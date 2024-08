Dépor y Rácing, ¡cómo hemos cambiado!

Apenas un año y cuatro meses después de su último enfrentamiento en Liga en Primera RFEF, el 16 de abril de 2023, las plantillas de RC Deportivo y Racing de Ferrol han experimentado una profunda metamorfosis en vísperas de volver a dirimir un pulso este próximo fin de semana en Segunda División.



Y es que muy pocos de los futbolistas que empataron sin goles en A Malata en el citado encuentro volverán a verse las caras el domingo 1 de septiembre a partir de las 17.00 horas en Riazor.



Para ser más exactos, tan solo seis jugadores del Deportivo y otros cuatro del Racing sobreviven en sus respectivas plantillas desde la última edición de este clásico provincial, denominado como ‘derbi de las Rías Altas’.



En las filas del cuadro coruñés, cinco futbolistas que siguen defendiendo el escudo del club de la Plaza de Pontevedra fueron titulares en abril de 2023 en A Malata: Jaime Sánchez, Pablo Martínez, Diego Villares, Mario Soriano y Lucas Pérez.



Aunque el entrenador Imanol Idiakez todavía no ha esbozado el once que pondrá en liza ante los ferrolanos, todo hace indicar que los cuatro últimos volverán a formar de inicio por los blanquiazules.

No en vano, Villares, Soriano y Lucas parten como pesos pesados en el vestuario, futbolistas llamados a marcar la diferencia en sus respectivas parcelas del campo.



El sexto futbolista herculino que todavía conserva su lugar en el plantel de los de Riazor es el extremo canario Yeremay Hernández, que en el último clásico entre Dépor y Racing saltó al campo desde el banquillo.



Ahora mismo es otro de los ‘intocables’ de Imanol Idiakez, por lo que su concurso parece seguro en el costado izquierdo del ataque coruñés.



En el bando racinguista, el ascenso conseguido en la temporada 22-23 obligó a una notable remodelación en el equipo que sigue dirigiendo un viejo conocido del deportivismo como Cristóbal Parralo —que cuenta como segundo con otro exblanquiazul laureado como Javier Manjarín—.



En un margen de 16 meses tan solo continúan en la plantilla de los verdes cuatro jugadores de los que lograron el retorno al fútbol profesional: Brais Martínez, Fran Manzanara, David Castro y Álex López.



Solo los dos primeros de ellos siguen presumiendo de poseer la vitola de habituales titulares en un cuadro racinguista que ha realizado la friolera de trece incorporaciones en el presente mercado estival: Manu Vallejo, Cabaco, Dorrio, Álvaro Sanz, Luis Perea, Aitor Buñuel, Eneko Jauregi, Christian Borrego, Jesús Ruiz, Aitor Gelardo, Yoel Rodríguez, Aleksa Puric y Naldo.



La escuadra de la ciudad departamental ha perdido a puntales de la talla de Ander Cantero, Jon García, Jesús Bernal, Héber Pena o Carlos Vicente —ya se marchó en la ventana de invierno del pasado curso 23-24 rumbo al Alavés de Primera—.



Después de la excepcional temporada firmada el año pasado por los de Cristóbal Parralo, el club ha sufrido una enorme desbandada de futbolistas en búsqueda de mejores contratos, por lo que el Racing —un equipo condicionado por su carencia de filial— ha tenido que afrontar a la fuerza una reestructuración prácticamente total, pasando a luchar de nuevo en principio por la salvación en la divisón de plata del fútbol estatal.



Con Jesús Ruiz en la portería, la defensa habitual está conformada por los recién llegados Buñuel, Naldo y Puric, así como por Brais Martínez, que ya estaba en 2023 contra el Deportivo.



En la medular el domingo podrían formar Perea, Manzanara (otro superviviente) y Señé, mientras que en punta de lanza, Álvaro Giménez, Dorrio y Chiki.



Las dos escuadras que se retarán el domingo llegan a la contienda con hambre de victorias, habida cuenta de que ninguno ha sumado de tres en tres en las dos primeras jornadas de la Liga. El Racing suma un punto, mientras que el Dépor no estrenó su casillero.