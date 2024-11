La locura por los cromos de Segunda

En una época en la que lo digital es lo que manda, las colecciones de cromos siguen suponiendo el triunfo del papel sobre las pantallas. A pesar de la aparición de los NFTs –Token no fungible por sus siglas en inglés– u otras criptomonedas, las postalillas resisten estoicamente a los numerosos cambios que está experimentando el mundo tal y cómo lo conocemos.



Quizá sea por tener un componente nostálgico, que sea algo que podamos tener “para toda la vida” o quizá sea por la cercanía con el producto, pero las estampas son uno de los bienes más preciados por los coleccionistas. Además, los hay de todas las edades, desde los niños que intercambian los cromos en el recreo durante el colegio a personas más adultas que quieren completar una colección como tributo a su infancia.



Todos los que alguna vez hayan comprado un sobre de cromos tienen en su memoria el logo, la marca y el nombre que aparecía en ellos: Panini. Esta editorial italiana fue fundada en el año 1961 por una familia pobre que tenía un quiosco en Módena y se enteró de que en Milan estaba preparada una colección de cromos que no iba a ver la luz. Benito, Giuseppe, Umberto y Franco Panini decidieron comprarla y comercializarla. Con ellos, empezó lo que hoy en día es el mayor imperio de postalillas del mundo.



Sin duda, estos hermanos son los responsables de la ilusión, alegría y por qué no decirlo, de la tristeza que genera comprar los cromos y esperar con devoción lo que va a salir. Con todo, las estampillas no era lo único que vendían sino que también publican comics, revistas o libros, pero eso ahora no viene el caso. Muchos álbumes después y muchas colecciones después, Panini quiso hacer algo sorprendente y escogió este año, 2024, para hacerlo.

“Con 18 de 22 que jugaron en Primera, decidimos apostar por esta colección”



Tras muchos reclamos por parte de los seguidores españoles, Panini decidió, treinta años después, volver a publicar un álbum de cromos de Segunda División. Esta noticia cogió a todos desprevenidos ya que nadie imaginaba que esta categoría del fútbol nacional pudiese tener su propia colección. Pero lo cierto, es que la marca italiana apostó por ella sabedora del enorme tirón que tiene una de las ligas más competidas de Europa. De hecho, anunciaron este enorme proyecto bajo el eslogan “la categoría de plata más potente de la historia”.



“Siempre estamos pensando ideas, ya sacamos la liga femenina. Esto nos los planteamos hace bastantes meses cuando planificamos la temporada actual y decidimos probar. Este año es estupendo para la Segunda División, ya que de los 22 equipos 18 habían estado en Primera. Uno ganó LaLiga (Deportivo) y otro la Recopa (Zaragoza). Tienen una comunidad de fans enorme. Por eso hemos querido apostar por esta colección”, apuntó Lluís Torrents, director de Panini en España durante una entrevista con el portal web sportdirectradio.



Y es que no es para menos ya que como señaló Torrents, 18 de los 22 equipos que compiten en la categoría de plata jugaron alguna temporada en Primera División –en concreto suman 385 campañas en la máxima categoría–. De todos ellos, hay algunos de que destacan sobre manera por su enorme historia y todo lo que aportaron al fútbol español. Estos equipos son el Deportivo, el Zaragoza, el Racing de Santander, el Oviedo, el Sporting de Gijón o el Málaga. Sin duda, ellos son los principales responsables de que el nivel de competitividad haya aumentado radicalmente.

Fanatismo en A Coruña

Asimismo, no solo suben el nivel deportivo sino que a nivel social son los clubes que más aficionados tienen, por lo que la exposición que consigue todo lo que está relacionado con ellos es brutal. Todos, ya sean adultos o niños, quieren comprar los cromos para poder tener su colección completa y así tener un recuerdo imborrable. No solo en su memoria, sino de manera física en un trozo de papel que resiste el inexorable paso del tiempo y la evolución de la tecnología.



Un ejemplo de la locura que está desatando el álbum de cromos se está viviendo aquí, en A Coruña. Los vecinos fueron a buscar a todos los quioscos de la ciudad un porfolio y unas postalillas.



“Aquí está siendo una locura la pasión que hay por el Dépor. Quizás en Gijón será lo mismo con el Sporting o en Santander con el Racing, pero lo de aquí es espectacular”, reconoce María Bergantiños, propietaria de la librería Los Tulipanes situada en el Calle Pórtico de San Andrés.



“A mí me parece muy bien que hiciesen un álbum en el que saliese el Deportivo. Es lo que todo el mundo estábamos esperando. La gente aquí en A Coruña solo quiere al Deportivo porque es un sentimiento único”, asevera.



Los casi siete años de ausencia provocó que estas estampas sean mucho más reclamadas que las de los equipos de Primera División.



“Los cromos de Segunda se están vendiendo muy bien. Incluso más que los de Primera División, al menos ahora al principio, pero dudo que luego cambie. Por ejemplo, agoté los álbumes el día que salieron, tuve que pedir más y ya casi los tengo agotados. Con los cromos me está pasando lo mismo. Se están vendiendo muy bien. Vendí dos cajas enteras y la tercera, que viene hoy, tiene pinta de que no me va a durar mucho tiempo”, indica.

“Muchos vienen a comprar cromos solo para completar el Deportivo"



A pesar de todos este estrés que le genera la alta demanda, María señala que los envíos están siendo muy rápido y eso ayuda a poder subsanar los problemas de existencias.



“A pesar de ese agobio por tener que andar pidiendo con tan poca antelación, me están enviando muy rápido todos los productos por lo que los que vienen a comprar no tienen que esperar mucho. Que hayan decidido hacer esto es una maravilla porque es un impulso para las ventas que tengo en el negocio”, reconoce la dueña de Los Tulipanes.



Aunque podría parecer que esta colección podría atraer a un público más adulto, lo cierto es que los niños y los adolescentes coruñeses van en tropel a comprar los cromos y los álbumes. Todos quieren tener sus postalillas para poder intercambiarlas y así completar su colección. Pero no quieren completar todo el porfolio, sino solo las páginas del equipo de su ciudad: el Deportivo.



“Los que más vienen a comprar son los adolescentes. Muchos me preguntan si tengo algún álbum y sobres para comprarlos. Cuando les digo que todavía me quedan, se alegran mucho y compran bastantes sobres para ver si pueden completar la página del Dépor. De hecho, lo que más me piden es si les puedo decir en qué sobres están los jugadores del Dépor porque ellos solo quieren completar esas páginas del álbum”, apunta.



“Pienso que es lo único que les interesa es el Deportivo y que el resto de equipos les da un poco más igual. De hecho, hubo una madre que me dijo que su hija quería coleccionar los cromos del Deportivo. Nunca había estado interesada en el resto”, agrega entre risas María Bergantiños.

La colección

Sin embargo, aunque quieran completar las páginas del Dépor, al menos por el momento no podrán hacerla con toda la plantilla ya que hay una serie de jugadores que no salen en los cromos. Estos son Eric Puerto, Jaime, Dani Barcia, Obrador, Charlie Patiño, Juan Gauto, Davo o Hugo Rama.



Aun así, para todos aquellos que quieran llenar todo el álbum necesitarán reunir los 19 jugadores más habituales, el escudo y la formación de cada conjunto.



Además, el porfolio se complementa con las series Hyper Stars, dedicada a los jugadores destacados de la categoría. También existen los cromos Hyper Energy, con los jóvenes que emergen con más fuerza y la serie 11 Premium.