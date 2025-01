El dilema del doble pivote: cuatro candidatos para dos puestos

El doble pivote formado por Nuke Mfulu y José Ángel Jurado es el séptimo diferente que ha alineado de inicio el Deportivo en la actual temporada. Esta pareja, que actuó como titular el pasado fin de semana en la Rosaleda ante el Málaga, se une a la amplia lista de seis dúos distintos alineados anteriormente por los blanquiazules por detrás de la línea de mediapuntas.

El equipo coruñés ha disputado por el momento 22 partidos (21 de Liga y 1 de Copa del Rey) en esta campaña y suma seis dobles pivotes distintos en la competición doméstica y uno más, el formado por Álex Alfaro y Charlie Patiño contra el Ourense CF, en el torneo copero.

La pareja Mfulu-Villares es la más utilizada hasta el momento con seis partidos formando parte del once inicial, mientras que le siguen de cerca las duplas Villares-Soriano y José Ángel-Villares, con cinco titularidades cada una.

Además, Mfulu y Soriano han compartido medular en tres ocasiones y esta lista de diferentes dobles pivotes se completa con el dúo formado por José Ángel y Soriano, que solamente salió de inicio en la visita del conjunto blanquiazul al Córdoba.

Salvo sorpresa mayúscula, con la entrada en el once de jugadores como Patiño o Hugo Rama, no habrá doble pivote inédito en el partido del domingo ante el Burgos.