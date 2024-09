Derrota de un Dépor que no pierde la cara

La Liga F es mucha Liga F y el Deportivo lo está comprobando en su estreno. Cierto es que ante dos de los tres mejores equipos del fútbol nacional y con detalles positivos a los que agarrarse. No pudo hacer demasiado durante buena parte de su segundo compromiso, el primero fuera de casa, aunque terminó cediendo ante el Atlético de Madrid por un ajustado 2-1 al mantenerse con un hilo de vida en el tramo en el que fue más superado.



Pensó Irene Ferreras que no tenía sentido cambiar el planteamiento, pues siete días atrás le había ido relativamente bien ante el Barcelona, aguantando durante más de media parte la portería a cero. Volvía a tener un rival de mucha entidad enfrente y se decantó otra vez por el 1-5-4-1, con las mismas once protagonistas.



En el Atleti, que abrió la liga el pasado miércoles por haber jugado Champions, Víctor Martín realizó alguna rotación. Futbolistas importantes como Ajibade, Jensen o Fiamma no partieron de inicio.



Comenzó atacando el Atleti, pisando área en alguna acción de balón parado que no ponía en ningún tipo de aprieto a Inês Pereira. Por su parte, el Dépor trataba de sacar el balón jugado, con intención de tener un mayor volumen de posesión que ante el Barça, pero la presión local era muy alta y la salida difícil. Incómoda.

Lo cierto es que las coruñesas no estuvieron mal hasta que llegó el primer gol. Incluso lograron estirarse en una acción en la que Bárbara se desmarcó bien, recibió el centro de Eva Dios e intentó ceder de cabeza para que Millene embocara en el segundo palo. No tuvo opción la brasileña, ya que Lola Gallardo estaba muy atenta y metió la mano.



Minutos después, justo en el ecuador del periodo, el Dépor encajó y a partir de ahí todo se fue complicando poco a poco. En una nueva acción de córner, Gaby recogió un rechace en la frontal y realizó un disparo que no parecía complicado para Inês, pero la guardameta lusa falló a la hora de blocar y dejó el balón muerto. Lauren Leal entró como un resorte desde segunda línea y la mandó para dentro. No hubo falta, pues el contacto llegó justo después de impactar con el cuero.



Fue un partido de una de cal y otra de arena para la guardameta visitante. Apenas unos minutos después salvó el 2-0 al tapar un remate de Sheila Guijarro, que había estirado bien la pierna. Errores, sí, pero también grandes intervenciones.



Aunque el Dépor era solidario en defensa, cada vez sufría más y llegaba menos a campo rival. Millene estaba demasiado sola y las internadas por banda derecha de Hmírova llevaban más velocidad y buena intención que precisión.



Y así, en ese contexto, llegó el 2-0, que supuso una clara merma en la confianza de las herculinas. Un Atleti muy poderoso en esa faceta volvía a aprovechar un córner botado por Rosa. El balón quedó muerto en el área y Lauren le ganó la partida a Vera para firmar su doblete.

Pudo llegar el tercero

Olió sangre el Atlético, que no se conformó y siguió atacando en busca del tercero. Las tuvo tanto antes del descanso como sobre todo en los minutos posteriores a la reanudación, a pesar de que Irene Ferreras trató de agitar el árbol con cambios.



No solo fueron modificaciones de nombres (entraron Cris y Lucía Martínez), sino también de esquema, pasando a un 1-5-2-1-2 en el que las laterales pasaban a ser carrileras, Eva Dios tenía libertad en tres cuartos de campo y Millene-Bárbara jugaban a la misma altura.



En el carrusel de ocasiones del Atlético brilló Inês, que todo hay que decirlo, también dejó una salida en falso en un córner que terminó con un remate de la exdeportivista Gaby al larguero. Pero más allá de eso realizó paradones a Gio, Bøe Risa y Sheila, respectivamente.



Merecía el Atleti un mejor resultado, mientras el Dépor tenía al menos la buena noticia de la reaparición tras lesión de Ainhoa Marín, una de sus jugadoras más importantes.



La estadística de tiros no mentía, 18-3 a favor del Atleti. Tampoco la de disparos a puerta, sin ninguno del equipo coruñés, pero no dejarte ir siempre te da una opción, y el Dépor la encontró en un saque de esquina de potente y preciso de Pancha Lara que aprovechó Raquel, oportunista, en el segundo palo. Iba de centrales el apartado goleador. Llegó justo antes de la pausa de hidratación, con quince minutos todavía por delante.

Posible penalti

Se agarró entonces el Dépor a Ainhoa, que no necesita rodaje para mostrar su calidad. En una primera acción estuvo cerca de filtrar un gran pase y poco después protagonizó la jugada más destacada del tramo final, aquella que pudo suponer el empate.



La extremo catalana realizó un extraordinario control a la media vuelta que superó a la defensora del Atlético y corrió hacia el área. Allí recortó a otra jugadora y sacó un disparo que fue taponado. Con la espalda o con la mano, no queda claro en las imágenes, aunque dio más la sensación de esto último. Eso sí, Ainhoa no reclamó nada. Tampoco servía de nada, pues el fútbol femenino de élite sigue esperando el VAR.



Quemó las naves Irene, que antes ya había refrescado la delantera con la entrada de ADT y para los últimos diez minutos introdujo a Altuve y rompió la línea de tres centrales.



A falta de cinco minutos para el final sí pidió penalti el Deportivo en un despeje de Lauren, pero en esa ocasión claramente no lo había.



Ya en el descuento, las blanquiazules presionaron sin demasiado éxito, ante un Atleti seguro que escondió bien el balón y aseguró los tres puntos. El Dépor tendrá que esperar para estrenarse.

Ficha técnica:

Atlético de Madrid: Lola Gallardo; Moraza, Barth, Lauren Leal, Rosa Otermín (Medina, min. 67); Gaby, Ana Vitória, Bøe Risa (Fiamma, min. 67); Tatiana (Emma, min. 73), Sheila, Gio (Jensen, min. 67)

Deportivo: Inês Pereira; Samara (Cris Martínez, min. 46), Raquel, Vera, Elena (Altuve, min. 82), Pancha Lara; Hmírova (Lucía Martínez, min. 46), Paula Gutiérrez, Eva Dios, Bárbara (Ainhoa Marín, min. 68); Millene (ADT, min. 61)

Goles: 1-0, min. 23: Lauren Leal; 2-0, min. 37: Lauren Leal; 2-1, min. 74: Raquel

Árbitra: Peñalver Pearce (Islas Baleares). Amonestó a Rosa Otermín (30’), del Atlético de Madrid; y a Samara (35’) y Vera (45+3’), del Deportivo.