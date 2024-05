Juan Domínguez: "El Depor está en la cresta de la ola; es el escenario perfecto para aprovecharlo y ascender"

Juan Domínguez participó en los dos últimos ascensos que logró el Deportivo. Ambos, de Segunda a Primera División. El 27 de mayo de 2012, el exfutbolista naronés, pieza clave en aquel equipo que entrenaba José Luis Oltra con 35 partidos y 29 titularidades, formó de inicio y completó los 90 minutos en el triunfo sobre el Huesca en Riazor (2-1) que devolvía al cuadro coruñés a la máxima categoría tras un curso en el segundo escalón nacional. En 2014, con Fernando Vázquez en el banquillo, el protagonismo del centrocampista se mantuvo y jugó 39 de los 42 encuentros de aquella Liga, todos como titular. Uno de esos duelos fue en el que se consumó el ascenso herculino a Primera con una victoria sobre el Jaén (1-0) el 31 de mayo. Otra vez completó los 90 minutos.

¿Cómo recuerdas aquellos dos partidos?

Con mucha ilusión, motivación y esa tensión de que ya está ahí el momento por el que llevabas luchando toda la liga.

¿Cómo viviste los días previos a ambos encuentros?

Sin duda, es una semana diferente porque o te metes en una burbuja o es imposible que no te lleguen las sensaciones del entorno, tanto en la calle como lo que puedes leer o ver en la tele o en las redes sociales, pero intentas mantenerte al margen y concentrarte y tener la misma dinámica del resto del año, que es lo que te hizo tener éxito.



¿Qué es lo más difícil al afrontar una cita tan clave?

Normalizar la situación, enfrentarse al partido como lo hiciste a los anteriores, con el mismo nivel de concentración, sin que haya ninguna distracción y aplicar las mismas ganas y el mismo rendimiento que llevabas hasta ese momento, que no te afecte el entorno.

Es una semana diferente porque o te metes en una burbuja o es imposible que no te lleguen las sensaciones del entorno; intentas mantenerte al margen y concentrarte

Así que es mejor aislarse de esa euforia que se genera en la calle que llevarse por ella.

Depende de cada persona. Si algo de esa euforia implica que estés más motivado y te dé un extra positivo, está bien, pero si te genera nerviosismo o te saca el foco de donde lo debes tener, me asilaría. Mi consejo es que cada uno haga la semana que venía haciendo hasta ahora en partidos anteriores, tanto física como mentalmente y no cambiar hábitos.

En las dos ocasiones sellasteis el ascenso en la penúltima jornada, que afrontasteis con un colchón de cuatro puntos sobre el tercero en la Liga 2011-12 y de seis puntos en la 2013-14. ¿Esa ventaja os ayudó a afrontar ambos duelos con cierta tranquilidad?

No recuerdo que tuviéramos esa sensación, más bien al revés, porque, en el caso de la primera vez, llegar a la penúltima jornada sin estar ascendidos, haciendo un registro de puntos de locos, con récord de victorias y ver que los rivales no se despegan y que aún tienes que seguir trabajando para lograr el objetivo hizo que tuviéramos que salir a tope porque si no ganábamos, podíamos desperdiciar la ventaja.

Este curso, el Depor encara su primer ‘match-ball’ contra su único rival por el ascenso. ¿Añade mayor presión?

Evidentemente es un partido de máxima exigencia por la situación, porque es el rival que se juega el ascenso contigo, pero muchas veces eso hace que des tu mejor nivel, la gente va a estar súper volcada y quizá eso te hace sacar tu mejor rendimiento y es mejor a que venga un rival que no se juega nada. Los del Barça B también tienen presión, porque no les vale el empate.

La gente va a estar súper volcada y quizá eso te hace sacar tu mejor rendimiento y es mejor a que venga un rival que no se juega nada

El técnico y la plantilla del Barça B han afirmado que no tienen el objetivo de subir a Segunda y que haber asegurado el playoff ya es un premio. ¿Es una estrategia para cargar de presión al cuadro coruñés?

No sé con qué sentido dicen esas palabras, porque puede ser la realidad o que lo digan para quitarse presión y que sea una estrategia no tanto para cargar de presión al Depor, sino para llegar ellos más relajados al partido.

¿Entenderías que el fracaso en los dos últimos playoffs puedan rondar por la cabeza de algún futbolista?

No creo que piensen en cosas del pasado para bien ni para mal, simplemente creo que estarán pensado en llegar preparadísimos al partido porque puede ser el del ascenso y hay que ganar, así que intentarán ofrecer el mejor rendimiento. Me extrañaría que la gente pensara en lo que sucedió las dos últimas temporadas.

El Depor llega de protagonizar una segunda vuelta casi perfecta, con trece victorias y tres empates, y el Barça Atlètic ha sido el único capaz de seguirle la estela, con doce triunfos, tres empates y una derrota. ¿Quién es el favorito?

Hombre, yo creo que desde que el Depor está en Primera RFEF es el favorito por todo, presupuesto, masa social, plantilla... en cualquier partido siempre es favorito.

Más con la racha actual y el gran momento de sus futbolistas importantes.

Están en la cresta de la ola, mejor imposible para enfrentarse a un partido así. Venir en una dinámica positiva es crucial en estos momentos porque si atraviesas una racha irregular, puedes tener ciertas dudas, pero el Depor llega con la flecha para arriba y es el escenario perfecto para aprovecharlo.

¿La derrota generaría miedo?

Una derrota evidentemente dolería, es una posibilidad que está ahí, pero no hay que pensar en ella, sino salir a ganar. Es algo que, si pasa, se reflexionará después del partido porque el Depor seguiría con opciones de subir, pero antes del partido sólo se va a pensar en ganar y ascender.

Una derrota evidentemente dolería, es una posibilidad que está ahí, pero antes del partido sólo se va a pensar en ganar y ascender

Nada más finalizar el encuentro en Sestao, José Ángel y Jaime aseguraron que el partido con el filial azulgrana es el momento para sellar el ascenso, que no hay que aplazarlo más, pese a que haya otras dos oportunidades, mientras que Idiakez se mostró más prudente al respecto. ¿Qué postura te gusta más?

Me gusta la de ir partido a partido y pensar en el encuentro que tienes delante y analizarlo. Es un partido muy importante, porque puedes ascender, y si a todos se les da importancia, este partido es una oportunidad de oro para vaciarse y llegar lo mejor posible. Esa es la mentalidad que yo tendría antes del duelo del domingo. Después, en función del resultado, si se gana, se celebra, y si se empata o se pierde, pues se sigue.