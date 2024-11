Jairo Noriega: "Estaba deseando que tocara el Dépor porque es el club de mi vida"

"Afronto el partido de Copa con el Deportivo de manera positiva, sin ninguna espinita. Soy deportivista de cuna y me hacía ilusión jugar contra el equipo de mi vida", confiesa Jairo Noriega (A Coruña, 2003). Después de trece años formándose en las categorías inferiores del club blanquiazul, el centrocampista se vio obligado a hacer las maletas el pasado verano al no renovarle el contrato el conjunto herculino. Dejó su ciudad natal, su equipo de siempre y fichó por el Ourense CF, con el que el Dépor se enfrentará en la segunda ronda de la Copa del Rey. El joven futbolista admite su alegría en una entrevista con nuestro periódico.

¿Qué le parece enfrentarse al Dépor?

Pues muy bien, me hace mucha ilusión ese partido, la verdad. Fue para mí el mejor rival que nos podía haber tocado porque es un equipo cercano, se puede desplazar la afición de A Coruña a Ourense y por alegría que me da que nos haya tocado el Dépor.

¿También le ha hecho ilusión por sacarse la espinita de no haber podido seguir en el club?

No, la verdad es que no. Lo afronto de manera positiva, sin ninguna espinita. Me hace ilusión porque soy deportivista de cuna, por encontrarme con mis excompañeros y porque jugar contra el club de mi vida, del que formé parte durante trece años, siempre es bonito. Estaba deseando que tocara el Depor, era el rival con el que quería jugar.

¿Ha recibido muchas llamadas?

Sí, contacté con varios compañeros, sobre todo con familiares y amigos. También les alegra, saben la ilusión que me puede hacer a mí y a ellos también. Tengo muchos amigos en A Coruña, muchos familiares, conozco a jugadores de la plantilla, entonces, mucha gente contactó conmigo.

¿Alguno de la plantilla actual?

Hablé un poco con los chavales, con Mella, Barcia, también con Hugo Rama, que ya le dije que me guardara la camiseta, aunque hablaré con alguno más. Y a Lucas también le diré que me guarde la suya.

Muchas camisetas tiene pedidas.

Las máximas posibles. Ya que este año no la puedo llevar yo, por lo menos recolecto camisetas.

Ya ha visto el nivel de Yeremay y Mella en el fútbol profesional.

La verdad es que no me sorprende para nada. Es lo esperado porque lo que llevan haciendo varios años, despuntando en todas las categorías en las que han jugado, y Segunda no iba a ser menos. Esperaba mucho de los chavales, porque llevo coincidiendo con ellos durante varios años. Algunos, como en el caso de Barcia, trece años, y ya sabía el potencial que tenían. Estoy orgulloso de que estén despuntando en el fútbol profesioanal.

¿Qué le gusta más del cuadro blanquiazul?

Tienen una plantilla muy completa, pero si tengo que destacar a alguien, a los dos cabrones extremos, Yeremay y Mella (risas), y a Lucas, sobre todo eso. Que tengan pocos minutos el día de Copa en O Couto.

Sueñan con liarla contra el Dépor.

Bueno, ojalá demos la campanada en O Couto, y pasar de ronda, muy a mi pesar, porque soy del Dépor, pero vamos a intentar hacerles el mayor daño posible. Fuera somos amigos, pero dentro del campo hay que apretar e intentar pasar la eliminatoria. Esperemos que sea un partido bonito y con buen ambiente.

¿Qué tal se encuentra en el Ourense?

Bien. El equipo hemos empezado a asomar un poco la cabeza ahora. No hemos hecho nada todavía, pero en los últimos partidos estamos en una dinámica positiva y antes del partido de Copa también tenemos un reto bonito, que es la Ponferradina, un equipo duro de la categoría. Ahora hay que centrar las miras en ese encuentro, dar un golpe sobre la mesa y poder salir de la zona de descenso.