemos el balón en el inicio queremos tener pausa y seguridad para llevarla a la zona de ataque y a partir de ahí aumentar velocidad, pero el Córdoba iba hacia adelante a la presión. Nos faltaba un jugador más por dentro y tratamos de corregirlo en el descanso. El Córdoba no quería que tuviéramos esa pausa para construir y eso tiene un riesgo, la línea de atrás estaba en tres para tres o que les hacemos un gol en transición. Hoy casi no hicimos salida de tres con José (Ángel) porque no nos daba tiempo. Me quedo más con este análisis en que si el punto es suficiente o no. Mi equipo estuvo a un nivel con alto y por debajo en el marcador el equipo y algunos jugadores dieron un paso adelante. Y hubo esa comunión con la afición, ese ambiente.

Villares: Tenía unas molestias y tarjeta. Buscamos a alguien que hiciera esa función y Denis podía, no queríamos que hubiese una opción de transición en la que Villares no metiese el pie.

Yeremay: Estuvo a un buen nivel en esos minutos de la segunda parte, volvamos el juego y Albarrán tenía tarjeta. Pero no solo él, varios dieron un paso al frente, esfuerzos de Ximo, Mella, esfuerzos en el medio del campo. Me voy satisfecho con eso.

Descanso 9 días: Ver fútbol este fin de semana, a los que nos gusta el fútbol y desconectar lo justo y preparar el partido con el Castellón, duelo diferente y un reto para nosotros.