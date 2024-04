Luis Chacón: "En el momento en el que no se dio mi fichaje por el Depor, me centré totalmente en el equipo, que ya lo estaba"

Luis Chacón, estrella del Arenteiro con nueve goles y cuatro asistencias, visita el domingo un estadio que a punto estuvo de convertirse en su casa el pasado mercado de invierno. El eumés recuerda ese cambio que pudo producirse en su carrera, pero con la cabeza muy centrada en seguir completando una sobresaliente temporada con su equipo.

¿Es un duelo especial para ti?

Es un estadio de otra categoría, con un ambiente impresionante y sí que se toma con muchas ganas por eso, porque no todos los días vas a jugar contra 25.000 o 30.000 personas.

¿Piensas que ahora podías jugar como local en Riazor?

No, yo creo que en esto del fútbol hay que seguir, estar al día. En el momento en el que no se dio, me centré totalmente en el equipo, que ya estaba centrado, pero desde entonces todavía más, en hacer una buena segunda vuelta y crecer colectivamente e individualmente. Pienso sólo en el Arenteiro.

¿Llegaste a verte cerca?

Por como soy, me quería mantener un poco al margen porque no era algo que dependiera de mí, entonces yo realmente estaba centrado en entrenar porque seguíamos compitiendo y prefería no darle muchas vueltas a la cabeza porque soy un tío tranquilo y me gusta pensar sólo en el fútbol.

¿En el futuro, quién sabe?

Lo que dices, no sé. Primero pienso en el presente, que es lo que tenemos ahora, el partido de este fin de semana, que ya es suficiente motivación la que hay, pero en el futuro se verá qué viene. Me centro sólo en este domingo.

En la primera vuelta, le pusisteis las cosas muy complicadas al Depor, que dio la vuelta a la tortilla en los minutos finales. ¿Cómo lo recuerdas?

Primero, hacía un frío que no era normal, pero fue un partido muy igualado y muy completo, porque quitando un par de jugadas de Yeremay y Lucas, el Depor no había generado mucho peligro. Fue un partido muy cerrado, nosotros nos adelantamos y luego el Depor tuvo esas acciones, que cuando ya contábamos con llevarnos algo, los tres puntos fueron para ellos, pero en el fútbol los detalles marcan la diferencia. Disfruté mucho ese partido.

Nuestro objetivo es ir a Riazor y quitarles esa racha de imbatibilidad que llevan en esta segunda vuelta

Ya habéis dado algún susto a los de arriba, como al Barça Atlètic, al que ganasteis en vuestro campo y empatasteis en el Johan Cruyff. ¿Dispuestos a ponérselo difícil al cuadro coruñés en Riazor?

Sí, claro. Nuestro objetivo es ir a Riazor y quitarles esa racha de imbatibilidad que llevan en esta segunda vuelta e intentar completar esos buenos partidos que hacemos ante los equipos de arriba, que les competimos muy bien. Somos jugadores de tener el balón e intentaremos plantarles cara, jugarles de tú a tú y llevarnos algo positivo de Riazor, que, además, sería noticia por ser los primeros en ganarles en esta segunda vuelta.

¿Asusta jugar ante un rival que lleva 12 triunfos y dos empates en la segunda vuelta?

No, porque sabemos a lo que nos enfrentamos y que compitiendo al nivel que tenemos y haciendo un buen planteamiento, podemos competir muy bien. Miedo no hay que tenerle a ningún rival, sabiendo que vamos con ese respeto. Nosotros le echamos mucha cara a los partidos, jugamos con esa alegría y así tenemos que hacerlo el domingo.

Lucas regresó ante la ‘Cultu’, Yeremay vuelve tras un partido de sanción, y están Barbero y Mella. Mucha artillería.

Es un ataque de nivel y entre todos llevan unos números impresionantes. Veo mucho los partidos de la categoría y ellos son un equipo alegre hacia arriba, combinan muy bien, tienen muy buen uno contra uno, buen golpeo, pero nosotros también tenemos nuestras armas y una muy buena defensa, y creo que va a estar muy igualado y seguro que sabemos cómo pararlos.

Le echamos mucha cara a los partidos, jugamos con esa alegría y así tenemos que hacerlo el domingo

Tenéis lesionado a Diego García y está la ‘cláusula del miedo’ de Pablo Brea. ¿Cómo crees que se solucionará el tema de la portería?

Ahí no tengo mucho que hacer en ese sentido y no sé muy bien cómo va la cosa. Nosotros estamos trabajando con lo que tenemos y al final se resolverá de una manera ajena a mí, pero seguro que el que al final esté cumplirá y nos ayudará a conseguir lo que queremos.

¿Te imaginas marcando tu décimo gol del curso en Riazor?

No estaría mal llegar al décimo gol en Riazor. Está siendo una temporada muy buena tanto a nivel colectivo como individual, ahora a completarla en las cinco jornadas que quedan.

Sois la gran sorpresa con ese séptimo puesto, la permanencia prácticamente asegurada y el playoff a ocho puntos.

Aunque últimamente los equipos de abajo están puntuando mucho, pero tendría que ser una catástrofe no conseguir la salvación, así que el primer objetivo está casi hecho. A partir de la cuarta jornada, que empezó a llegar todo el mundo, la gente fue cogiendo más ritmo, fuimos conociéndonos y se vio una mejoría del equipo. En la primera vuelta conseguimos muchos puntos, que nos dio tranquilidad, y en la segunda hemos seguido por la misma línea. Ahora sí que el playoff está a una distancia lejana, pero quedan muchos puntos por disputarse y quién sabe, nosotros seguimos peleando porque sería como ponerle la guinda a la temporada.

¿Ves al Depor ya ascendido?

Ascendido, hasta que matemáticamente esté hecho, no está. Sí que tiene una ventaja buena, pero es cierto que todavía tiene que enfrentarse al segundo y ese partido va a ser clave, pero quedan muchos puntos por disputarse y yo no daría nada por hecho, y menos en esta categoría.

Robar tan arriba les permite hacer esas buenas transiciones con ese desequilibrio que tienen arriba

¿Qué te gusta más del rival?

Obviamente, el poder ofensivo que tiene, pero también su capacidad defensiva, sobre todo en zona alta. Robar tan arriba les permite hacer esas buenas transiciones con ese desequilibrio que tienen arriba.

¿Qué tal con Christian Santos, que fichó en febrero y lleva cuatro goles en diez duelos?

Bien, cayó bien en el campo. Llegó y marcó esos goles que nos dieron puntos y al final eso es lo que se pide o se desea de un fichaje de invierno, que era una papeleta complicada la que tenía, porque venía a suplir a Miku, pero cumplió.