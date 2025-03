José Ángel: "En la primera parte no hemos estado cómodos"

José Ángel, centrocampista del Deportivo, valoró el encuentro realizado ante el Córdoba y destacó su sensación "agridulce" por haber podido llevarse los tres puntos en una buena segunda parte tras un inicio "complicado".



Sensaciones tras el empate: "Un poco agridulce la sensación. Ellos meten mucho ritmo y hemos estado incómodos en el centro del campo en la primera mitad, pero después de su gol hemos tenido 15 minutos de empuje, con la grada, con ocasiones, y ahí podíamos haber metido el segundo. El empate es justo porque ellos también han tenido una gran actuación".



Batalla en el centro del campo: "Para el espectador neutral se ha visto un gran partido porque somos dos equipos que queremos ganar. En la primera no hemos estado cómodos. Ellos nos tenían a Villares y a mí (presionados) con un jugador más. Se nos ha complicado un poco por eso, pero en la segunda hemos mejorado. El equipo se ha repuesto a su gol y hemos tenido minutos de comodidad. Nos ha faltado ese balón en tres cuartos, ese tiro, para poder hacer el segundo".



Sin sanción para los apercibidos: "Somos unos cuantos con cuatro tarjetas, pero no pensamos en eso. En el caso de que nos saquen la quinta, habrá otro jugador que incluso lo hará mejor".



Días de descanso, ¿para ver fútbol?: "Yo no voy a ver fútbol. Prefiero desconectar, pasar estos días con la familia. Va a venir bien el descanso".



Actuación del árbitro: "No son decisiones importantes, son pequeñas, pero es que es eso. Nunca he hablado de los árbitros, no lo voy a hacer, pero no puede ser casualidad que termine el partido y muchos compañeros comenten eso... Voy a dejarlo ahí, que no quiero meterme en un lío".