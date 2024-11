El rival copero y sus muchas vidas

El rival del Deportivo en la segunda ronda de la Copa del Rey, el Ourense CF, es acreedor de una curiosa historia. Un equipo que actualmente milita en Primera Federación, heredero del Ponte Ourense Club de Fútbol (1997-2014) y que a su vez nació tras el extinto Puente Club de Fútbol (1977-1997).



¿Cómo nació? Debe su nombre a los residentes del barrio ourensano de A Ponte, que liderados por Plácido Díaz Fernández constituyeron un club de fútbol, que fue una realidad el 25 de mayo de 1977. Pertrechados con camiseta blanca y pantalón negro, el equipo inició su camino en el Campeonato de Modestos local enfrentándose a otros clubes ourensanos de nivel parejo. Unos inicios sin grandes medios ni campo propio, por lo que tuvo que competir como cualquier club de barrio, donde le designaba la Federación.



Los años 80 trajeron cambios para el club, que pasó a jugar dentro del fútbol federado. Lo hizo en Tercera Regional en el curso 1980-81 y fue octavo. Eran años de estrecheces económicas para muchos clubes, que renunciaban a competir, pese a ganarlo en el campo, en categorías superiores. Eso lo aprovechó el Puente para escalar peldaños, llegando a jugar en Primera Regional. Pasó a tener casa, siendo su sede el Campo Municipal de Oira. En los años 90, de la mano de nuevo de Plácido Díaz en la presidencia –tras una anterior etapa con José Iglesias– logró el ascenso a Tercera en la campaña 1993-94. Lo hizo siendo primero, por delante del Gran Peña. Logró así el tercer ascenso consecutivo, desde Segunda Regional a Tercera. Debutó en la campaña 1994-95 en la que logró un meritorio noveno puesto. El 23 de diciembre de 1997 finalizó su conversión en Sociedad Anónima Deportiva y adoptó el nuevo nombre de Ponte Ourense CF SAD. Fue, además, el primer club a nivel nacional de Tercera División en hacerlo. Tras unos años de buen nivel en esta categoría, el equipo confirmó su retroceso a Regional Preferente (2003-04).



Esto cerró un periodo de once campañas consecutivas en Tercera y la disputa de tres Promociones a Segunda División B. El Ponte Ourense siguió cayendo hasta Primera Regional, en la 2009-10.

No empezó bien la década para el Ponte Ourense, pero el curso 2013-14 tuvo trascendencia, no tanto deportiva como en los despachos. El CD Ourense, fundado en 1952 y ahogado por las deudas, no era capaz de cumplir con la Ley Concursal. El 15 de julio de 2014 los gestores aprobaron la disolución y posterior liquidación de la histórica sociedad, que había llegado a competir durante trece temporadas alternas en Segunda División y veinticuatro en Segunda División B. Desaparecido el CD Ourense del escenario, la Junta Directiva del Ponte Ourense estimó, al pasar a ostentar la titularidad del fútbol local y a jugar en O Couto, adoptar el nombre de Ourense Club de Fútbol SAD. Sus metas eran ascender de categoría lo antes posible, objetivo que se cumplió ese mismo curso 2014-15 con fortuna y de rebote, al retirarse la UD Barbadás B. Esto creó una vacante en Regional Preferente que fue ocupada por el Ourense CF, tras habérsela ofrecido la Federación Gallega de Fútbol.



En la 2018-19 regresó a Tercera División, donde se vio las caras con la Unión Deportiva Ourense, conjunto constituido el 10 de julio de 2014, que venía a recoger a muchos de los aficionados que en su día siguieran al CD Ourense. En el curso 2019-20, marcado por el COVID-19 y de forma paralela se promovió por parte del consistorio la fusión entre el Ourense CF y UD Ourense.

Sin consenso



Un deseo no compartido por los socios, que votaron en contra. Ese año el equipo se quedó a las puertas del ascenso, que al final fue para la SD Compostela, con la que empató, pero que subió al haber sido primera en la fase regular.



Con el nuevo formato de competición estrenado en el curso 2020-21, ambos ourensanos pasaron a integrar el Grupo I de Tercera División gallego, Subgrupo B.

Los albinegros consiguieron subir a a Tercera RFEF pero los rojillos descendieron a Regional Preferente. En la campaña 2021-22 lograron el ascenso a Segunda RFEF, tras ser segundos en temporada regular, a un punto del Polvorín FC.



En el playoff superaron al Fabril en semifinales y posteriormente al CD Barco. Lograron la permanencia en Segunda RFEF en la 2022-23, disputando el playout contra el Beasain. Apenas un año después y a falta de una jornada, los de Rubén Domínguez hicieron historia. El 28 de abril se impusieron al Pontevedra en Pasarón y lograron el ascenso a Primera Federación.



Lo consiguieron con 70 puntos, 19 victorias, 50 goles a favor y tan solo 19 en contra. Además, el Municipal de Oira, su entonces feudo, fue uno de los estadios más difíciles de conquistar de toda la categoría, concediendo solo una derrota en 17 duelos.