Mella: "Esperemos que Yeremay y yo estemos aquí el máximo tiempo posible"

David Mella, que fue elegido premio Estrella Galicia al mejor jugador de diciembre, compareció en rueda de prensa en Abegondo para analizar su momento de forma y la actualidad del Deportivo, salvo los rumores sobre la posible salida de Yeremay, ya que el club no permitió hacer preguntas sobre el jugador canario. No obstante, el extremo deseó que tanto él como Yeremay puedan seguir en el Deportivo "el máximo tiempo posible".



Partido en Málaga: "Primero tengo que dar las gracias por el premio, a Estrella, a toda la afición y a mis compañeros. Sobre el partido en Málaga, me vi bien físicamente. Fallé alguna de estas que tengo que seguir mejorando. Tengo margen de mejora, ya que tengo 19 años, y tengo que seguir trabajando día a día para marcar esas que tenga".



¿Qué faltó para ganar en Málaga?: "Faltó primero acierto arriba o decidir mejor en tres cuartos y al final un gol te lo puede marcar cualquier equipo, aunque sea de Preferente o de cualquier categoría. Tenemos que acertar más arriba y acabar bien las jugadas".



Mercado de invierno: "Si te soy sincero, no tengo ni idea de nada. No tengo ni idea ni de mí. Yo estoy muy contento aquí y concentrado en lo que queda de temporada".



¿Hacen falta fichajes?: "Estoy contentísimo con mis compañeros de arriba, de abajo y de los lados. Si traen otros compañeros, se dice gracias a entrenar con ellos y si no a seguir con lo que hay, que es suficiente".



Refuerzos en defensa: "Tenemos centrales de sobra: Barcia, Jaime y los dos Pablos. Además, todo el equipo defiende. Los goles que metemos son de todos y los que van en contra son de todos".



Estado de Barcia: "A Barcia lo vemos siempre igual. Está entrenando a tope todos los días. No se vuelve de una lesión al cien por cien. Sé que se pondrá pronto si no lo está ya".

Cambio de banda: "Estoy adaptado ahí. Lo digo siempre, que donde me ponga el míster, como si es de portero, que algún día me gustaría, ya se lo digo siempre".

¿Te dejará Yeremay esa banda izquierda?: "A lo mejor se la dejo yo en unos años y está él por la derecha. O se la dejo a otros canteranos que vienen. Esperemos que estemos los dos aquí el máximo tiempo posible".

Aspecto mental de compañeros en la rampa de salida: "Lo dije antes, en el vestuario no hablamos nada de eso. Hablamos de cosas que no son de fútbol proque hablar de fútbol todo el rato es un poco rollo".



Partido contra el Burgos, otro encuentro fuera: "Todo lo que sea puntuar, bienvenido sea, pero tenemos que mejorar la puntuación fuera y en casa. Tenemos otro fuera y lo afrontamos igual que el anterior".



Desplazamiento masivo de la afición: "No creo que haga mucho calor en Burgos (ríe). Lo digo siempre, que lo de la afición es increíble. Está un pasito por delante de todas. Es un orgullo jugar para esta afición".



Estado anímico de Hugo Rama: "Aquí en el vestuario lo ves siempre con una sonrisa. Es una persona que está ayudando al equipo todos los días tanto dentro como fuera del campo. Sabemos su posición, cómo es él y se le intenta ayudar todos los días".



Llevas el número 10 en los calcetines: "Lo del 10 es porque es la marca de calcetines, pero a mí el dorsal me da igual, ya lo visteis el año pasado. Si tengo que seguir con el 17 toda mi vida, seguiré con él".

Pugna entre Mario Soriano y Lucas en la mediapunta: "Ojalá pudiéramos jugar con 25 jugadores más y poder ser superiores. Son dos mediapuntas increíbles y ojalá pudiéramos jugar con los dos toda la vida".



¿Satisfecho con tus números?: "Me puse unos objetivos un poco altos porque es mi primera temporada en el fútbol profesional. No siempre se está satisfecho, me gustaría tener más acierto de cara a puerta. Me quedó muchas veces después de los entrenamientos para practicar mi finalización. Me puse una meta de 13 goles. No es una meta muy realista, pero se puede dar y me gustaría llegar a esa meta".