Mario Soriano eleva la alerta amarilla en el Dépor: cuatro apercibidos

Mario Soriano se unió a la ligeramente preocupante lista de apercibidos de sanción del Deportivo después de recibir la cuarta amonestación de la temporada en el minuto 37 del partido del pasado domingo en el Carlos Tartiere ante el Real Oviedo (1-2). El mediapunta madrileño se suma a la alerta amarilla en el equipo coruñés, que cuenta con otros tres integrantes al borde del partido de suspensión: Dani Barcia, Ximo Navarro y José Ángel.



La importancia de los cuatro futbolistas apercibidos para Ócar Gilsanz invita a que el Dépor tenga especial cuidado para no acumular sancionados en un mismo partido durante un mes de marzo que se antoja clave en la pelea por alcanzar la permanencia, con duelos ante rivales de mitad de tabla, como Córdoba y Castellón, y otros en puestos de descenso, como Cartagena y Racing de Ferrol.



Barcia es el apercibido que acumula más tiempo evitando la sanción, desde el 17 de noviembre de 2024. “Llevo ya desde el partido en Almería. Tenía cuatro y me lesioné dos meses. Si no me la sacan, mucho mejor para mí para poder tener continuidad”, dijo el central tras el duelo de la pasada semana contra el Huesca.



El siguiente en unirse al actual club de los apercibidos fue Ximo Navarro. El lateral derecho vio la cuarta amonestación del curso el 19 de enero, en la visita al Burgos (0-1) de la jornada 23, mientras que el centrocampista José Ángel recibió la cuarta tarjeta amarilla el 9 de febrero en la victoria de la jornada 26 contra el Almería en Riazor (3-1).

Obrador y Lucas

Hasta el momento, solo dos jugadores han cumplido ciclo de amonestaciones en la presente temporada. Rafa Obrador fue el primero en caer. El lateral izquierdo se perdió el duelo de la jornada 15 en Almería tras recibir la quinta amarilla en el encuentro contra el Zaragoza en Riazor.



Por su parte, Lucas Pérez forzó un par de amonestaciones para no tener que viajar a Tenerife en la jornada 19, pero el aplazamiento del duelo en Canarias le hizo ser baja en el compromiso posterior contra el Castellón en Riazor.