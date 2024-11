Juan Otero: "El Fabril quería otro préstamo y yo, jugar en el Dépor, pero lo veía muy difícil"

El Fabril abrió las puertas de Europa a Juan Ferney Otero Tovar (Sipí, Colombia, 1995) en la temporada 2015-16. El delantero colombiano, una "bomba", como le califica su entrenador en el filial blanquiazul, Manuel Mosquera, aterrizó en A Coruña con apenas 20 años, cedido por el Fortaleza CEIF de su país. Nueve años después y tras hacer mucho las maletas, retornará a la capital herculina el domingo convertido en uno de los pilares del ataque del Sporting de Gijón, donde afronta su tercera temporada.

Recorrió un largo camino desde que jugó en el Fabril en la temporada 2015-16, pasando por Colombia, Argentina, Francia y México, hasta que se ha asentado en el fútbol español.

Sí, fue muy lindo para mí pasar por el Fabril. El año que pasé en A Coruña aprendí mucho y crecí mucho. Fui a Colombia con más experiencia cuando jugué en Primera. Además, en el Fabril jugué junto a grandes futbolistas como Róber Pier, Óscar Pinchi, Edu Expósito... Teníamos un equipazo.

¿Cómo fueron esas experiencias tan distintas?

Cuando volví del Fabril jugué en Colombia seis meses, después otros dos años a Argentina, tres años a Francia y de allí a México, donde estuve un año y medio. Y ahora ya llevo aquí tres años, que estoy muy contento con lo que he hecho y a seguir.

¿Dónde disfrutó más?

En México lo pasé bien. También en Argentina, aquí, en el Fabril también disfruté mucho el año que estuve. Donde más me he asentado es en el Sporting, donde ya llevo tres temporadas y me siento muy bien.

En el Sporting, desde que llegó en la campaña 2022-23, ya ejerció un papel importante.

Sí. He tenido que pelear mucho desde que llegué al Fabril, que no me conocía nadie, pero a base de trabajo y sacrificio, la gente me empezó a conocer. Y aquí he hecho lo mismo, que cuando llegué, la gente fue muy amable, los compañeros se portaron muy bien y eso me ayudó a asentarme en el equipo.

El primer curso marcó seis goles. La pasada campaña, diez. Y esta temporada ya lleva cuatro tantos.

Contento porque me han vuelto un '9' y yo contento con ayudar al equipo y hacer goles.

Comparte la condición de máximo artillero del Sporting junto a Dubasin y Campuzano con cuatro dianas, y Gaspar Campos lleva tres tantos. Goles muy repartidos para uno de los equipos con más pegada de Segunda.

Sí, es un equipo que rota mucho. A veces sale el punta, el extremo, a veces hace gol el central... Es un equipo que está unido y da igual quién haga el gol, que estamos contentos y lo importante es ganar.

La pasada campaña se quedaron en la semifinal del playoff y esta temporada han arrancado muy bien, ocupando el tercer puesto.

Estamos contentos de lo que hemos hecho, pero todavía falta mucho porque esta liga es muy larga y muy difícil. Cuando los equipos ganan dos o tres partidos, se meten arriba, así que no nos podemos confiar mucho, sino que tenemos que seguir trabajando y mejorando en lo que nos falta. Este equipo trabaja cada semana para corregir los errores que comete y mejorar en los aspectos en los que fallamos más. El partido de este fin de semana va a ser muy difícil porque el Dépor es un gran equipo, con grandes jugadores, así que estamos trabajando para ver cómo llevarnos los tres puntos.

Antes de llegar al Dépor con 20 años, trabajó en la mina con su padre. ¿Cómo le curtió aquella experiencia?

Trabajar en la minería es muy difícil, la verdad. Venir desde abajo, claro, que cuando consigues algo, trabajas más y con más sacrificio y ves que conseguir las cosas es muy difícil, así que valoras más las cosas que consigues. No ha sido fácil llegar a profesional, pero tuve el apoyo de mis padres, que estuvieron animándome y, a veces, quería tirar la toalla, pero gracias a Dios he conseguido grandes cosas y he podido ayudar a mi familia, que estoy muy orgulloso de ello.

Manuel Mosquera, quien le entrenó en el Fabril, le describe como un jugador “potente”, “imparable” y “con hambre de gol”.

Sí, él me puso arriba con Óscar Pinchi, que sabía que éramos unos jugadores explosivos. Yo, muy contento de haberlo tenido de entrenador. A veces se enojaba, pero yo también (risas) porque soy muy competitivo y quiero siempre hacer gol y cuando no me llega el balón, a veces me cabreo, pero es una cosa del fútbol.

Otero, con el Fabril durante la temporada 2015-16 | Pedro Puig

Era titular indiscutible en el filial blanquiazul.

Sí, el entrenador y los compañeros confiaban en mí, así que yo contento en los partidos que jugué allí.

Cuando finalizó la cesión, retornó a Colombia. ¿Le quedó la espina clavada de no poder seguir en A Coruña?

Como todo jugador, siempre quieres jugar en el primer equipo, pero yo no tuve la oportunidad y hablé con mi representante, el Fabril quería otro préstamo y yo lo que quería era jugar en Primera, pero lo veía muy difícil porque el Dépor tenía grandes jugadores, así que busqué otras opción, que fue regresar a Colombia. Por suerte, me fue muy bien y fue cuando arranqué para salir al extranjero.

¿Alguna vez ha pensado en jugar en el Dépor algún día?

Si llega la oportunidad de volver a jugar, tendrían que arreglar entre clubes, porque al final los jugadores somos como un negocio, y si hacen una oferta... Pero yo ahora en el Sporting estoy muy contento y esperemos a ver qué pasa.

¿Qué recuerda con más cariño de su etapa en el filial deportivista?

La temporada que hicimos ahí fue muy buena. No subimos, pero es parte del fútbol, pero lo que más recuerdo es que aprendí mucho de grandes jugadores que estaban ahí, como Sidnei, que a veces andábamos con él y nos daba consejos. Fue muy bueno para mí para llegar a Colombia con más experiencia.

En el Sporting comparte vestuario con un compañero en el Fabril, Róber Pier. ¿Qué tal con él?

La verdad es que es una buena persona y contento de tenerlo aquí porque es un gran jugador también.

El domingo se enfrentará a un excompañero como Hugo Rama. ¿Ha hablado con él?

Sí, con Hugo también nos llevábamos muy bien, a veces iba a su casa y nos tenemos en el Instagram y a veces hablamos. Buena persona también, así que este partido del fin de semana va a ser muy bonito.

¿Cómo se siente ante el partido en Riazor?

Cuando estuve allí, vi cómo animaba la gente en los partidos que jugaba el Dépor contra el Madrid y el Barcelona. Es un estilo como El Molinón, que la gente alienta, así que va a ser una rivalidad muy bonita.

¿Qué le parece este Dépor?

El Dépor es un gran equipo, tiene grandes jugadores y esto es muy largo, así que puedes ganar tres partidos, pasar una buena racha y colocarte arriba. En esta liga no se puede aflojar para nada.

¿Qué le gusta más de la escuadra coruñesa?

Juegan muy bien, de mitad del campo hacia arriba tiene futbolistas muy buenos. Además, con experiencia, que en cualquier momento van a salir de esa mala racha.

¿Quién es el favorito?

Somos dos grandes equipos, va a ser un partido muy igualado y no tengo favoritos. Pienso en mi equipo y en tratar de hacer lo mejor para ganar el partido.

¿Cree que el cuadro herculino sufrirá esta temporada?

Esta liga es muy larga y cualquiera puede subir, así que aunque haya empezado en la zona baja, faltan muchos partidos y aquí no se puede relajar nadie. El Dépor tiene buen equipo y si gana varios partidos, se puede meter arriba, seguro. Yo estoy centrado en el Sporting y en ayudar a mi equipo a estar arriba.

¿Qué le pide a la vida?

Algún día llegar a ascender a Primera División con el Sporting. Quiero seguir creciendo y ojalá pueda jugar en Primera en España, así que le pido eso a la vida y seguir aprendiendo y mejorando como futbolista.