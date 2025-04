Noveles y veteranos frente a frente en Riazor

Las temporadas de Cádiz y Deportivo han terminado convergiendo hasta el punto de que ambos equipos se enfrentan este domingo en Riazor igualados en la clasificación. En esta dicotomía tan propia de la Liga Hypermotion, lo que para unos es ver el vaso medio lleno mientras trata de consolidarse en su vuelta en la élite después de cuatro años de barro, para otros es un año como poco decepcionante, al borde de quemar la primera bala del seguro de descenso sin siquiera poder pelear por volver a Primera en el playoff.



Dos equipos que han rondado siempre la zona baja de la tabla y ahora tienen como gran aspiración asentarse en tierra de nadie y no llevar más sustos. Porque los dos han pisado puestos de descenso esta temporada y los dos han tenido que recurrir a un cambio en el banquillo para enderezar el rumbo de una campaña que amenazaba con convertirse en pesadilla. Eso sí, los mimbres de partida para Idiakez y Pablo López, y después para Gilsanz y Garitano no tienen nada que ver en lo que a experiencia y pedigrí respecta. El Cádiz consiguió retener a buena parte de sus estrellas y configuró una plantilla que sobre el papel tenía poco que envidiar a varias de la máxima categoría. El Dépor, por su parte, tuvo que confiar en el bloque que dominó el último curso en Primera RFEF, pero en el que había numerosos futbolistas que todavía no habían probado suerte en el fútbol profesional.

Horas de vuelo

Es precisamente ahí, en las horas de vuelo en la élite, donde la nómina de jugadores que presenta el conjunto andaluz golea a la blanquiazul. Hasta el inicio de la 2024-25, la hoja de servicio que presentaban los futbolistas amarillos en Primera o Segunda División de las grandes ligas se iba hasta los 3.651 encuentros, por los 2.275 de los blanquiazules.



El grupo del Dépor consigue maquillar la diferencia por la cantidad de apariciones en Segunda, donde igualmente la brecha es de casi 300 partidos. El problema es cómo se dispara el resto si donde ponemos la lupa es en los partidos de Primera División. Solo tres futbolistas del conjunto herculino pueden presumir de ser centenarios en la máxima categoría. Y únicamente Escudero (229) y Ximo Navarro (193), ninguno podrá jugar este encuentro, registran el grueso de esos números en España. Pablo Martínez en Francia y Helton entre Portugal y Turquía completan los que más galones lucen. En el Cádiz la cuenta se va hasta nueve. Una acumulación que supera en cantidad, pero también en calidad si miramos el origen de esos encuentros, la mayoría en el fútbol nacional y, sobre todo, más recientes como los de Roger, Sobrino, Escalante, Melendo o Zaldua.



Una plantilla en la que 15 de sus jugadores acreditaban 150 partidos o más en el fútbol profesional, por los cuatro deportivistas citados anteriormente. 880 minutos por 1.997.

No somos lo mismo

La campaña 2024-25 ha supuesto la primera toma de contacto con Segunda División para varios futbolistas de ambos equipos. Pero no todos los debutantes son los mismo. Porque si bien los Yeremay, Mella, Villares o Barcia acaban de aterrizar tras ganarse su primera oportunidad subiendo un escalón, cadistas como Escalante o Zaldua están probando la plata por primera vez después de acumular varios cientos de encuentros en Primera con Eibar y Real Sociedad, donde el lateral llegó a levantar una Copa del Rey.



Y es que hay varios futbolistas que mañana volverán a Riazor con el Cádiz y que ya saben lo que es jugar en dicho estadio en la máxima categoría. El Dépor no está en la división de honor del fútbol nacional desde la temporada 2017-18. Antes, cuando los canteranos que ahora tiran del carro del primer equipo alcanzaban apenas la edad cadete, jugadores como Roger Martí con el Levante, Escalante con el Eibar o Sobrino con el Alavés ya pisaban el césped coruñés. Álex Fernández, uno de los capitanes del conjunto amarillo y autor de un doblete en el 2-4 de la primera vuelta, ya había jugado también con el propio Cádiz en la 2018-19 en Segunda.



El que lidera la lista de jugadores con más partidos entre los dos equipos es Cristian Herrera. El canario llegó a convertirse en la última década en uno de los clásicos de plata, alcanzando las 284 apariciones con Almería, Girona, Lugo e Ibiza, poniendo la guinda con 55 en Primera para coronar con 339 en total. Roger, Álex Fernández y Ximo son los otros tres que se van por encima de 300.

Peso específico

La diferencia probablemente sea mucho mayor cuando mañana ambos equipos salten al terreno de juego. Y es que, sea por lesión o simplemente por bajo rendimiento, al Deportivo se le han ido cayendo todos los veteranos. De los cinco primeros de la lista, Ximo y Escudero están KO, mientras que Herrera, Pablo Martínez y Mfulu no están saliendo de inicio. Los pilares del equipo llevan siendo todo el año jugadores como Yeremay, Mella o Soriano, que hasta la presente temporada no habían debutado o, como en el caso del madrileño, acababan de llegar.



En el Cádiz, jugadores como Iza, Alcaraz, Sobrino o San Emeterio fueron titulares ante el Eibar y los más inexpertos que utiliza Garitano son el central serbio Kovacevic y el lateral Climent, que llegó en enero de Primera RFEF.