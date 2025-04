La meta para el Dépor está a la vista

El peor visitante de la Liga llega a Riazor sin ambages. “Nos vamos a centrar en atacar bien”, advierte Álvaro Cervera, un competidor, uno de esos técnicos que suelen mejorar a los equipos. En Tenerife ha revivido un muerto que además estaba, y ahí sigue, enzarzado en disputas intestinas por el control de la entidad. Es la duodécima campaña consecutiva de los isleños en Segunda División, ningún otro club encadena más, apenas el Zaragoza les iguala. Y la posibilidad de caer a Primera RFEF está muy viva desde un inicio de temporada a las órdenes de Óscar Cano que tampoco Pepe Mel pudo levantar. El equipo se instaló en la jornada dos en puestos de descenso y ahí sigue. “En la Península nos dan por descendidos”, asegura Álvaro, que como futbolista era un extremo vivo y veloz que sacaba frutos del engaño al rival. Conviene no despistarse: el Tenerife está vivo. Eso sí, el entrenador asume que Riazor es “la última bala”. La disparará sin dos de sus pilares, el central Sergio González, y su capitán, el veteranísimo Aitor Sanz, hombre de confianza de Cervera.



Minusvalorar a los necesitados es un error. Y el Deportivo no llega al partido en el mejor momento. Sí por resultados y sensaciones futbolísticas de solidez tras ocho jornadas sin conocer la derrota, pero no tanto por ausencias clave, sobre todo en la faceta defensiva y de inicio de construcción del juego. Si atendemos al gusto del entrenador observaremos que en esta jornada le faltan sus dos laterales preferidos (Ximo Navarro y Escudero), tiene entre algodones tras varias semanas lesionado al suplente del zurdo (Obrador) y también maltrecho al del diestro (Petxarroman); tampoco dispone de su primera opción como central izquierdo (Dani Barcia) y un mal árbitro le enseñó la quinta tarjeta amarilla al mediocentro (José Ángel) el pasado fin de semana. Las bajas afectan a los pilares del equipo y exigen al entrenador buscar soluciones y agrupar a futbolistas que no han tenido muchos minutos juntos. No será así en el ataque, donde las referencias de Yeremay, Soriano y Mella son evidentes y casi irremplazables, por más que al extremo gallego se le esté pidiendo un sobreesfuerzo físico. No tan claras están las cosas en el nueve, donde Gilsanz deberá elegir entre Barbero, titular en el último partido, y Eddahchouri, que ha flojeado en los últimos partidos, singularmente en la faceta de darle salida al equipo cuando los rivales acuden a buscarle. Bouldini no parece que cuente.



Por el camino sobresalen también otra serie de aspectos adyacentes al partido, por ejemplo la polémica arbitral y las últimas decisiones, sobre todo con el videoarbitraje por medio, que no han dejado al Deportivo bien parado. Pero el capítulo de agravios va por barrios y en Tenerife no ha sentado bien la designación de De la Fuente Ramos, un colegiado con el que tienen un largo historial de polémicas.



Subyace también un aspecto mental que confiere al partido aún más peligro para los intereses blanquiazules: el Tenerife se juega mucho más. O no. A Álvaro Cervera le preguntaron por eso antes de salir de la isla y le restó importancia. Pero es que el Deportivo tiene ante sí la meta. La derrota del Eldense en Ferrol allana el camino, pero es que además los tres puntos llevarían al equipo hasta los 52 y le librarían de contingencias en las seis últimas jornadas. Y no sería aceptable dejarse ir justo cuando el objetivo de la temporada está tan próximo y soñar todavía es posible acercándose a cinco o seis puntos del playoff dependiendo de lo que el Granada haga en Cartagena.