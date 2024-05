Luisinho: “El domingo el Depor ya estará en otra categoría”

El 13 de agosto de 2013, el portugués Luís Carlos Correia Pinto ‘Luisinho’ aterrizaba en A Coruña para pasar el reconocimiento médico y fichar como jugador de un Deportivo que dos meses antes había caído a la Segunda División. El lateral zurdo, que terminaría completando cinco temporadas en el club blanquiazul, fue uno de los jugadores importantes de aquel equipo dirigido por Fernando Vázquez. 31 partidos de Liga —30 como titular— disputó el zaguero luso, incluido el duelo contra el Jaén en Riazor del 31 de mayo de 2014 en el que la escuadra herculina certificó su ascenso a la élite con su triunfo por 1-0.

Fuiste titular y completaste los 90 minutos de aquel encuentro. ¿Cómo recuerdas ese día tan importante?

Fue un día muy especial porque nos estábamos jugando mucho y sabíamos que una victoria nos daba el ascenso directo y al final lo conseguimos. La gente estaba muy ilusionada y conseguimos ese premio tan ansiado.

Fue una temporada complicada que no arrancó bien y en la que tuvisteis que pelear hasta la penúltima jornada para certificar el ascenso.

Sí. La Segunda es muy complicada, era una competición muy competida, muy larga, no empezamos bien porque hubo muchos problemas en el equipo. De hecho, cuando fui allí, no pude firmar y me tuve que volver a Portugal y regresar a A Coruña más tarde. Hubo un cambio de presidente, unos percances que terminaron por solucionarse y aunque no empezamos de la mejor manera, construimos un equipo y logramos una base de estabilidad, el equipo fue de menos a más y a medida que fuimos consolidándonos, vimos que se podía conseguir el ascenso.

¿Qué sentiste cuando Marchena marcó el 1-0?

Sentimos que estábamos más cerquita. Sabíamos que era un partido complicado porque el Jaén peleaba por no descender, había muchos nervios porque estábamos en casa y nos jugábamos tanto. Pero teníamos el factor campo, el apoyo de la afición, estábamos muy cerca del ascenso y queríamos lograrlo lo antes posible. Salimos de una forma muy buena y conseguimos la victoria.

Ésa fue la última alegría que vivió el deportivismo, ya que después sólo hubo descensos y ascensos frustrados. Y pese a todo, se superan los 28.000 abonados esta temporada y con más de 29.000 personas en las últimas citas en Riazor.

Con todos los sinsabores que se han vivido después, no es fácil que sigan ahí con el equipo, por eso tiene tanto mérito esta afición. Estuve en Riazor hace poco, el día del partido con la Cultural Leonesa, y vi a la gente muy ilusionada, el campo casi lleno, y lo que tiene la afición del deportivo es que nunca deja solo a su equipo, siempre está ahí, y si el Depor puede volver al fútbol profesional es gracias a la afición, ya que con ellos todo es más fácil. Se han pasado por momentos muy malos, cuatro temporadas en la tercera categoría, estando cerca pero que nunca se acaba de conseguir, pero este año sí va a poder ser, por fin, y ojalá sea el domingo contra el Barça Atlètic.

La ciudad ya se está preparando para la posible fiesta del domingo, con banderas y bufandas en los edificios. ¿Cómo afecta a los futbolistas ese ambiente de cara a un duelo trascendental?

A mí me motivaba eso. Cuando jugaba en Riazor, estaba en mi casa y me sentía muy bien. Había compañeros que igual la presión no la aguantaban muy bien, otros a los que sí nos motivaba, depende de cada uno. Este año, que la gente está con el equipo hasta la muerte, incluso cuando las cosas no han ido bien, el jugador tiene que estar muy motivado. Va a haber 30.000 personas remando en la misma dirección y eso tiene que ser una fuerza extra para lograr el ascenso, y no tengo dudas de que el Depor va a ascender este domingo.

Veo que en tu caso prefieres dejarte llevar por la euforia del entorno que aislarte.

En mi caso, sí, es mejor dejarse llevar por esa euforia porque sé que tengo el apoyo, aunque a veces esa euforia te puede traer cosas menos buenas, como la precipitación, por eso hay que buscar el equilibrio. Pero tener tanta gente detrás, que la ciudad esté volcada, tiene que ser una motivación extra. La presión se acusa más, pero cuando te ves tan cerquita del objetivo, tiene que ser una motivación muy fuerte.

¿Qué es lo más difícil en una semana como ésta?

Lo larga que se hace cuando te ves tan cerca, porque quieres resolverlo ya. Tienes confianza, el equipo está bien y quieres conseguirlo lo antes posible. Los futbolistas quieren jugar ya, sabes que tienes una oportunidad única, se habla todos los días de lo mismo y creo que eso es lo peor, que estás deseando que el árbitro pite y empezar a jugar.

¿Jugarse el ascenso precisamente ante el rival directo ayuda o genera más presión?

El Barça B es un buen equipo, pero yo creo que ahora mismo el Depor quiere resolver el ascenso ya, sea el rival que sea, y va a encarar el partido como si fuera una final, independientemente del adversario.

¿Las prisas por querer zanjarlo pueden ser perjudiciales?

El Deportivo, en ese sentido, tiene mucho más a favor que el Barça B, que es quien tiene que arriesgar más porque está cuatro puntos por debajo. El equipo coruñés tiene margen, el factor campo, que es muy importante en estas categorías, entonces yo creo que la presión la tiene más el Barça Atlètic, y el Deportivo debe aprovecharlo para ganar. Además, tiene una plantilla con mayor experiencia.

El cuadro coruñés llega fortísimo, con trece victorias y tres empates en esta segunda vuelta. Esos números y los cuatro puntos que lleva de ventaja sobre el rival deberían dar tranquilidad a la plantilla.

Sí. Además, Riazor es un fortín, ahora mismo está muy fuerte en casa, jugando en un campo que está a tope. Es un factor muy importante y que da esas garantías de cara a conseguir un resultado positivo.

Compartiste vestuario con Lucas Pérez, que ya ves que la pasada campaña decidió irse del Cádiz, en Primera División, para jugar en el equipo de su ciudad en la tercera categoría. Once goles y 17 asistencias lleva el delantero de Monelos.

Es un jugador que está muy enchufado y su categoría como futbolista es un plus en esta competición y más en el Deportivo. Todo el mundo conoce su capacidad técnica, pero, además, está muy comprometido y es un arma más para el Deportivo y sus números hablan por sí mismos.

Lo bueno es que no sólo Lucas, sino que todos los jugadores importantes llegan muy enchufados a este tramo decisivo de la temporada.

Esa experiencia y visión de juego de Lucas hace que los más jóvenes sobresalgan. El Depor ha logrado una buena mezcla en ataque. También tiene dos buenos centrales, que son muy fuertes. El Deportivo tiene buen equipo y hay que aprovechar todos esos factores.

¿Qué crees que va a suceder el domingo?

Yo estoy seguro de que el Deportivo va a ascender. A la gente que le gusta el fútbol quiere ver al Depor más arriba y lo va a conseguir. Tiene una gran oportunidad en su casa, con su gente, y no lo va a dejar escapar. El domingo el Depor ya estará en otra categoría.

La pasada campaña iniciaste tu etapa en los banquillos al frente del SC Vila Real. ¿Dónde estás ahora?

Sigo de entrenador, pero ahora en Gaia, cerca de Oporto, en el Coimbrões.