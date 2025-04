Gilsanz: "Estamos con la sensación de que todo lo que pase va a ser a nuestro favor"

Óscar Gilsanz, técnico del Deportivo, reconoció en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Tenerife que su equipo se encuentra en un momento pleno de "confianza" después de ocho jornadas sin perder. "Tenemos la sensación de quer todo lo que pase a va a ser nuestro favor", explicó como resumen al análisis sobre ese estado anímico que el Dépor quiere reflejar también en Riazor para "devolver a la gente todo el apoyo y el cariño". "Queremos que se vayan con sensación de orgullo de nuestra casa", recalcó Gilsanz.

Parte de bajas: "Juan Gauto, Escudero y Barcia siguen de baja, al igual que Ximo. Obrador hizo la semana con cierta normalidad y somos optimistas. Ya lo éramos la semana pasada, pero sí que contamos que entre en la convocatoria y que esté disponible".

Petxa: "Valoraremos cómo está hoy. Ayer se quedó dentro para fortalecer la zona (dañada). ¿Problemas en defensa? Prefiero no poner excusas y pensar en posibles soluciones. No son problemas, son oportunidades".

Obrador y su aportación: "Es un lateral de largo recorrido, de buen pie y que se asocia bien. Desde el principio ha mejorado mucho en conceptos defensivos. Tiene esa capacidad y esa profundidad que le puede dar al equipo".

José Ángel y Mfulu: "Se confirma la baja de José pero cuando falta uno, siempre hay un compañero. Los entrenadores hablamos del día a día y es para cuando llegan este tipo de situaciones. Tenemos confianza absoluta con el que entra, aunque tengan condiciones diferentes".

Villares como pivote: "Veremos a ver. Tenemos dos o tres opciones, al igual que en otras posiciones. Lo decidiremos al 100%. Ya veremos mañana".

Buen momento. ¿Se disfruta del camino?: "El fútbol es presente. Valoramos lo hecho y se ha disfrutado del camino. Pero el momento en el que estamos es importante. Tenemos la sensación de que el equipo tiene esa estabilidad para pelear los partidos en diferentes situaciones. Volvemos a Riazor y el equipo tiene el ansia de devolver a su gente todo lo que le da cada día. Este equipo cree mucho en sí mismo y quiere devolverle el cariño a su afición porque muchas veces jugamos por algo más importante que los puntos: por el orgullo de la gente. Estamos en ese momento en el que los jugadores creen que vamos a salir a nuestra casa con esa sensación de dar un poco más para que esa identidad que estamos buscando se refleje y la gente se vaya con ese orgullo por sus jugadores. Estamos con la sensación de que todo lo que pase va a ser a nuestro favor".

Gestión de expectativas: "Somos el Deportivo y sabemos la historia y el escudo que llevamos detrás. No me sorprende tener que gestionar estas expectativas y ya he dicho que es importante que la gente se ilusione. Pero nosotros tenemos que poner el foco en el día a día para colocar la energía en lo que podemos controlar: el próximo partido. Pero estamos en un club que no llegó para estar aquí, sino para volver a Primera. Por eso hablo de estabilizar al club y de crear un proyecto, de hacer algo fuerte".

Jugar en Riazor: "El equipo lo desea por lo que nos transmite la gente. Por eso apelo a que estamos en ese momento ideal para devolver a la gente todo eso que nos da. Sobre todo porque cuando acaba el partido, esos tres minutos cuando se dirige a su gente... que vea esa sensación de orgullo. Por eso trabajamos y es lo que nos hace mover".

Tenerife: "Si no lo vimos últimamente, seguramente la gente se lleve una sorpresa. Lleva un par de meses compitiendo a un nivel altísimo. No solo a nivel de resultados, sino de juego. Tiene mucho mérito para un equipo que lleva casi toda la temporada en descenso. Pero si lo analizamos, es un equipo muy fuerte anímicamente y a nivel de juego, con mucho poderío en las bandas y mucha capacidad física por dentro. Es un equipo peligroso porque está muy recuperado anímicamente y apura las opciones por salvarse. Pero dicho esto, nosotros estamos también en un buen momento a nivel de confianza y juego".

Un rival más ofensivo por obligación: "Los partidos siempre se preparan para ganar y la mejor manera es ser fiel a tú mismo. En ese sentido, creo que el partido va a ir por ahí. Esa presión alta que alterna el Tenerife quizá será más habitual y nos esté interrumpiendo más. Estamos preparados para cualquier circunstancia y cualquier situación de partido. Nos podemos adaptar para lo que nos plantee el rival porque habrá momentos para todo. Cuando el Tenerife domine el balón también tenemos que estar muy atentos a la defensa del área porque tienen mucha capacidad de remate y centran con mucho volumen, sobre todo desde esa banda derecha".

Barbero: "Necesitábamos mucha descarga con la presión hombre a hombre del Mirandés. Nos dio mucho sobre todo en la primera parte. Es un perfil diferente y veremos qué hacer para cada partido".

Objetivo o premio para el final de temporada: "No hemos puesto ninguna meta, sino incentivos en el día a día. Queremos que nadie se pare".