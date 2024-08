Obrador: "Vengo preparado para jugar en Segunda, voy a ir con todo"

Rafa Obrador, sexto fichaje del Deportivo, fue presentado en Abegondo como nuevo jugador del club coruñés. El lateral izquierdo, que llega al conjunto blanquiazul en calidad de cedido por el Real Madrid, analizó su decisión de fichar por el Dépor, su estado de forma, su posible debut y otros aspectos de actualidad.



¿Cómo fueron los primeros días?: "Estoy muy contento. Me han acogido muy bien todos. La ciudad deportiva me ha sorprendido mucho, las instalaciones son de un gran nivel. El grupo es lo que más me ha sorprendido. Todos los veteranos me han acogido muy rápido".



Negociación y acogida: "Tuve varias ofertas que estaba barajando, pero cuando llega la oferta del Dépor, es un lugar muy bueno para crecer como jugador. Tuve la oportunidad de jugar en Riazor hace dos años y la afición y el estadio me sorprendieron mucho y son cosas que me ayudaron a decidir".



Estado físico: "Estoy físicamente bien. He estado con el Castilla. No he parado en la pretemporada. Me siento muy bien físicamente y mentalmente".



¿Has hablado con el míster de tu rol?: "Con el míster nos presentamos y hablamos de mi rol. Hemos hablado de que es importante defender y ahí tengo margen de mejora importante, pero también tengo que aportar profundidad y llegar a línea de fondo".



Posible estreno en Riazor: "Es decisión del míster. Me encantaría, me haría mucha ilusión jugar en un estadio histórico con una afición muy cercana".



¿Fue rápida la decisión de fichar por el Dépor?: "La decisión fue rápida. La falta de lateral izquierdo es un factor importante porque vengo a aportar al equipo y crecer como jugador teniendo minutos".



¿Estás preparado para jugar contra el Racing?: "Físicamente vengo al cien por cien y tácticamente voy a ir captando las cosas que quiere el míster. Cuando se me necesite, voy a estar al cien por cien. Yo entrené dos días y Ximo lo está haciendo muy bien, así que es normal que juegue Ximo".



Gira con el Real Madrid por Estados Unidos: "Es una situación increíble, una experiencia única aprender de jugadores como ellos. Tuve la oportunidad de tener minutos y estoy muy contento".

Obrador (d), junto a Fernando Soriano sobre el césped de Abegondo | Foto: Quintana



¿Qué tipo de lateral eres?: "Soy polivalente. Me puedo adaptar a las necesidades del equipo. Si me piden profundidad, soy capaz de dar profundidad y llegar a la línea de fondo. Y si el míster me pide meterme por dentro, también soy capaz de hacerlo. Lo que me pida el equipo".



Preparado para Segunda: "Estoy con muchas ganas de jugar en Segunda. Sí que vengo preparado. Tanto el club como yo vemos que tengo capacidades para esta categoría y voy a ir con todo".



¿Que juegue Yeremay o Soriano en la izquierda, que se meten por dentro, favorece tu perfil?: "Sí, puede favorecer sobre todo para dar más profundidad y asociarme con Yeremay por dentro. Son jugadores que tienen una calidad inmesa. Jugar a su lado facilita el juego".