Mario Soriano: "Hemos hecho un partido completo y la estrategia ha salido perfecta"

Mario Soriano, autor del primero de los dos tantos del Deportivo en el Carlos Tartiere, aseguró estar "muy contento, feliz, sobre todo por la victoria en el último minuto".

"El equipo ha peleado hasta el final. Creo que hemos hecho un partido completo, contento por ese gol, la estrategia ha salido perfecta", señaló el Joker.

El futbolista madrileño explicó cómo fue la acción de su gol, en un saque de esquina en corto de Yeremay para José Ángel, el centro del mediocampista a la frontal del área, desde donde Soriano conectó una volea con la que superó a Aarón Escandell.

"Hemos ensayado varias semanas con la jugada, muchas veces que no hemos podido hacerla en los partidos, pero ayer la ensayamos dos veces. La primera me la puso José y me salió bien, la segunda me la puso Diego y se fue al monte de Abegondo, pero en el partido ha salido bien. Me sale un poco al centro, pero ha entrado", dijo, mientras se reía.

Su mejor gol en lo que va de curso:

"Difícil, pero este año puedo decir que el que más me ha gustado es el del Eibar porque sale mejor, va más a la escuadra. Este es más difícil, pero los dos son goles muy bonitos y ojalá vengan muchos más".

Aumentar la cuenta realizadora:

"Por firmar, puedo firmar muchísimos, pero hay que seguir. Ojalá vengan más goles y asistencias, pero lo importante es ayudar al equipo e ir más arriba".

Desplazamiento masivo de la afición blanquiazul:

"Dar las gracias a muchos deportivistas que han podido venir, otros se han quedado fuera. Que sigan apoyándonos porque vamos a intentar seguir dándoles alegrías".

Juego en el Tartiere:

"En Riazor nos cuesta un poco más. Los equipos salen a defenderse más. Hoy, el Oviedo ha salido más en bloque medio, que estamos más cómodos. Han tenido alguna ocasión que ha parado Helton, pero creo que hemos estado bien".

Resultado:

"Una victoria muy importante para nosotros, que hemos hecho bueno el punto de Riazor. Ahora nos viene el Córdoba, que viene en buena dinámica, cogemos a todos los equipos en buena dinámica, pero creo que hoy hemos dado un golpe encima de la mesa y hay que seguir. Que no se nos venga encima esta victoria, trabajar y seguir".

Tipo de rival:

"Los equipos que están arriba, que salen a apretarnos, que dejan más espacios entre líneas, se nos dan mejor porque somos un equipo que sacamos el balón jugado y necesitamos espacios para encontrar a la gente de arriba. Tenemos que seguir trabajando en ataque y en defensa seguir insistiendo porque es importante no encajar. Hay que seguir insistiendo en lo que sabemos hacer, en lo que somos buenos nosotros y no queda otra. Somos jugadores de ciertas características, que no podemos cambiar nuestra forma de jugar".