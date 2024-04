'Chuchi' Hidalgo: "El Depor ganará el domingo y ascenderá ante el Sestao”

Vistió la elástica del RC Deportivo tres campañas, entre 1986 y 1989, y aunque nunca fue una estrella rutilante en el club herculino, sí supo granjearse gran afecto por parte de un Riazor que valoraba muy mucho su ímpetu y oportunismo.



Jesús ‘Chuchi’ Hidalgo, conocido cariñosamente en el deportivismo también como ‘Chuchi Van Basten’, también actuó como futbolista en el Arenteiro a mediados de los años noventa, para posteriormente pasar a convertirse en técnico —en dos etapas— de la entidad de O Espiñedo.

¿Qué recuerdos guardas del Deportivo?

Son muchos pero después de nuestra etapa, que fue de transición, vinieron los mejores años de la entidad; con Arsenio se había perdido una promoción de ascenso pero años más tarde nos perjudicó el famoso playoff. Fueron buenas temporadas pero después me fui al Valladolid.

También disputaste las semifinales de Copa ante el Valladolid...

Sí, por supuesto, tuve la suerte de hacerlo bien en este partido y después se fijó precisamente el cuadro pucelano en mí. Me ficharon después y pude actuar en Primera y en la Recopa de Europa. Lendoiro me dijo que aprovechase el fútbol, que eran dos días, porque el Deportivo no podía igualarme la oferta que tenía.

La vida te llevó a Ourense y después a O Carballiño...

En 1982 iba a fichar por el Pontevedra, de hecho estuve un mes allí, pero al jurar bandera me destinaron a Ourense y allí conocí a mi mujer. Al acabar mi carrera a nivel profesional nos vinimos para esta ciudad. En el Arenteiro jugué en 1995 de jugador y acabé de entrenador-jugador. Al curso siguiente ya solo fui técnico. Más tarde en el 2007 volví para salvar la categoría en Preferente.

¿Cómo ha mejorado tanto el Arenteiro en poco tiempo?

Es impresionante, mi hijo jugó contra el Arenteiro en Tercera Regional hace nueve años, ha hecho las cosas muy bien desde 2017 hasta aquí.

¿Qué puede pasar el domingo?

No tengo la mejor duda de que el Deportivo ganará; al fin me han hecho caso porque hace meses escribí en los grupos de Internet en los que estoy que la directiva tuviese ‘sentidiño’. Cuando un equipo está con el entrenador hay que estar con él contra viento y marea. Idiakez es guipuzcoano, igual que yo (bromea).

¿Siempre apostaste por Idiakez?

Desde el primer momento; además, el Deportivo ya sabe lo que es ganar una Liga con un míster irundarra, Javier Irureta. Esta temporada los técnicos de Guipuzcoa están de moda, como Arteta, Xabi Alonso, Emery, Iraola...

¿Ves al Deportivo claro favorito para ascender?

Desde luego, han encontrado una manera de jugar que está dando sus frutos. Este año el Depor asciende, creo que incluso antes del Barça B, tengo la sensación de que ascenderá ante el Sestao.

¿Qué cambió en esta segunda vuelta?

Ha sumado doce victorias y dos empates y el equipo parece imparable.



¿Dónde radica la fuerza del Arenteiro?

En el grupo; tiene buenos jugadores como Chacón o Christian Santos pero es un poco como el City de Guardiola, donde las figuras no pueden destacar por encima del equipo. El que no reme en la misma dirección no juega.

Tiene un problemón en la portería...

No lo creo, jugará Diego Rivas, el que ejerce de técnico de porteros. Es lo más sensato, económico y normal.

¿Vas a venir a Riazor?

No, lo haré el día del Real Unión; soy deportivista hasta la médula y celebraré el ascenso.