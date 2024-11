Objetivo, vaciar la enfermería del Dépor

El Deportivo apura la semana para recuperar efectivos de cara al partido de este domingo ante el Sporting. Después de tener que jugar en Almería mermado con hasta ocho bajas (los lesionados, Mella, Lucas, Yeremay, José Ángel, Jaime, Mfulu y Ximo y la ausencia de Rafa Obrador, por sanción) desde los servicios médicos del club se trabaja para que Óscar Gilsanz pueda sumar nuevas piezas al encuentro ante el cuadro asturiano.



Mfulu y Ximo Navarro son de los que más opciones tienen que llegar a tiempo al choque con el equipo de Rubén Albés. El centrocampista ya comenzó este lunes a ejercitarse con normalidad junto al resto de sus compañeros. Arrastra desde finales del mes de octubre una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha.



Mientras, en lo relativo al lateral derecho, también se sumó este jueves a los entrenamientos del plantel, después de que el miércoles ya hubiese completado una parte. Ximo está ranqueante de una lesión muscular en el aductor de su pierna izquierda desde inicios de mes. Completó las buenas noticias David Mella, que el miércoles no había estado con la plantilla, este jueves ya participó en un tramo del entrenamiento, para posteriormente hacer trabajo personalizado.

Trabajo dividido



Mismo camino llevaron tanto José Ángel como Lucas Pérez, dividiendo la jornada entre entrenamiento grupal y específico. El centrocampista andaluz se recupera de un cuadro de pubalgia, mientras que en lo tocante a Lucas y a Mella el club no ha emitido ningún parte médico. En el caso del de Teo, Gilsanz sí que desveló que en el choque ante el Eibar había pedido el cambio debido a unas molestias musculares.

Hubo tres futbolistas que solo estuvieron en la charla previa y a continuación se retiraron a someterse a sus respectivos trabajos de readaptación deportiva, al igual que el miércoles y que tienen muchas papeletas para no estar contra el Sporting: Jaime Sánchez, Yeremay y Dani Barcia. El central andaluz tiene una lesión muscular en el aductor de su pierna izquierda, mientras que el extremo canario padece unas molestias en una rodilla.

Estas le obligaron a retirarse de forma prematura de la concentración con la sub-21 y le han llevado a realizar consultas médicas para conocer el alcance exacto de una dolencia que le hace, a día de hoy, ser una seria duda de cara al choque con el Sporting. En el caso de Barcia, ante el Almería jugó con un vendaje en la pierna derecha, a la altura de la rodilla, y todo apunta, ante la ausencia de parte médico por parte del club, que se trata de algún tipo de molestia muscular. Completaron este jueves el entrenamiento los fabrilistas Aarón, Samu y Alfaro, mientras que Pablo García en esta ocasión estuvo entrenando con el filial.



Con dos sesiones aún por delante el Dépor tratará, dentro siempre de la prudencia y de no forzar los plazos, de tener el alta de alguno de sus actuales ‘tocados’.

Aunque el hecho de que regresen Mella y Yeremay resta opciones a Juan Gauto de competir, el extremo argentino espera que sus dos compañeros estén pronto de vuelta, por lo que aportan al Dépor. “Ojalá estén. Son jugadores clave y piezas importantes en el equipo”, admitió en sala de prensa. Pero, también quiso poner de manifiesto su confianza en el resto de sus compañeros: “ Si no (están) los que no juegan mucho están preparados y entrenando todos los días al cien por cien”.

Gauto, estte jueves en sala de prensa. Foto: Javier Alborés



Aunque está feliz por haber podido entrar, lamentó que fuese debido a lesiones de sus compañeros. “Estoy muy feliz de volver a jugar y a sumar. Me encontré bien, aunque podía haber acabado alguna jugada mucho mejor, pero para eso trabajo durante la semana. Estaba entrenando para que este momento llegase. La pena fue (que jugase) porque nuestros compañeros estaban lesionados. Los que no estamos entrando mucho tenemos que entrenar para ayudar al equipo”, dijo Gauto. Disfrutó ante el Almería de su primera titularidad y admitió que era difícil ver pasar las semanas y no competir: “Es complicado, solo hablo de mi situación. En Suiza también pasé un año difícil, lejos de mi familia. También me pasa aquí, pero la gente es más abierta. La gente del club está más atenta, el psicológo... Me ayudan a estar bien y a no caer. Hay que estar fuerte, sacar el corazón que tiene de uno chico, de las cosas malas que me pasaron de de pequeño y afrontar las cosas, sabiendo que tarde o temprano las cosas van a llegar”.



Por eso aseguró que va a seguir ayudando y aportando al Dépor. “Desde el lugar donde me toque voy a sumar y tratar de ayudar y acompañar a mis compañeros. Tratamos de ser un grupo y un equipo. Se empieza desde fuera alentando y ayudando. Tal vez hablo poco, trato de trabajar y demostrarlo. Intento entrenar y hacer las cosas de la mejor manera posible. Luego las decisiones sobre ello (si juega o no) no me meto en eso. Si me toca trataré de hacerlo de la mejor manera”.



Sobre el duelo contra el Sporting de Gijón admitió que conoce al equipo. “Hay un excompañero (Dubasin) que tuve en el Basilea, estuve hablando un poco con él”. Un encuentro en el que tratarán de darle una nueva alegría a la afición blanquiazul, a la que ve como muy pasional y que cree que les empuja mucho. “Aquí se ve y se siente la gente va (a Riazor), sea el horario que sea y llena el campo. Es una sensación hermosa. Ayudan, son muy fanáticos, nos da un ‘cachetazo’ para reaccionar. No hay nada que decirles, alientan todos los días, viajan, nos siguen y hacen todo lo posible para estar en el día a día. Los necesitamos y ojalá sacar los tres puntos el domingo.

El Sporting, por su parte, también está pendiente de varios jugadores que pueden causar baja. Es el caso de Gaspar Campos y Eric Curbelo, que se mantienen como serias dudas, ya que siguen entrenando al margen, mientras que Guille Rosas trabaja parcialmente con el resto del equipo y tiene más opciones de volver. El meta suplente Christian Joel también arrastra molestias. Si no está Albés deberá elegir entre los dos del filial, Pablo Díaz y Elmo.



El técnico vuelve a tener problemas en defensa. Si no recupera a Curbelo y Rosas, solo dispondrá de Kevin Vázquez en el lateral derecho y de Maras y Rober Pier en el centro. En el izquierdo podrá optar entre Pablo Díaz y Cote.