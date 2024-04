Morbo por triplicado en la visita del Arenteiro a Riazor

La visita del Arenteiro a Riazor este domingo, además de ser clave para el Depor para seguir acercándose a su objetivo de retornar a la Segunda División, tendrá ciertas dosis de morbo por la situación contractual del portero Pablo Brea, cedido por el club coruñés al conjunto de O Carballiño, el intento de la entidad blanquiazul de fichar el pasado enero a su estrella, Luis Chacón, y el regreso de Christian Santos al que fue su estadio entre 2018 y 2020.



El problema del Arenteiro en la portería para el duelo del domingo es el foco principal.

Brea ha sido el arquero titular desde que el primer guardameta, Diego García, se rompió el tendón de Aquiles a los 15 minutos de la visita del Barça Atlètic a O Espiñedo el pasado7 de abril, en la jornada 31.

El Arenteiro deberá decidir si alinea al arquero santiagués, ya que debería abonar una cantidad de penalización.



El tercer portero, Manu Figueroa, también está lesionado y no parece que llegue a tiempo, así que el club de O Carballiño se encuentra sin ninguno de sus tres guardametas oficiales y estudia si pagar la ‘cláusula del miedo’ de Brea o buscar una solución alternativa que podría llevarle a alinear a un juvenil o incluso hacer ficha al entrenador de porteros, el exfabrilista Diego Rivas.

Javi Rey admite que negocian con el Depor para intentar rebajar la cantidad a pagar



Javi Rey, entrenador del Arenteiro, afirmaba ayer en ‘Deportes Cope Coruña’ que su club negocia con el Depor para intentar que rebajen la cantidad que deben pagar por alinear a Pablo Brea.

“No lo sé ni yo. El club está hablando con el Depor, están en negociaciones. Hay una cláusula y es una cantidad que el Arenteiro, un club humilde, no puede pagar. El Depor está tomando la decisión. Lo normal es que no le dejen jugar. Si no puede jugar, barajamos otras opciones, pero vamos a pelear porque Pablo Brea sea el portero”, dijo el técnico del conjunto de O Carballiño.

Refuerzo fallido



Otro de los alicientes será el enfrentamiento de Luis Chacón con el equipo que lo pretendió hace apenas tres meses.



El 17 de enero, Fernando Soriano admitía que “siempre se ha valorado” ha contratación del futbolista de Pontedeume.



“Ha ofrecido un buen rendimiento”, decía el director deportivo blanquiazul.



Ese mismo día, Álex Vázquez, director deportivo del club de O Carballiño, afirmaba que “el Arenteiro no tiene ninguna intención de que el jugador abandone el equipo ni ánimo de ningún tipo de negocio. La oferta que ha realizado el Deportivo se aleja bastante de la cláusula que tiene el jugador para salir —de unos 200.000 euros—. Nosotros nos atenemos a que hay una cláusula de rescisión y si deciden abonarla no podemos hacer nada”.



La operación terminó por enfriarse y frustrarse esa llegada de Luis Chacón a Riazor.



El eumés lleva nueve goles y cuatro asistencias en el campeonato liguero 2023-24.

Un viejo conocido



También añade algo de morbo al duelo del domingo la vuelta de Christian Santos a Riazor.



El delantero venezolano, que defendió la camiseta del Depor en Segunda durante dos temporadas, fichó el pasado 5 de febrero por el Arenteiro, tras desvincularse del Universidad Central de su país.



Santos, que ha jugado diez partidos con su nuevo equipo y ha marcado cuatro goles, ‘vacunó’ el pasado curso a sus excompañeros al firmar el segundo gol de Unionistas en el triunfo por 2-1 sobre los coruñeses en Salamanca.