Javi Rey: "Tenemos claro que Diego Rivas va a ser el portero en Riazor"

Muy pocos aficionados o casi ninguno habrían esperado encontrarse al Arenteiro, que el domingo visita Riazor, en el séptimo puesto a cinco jornadas del final de la liga 2023-24. El principal artífice de convertir al conjunto de O Carballiño en la gran sorpresa del Grupo 1 de la Primera Federación es el técnico Javi Rey, con quien charlamos sobre el duelo frente al Depor en una entrevista marcada por, cómo no, la extraña situación en la portería de los de O Espiñedo, con la lesión de su primer y tercer guardametas y esa 'cláusula del miedo' en el contrato de Pablo Brea, cedido por el club coruñés al ourensano.

Parece que ya tenéis dueño para la portería este domingo. Diego Rivas, el entrenador de porteros.

Bueno, es cierto que tramitamos la ficha de Diego Rivas. Al estar tan cerca del partido, se descarta la posibilidad de Pablo Brea y de incorporar a algún portero que esté en el paro, entonces ya inscribimos a Diego Rivas y todo hace indicar que va a ser el portero que juegue de inicio en Riazor.



El martes comentaste en una radio que esperaríais hasta el final por Brea, pero ahora no te veo tan convencido.

Sabemos que es complejo. El lunes los directores deportivos se pusieron en contacto, Álex Vázquez llamó a Soriano, le explicó como está la situación, nosotros somos conscientes de que hay un contrato de por medio, una cláusula, pero somos un club humilde y no podemos hacer frente a esa cantidad, así que tenemos la opción de Diego Rivas para tener las espaldas cubiertas, y si el Depor lo piensa y finalmente reduce esa cantidad a pagar, pues podrá jugar Brea.

Diego Rivas estuvo en activo la pasada temporada, pero lleva desde el pasado junio sin competir. ¿Le ves preparado para jugar ante un ataque con Lucas, Barbero, Yeremay y Mella?

Lo primero, para Diego Rivas es una situación muy compleja y difícil, por eso, desde el club, el cuerpo técnico y los compañeros le estamos protegiendo. El club habló con ocho porteros, pero para jugar en Riazor, ante 30.000 personas, no se pone cualquiera, entonces esta situación que acepta él es para quitarse el sombrero, y tanto el Arenteiro como yo le vamos a estar eternamente agradecidos.



¿Entiendes que el Depor, jugándose el ascenso, se mantenga en su postura de haceros pagar esa penalización?

Soy capaz de ponerme en los dos lugares. Además, soy entrenador y puedo entender al Deportivo también, es una cesión, las tres partes, Arenteiro, Depor y el propio Pablo Brea, aceptamos firmar esa cláusula en verano, pero nadie pensaba que llegaríamos a este partido de Riazor en esta situación atípica, con el primer y el tercer portero lesionados. Respetamos la decisión que tome el Depor, porque se está jugando muchísimo, regresar al fútbol profesional, y tanto el Arenteiro como Brea y yo lo entendemos.

¿Cómo te afecta tener que preparar un partido con un hándicap tan importante?

Es una situación compleja. Ya a nivel personal me afecta mucho el tema porque Diego Rivas es un amigo, aparte de un compañero de profesión, y a nivel deportivo también condiciona mucho, pero sí tenemos claro que va a jugar Diego Rivas en Riazor para trabajar la salida del balón, un poco para la manera de defender y el estilo de portero que tendremos. En esa situación estamos tranquilos, pero también a nivel personal le queremos defender y proteger porque lo que va a hacer, muy pocos lo hacen y él ha demostrado que es un caballero.



Tenéis la salvación casi en la mano, con una ventaja de 12 puntos sobre el descenso, y estáis a ocho del playoff de ascenso. ¿Lo veis como una posibilidad real?

El porcentaje de poder jugar el playoff es muy bajo, pero alguna mínima opción sí tenemos. Nuestro principal objetivo ahora es jugar la Copa del Rey, que para nosotros sería muy importante. Vamos a intentar hacer un buen partido en Riazor y sumar de tres para seguir en esa zona alta y tener opciones en los cuatro últimos partidos de liga de pelear por hacer algo importante, y si no, al menos quedar lo más arriba posible y mantener ese séptimo puesto que nos permitiría jugar la Copa del Rey, porque la disputan los cinco primeros clasificados, pero como por encima hay dos equipos filiales, nos llegaría con ser séptimos. Tenemos un calendario difícil, pero el equipo está bien, podemos ganarle a cualquiera y competir en todos los campos por ese séptimo o incluso sexto puesto.

Sois la gran sorpresa de la temporada con ese séptimo puesto. ¿Cuál ha sido el secreto?

El equipo. Somos un equipo muy humilde, un club muy familiar, esa ilusión del primer año en la categoría, O Espiñedo y que tenemos un muy buen grupo humano, pero también buenos futbolistas, porque si no, es imposible mantenerse en una categoría como la Primera RFEF. El vestuario es muy sano, hay un gran ambiente, y eso se ve reflejado en cada partido todos los domingos.



La semana pasada se superaron los 29.000 espectadores en Riazor. ¿Están tus jugadores preparados para una entrada similar este domingo?

Creo que sí, porque jugar en Riazor es especial para todos. Para un club humilde como el Arenteiro jugar en Riazor ante 30.000 espectadores va a ser algo histórico y que nos motiva, los jugadores están muy ilusionados. Además, llegamos en una buena situación clasificatoria y no tenemos nada que perder porque vamos a jugar contra un histórico que seguramente el próximo año esté en el fútbol profesional, así que vamos a competir a por todas.

¿Ves al Depor ya en Segunda?

Lo veo bien. Ascendido no está hasta que lo digan las matemáticas, pero está en un momento tremendo, la racha que llevan en esta segunda vuelta asusta, es un equipo fiable y de mediocampo para delante tiene jugadores como Lucas, Barbero, Mella o Yeremay que marcan las diferencias en la categoría. Ahora mismo está en su mejor momento de la temporada y veo muy díficil que se le escape el ascenso.



En la primera vuelta hicisteis sufrir mucho al Depor, que ganó 1-2 y remontando en los minutos finales. Sin embargo, en aquel momento el cuadro coruñés no atravesaba una dinámica como la actual. ¿Ese partido sirve de referencia?

Creo que no, que es completamente diferente. Cuando el Depor vino a O Espiñedo no estaba bien. Además, empezamos ganando, pero ellos en la segunda parte estuvieron mejor, remontaron y creo que ese día fue el punto de inflexión y cambió su dinámica. Ahora vamos a jugar contra el mejor equipo de la categoría, un equipo sólido, equilibrado, que defiende muy bien, con un 4-4-2 muy marcado y que arriba marca diferencias. Ahora mismo lo que define al Depor es que es un equipo grande.

Ya ves cómo ha cambiado la situación de Imanol Idiakez desde que visitó O Espiñedo, cuando se jugaba el puesto, a ahora, al frente de un equipo lanzado hacia el ascenso.

Me pongo en su lugar y no lo tuvo que pasar bien, sobre todo en el tramo inicial y por toda la repercusión que tiene el Deportivo, pero me alegro porque me parece un gran entrenador y una buena persona. Me alegro de que tuvieran esa calma porque a los proyectos hay que darles tiempo, y seguramente en dos o tres semanas estaré felicitándolo por el ascenso, y me alegro mucho por él y por el deportivismo.

¿Qué es lo que más te gusta del conjunto coruñés?

Dos cosas, que es un equipo muy sólido y que de mediocampo hacia adelante tiene mucho talento individual, porque son jugadores que pueden ganarte un partido y que incluso pueden marcar diferencias en Segunda el próximo año.



¿Qué partido crees que veremos en Riazor?

Creo que va a ser un partido igualado, que va a ser fundamental la posesión del balón. Nos gusta ser protagonistas con balón, nuestros mejores partidos fueron en campos grandes y creo que ese ambiente del domingo, de jugar contra 30.000 personas, en lugar de perjudicarnos, nos va a ayudar. Ellos van a tener su momento, pero intentaremos pasar ese tramo de partido, tener paciencia con balón y hacer posesiones largas, porque si no, se nos puede hacer muy largo el partido.