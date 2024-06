Luis Quintero, sin titularidades

“Le dije (al míster) que estaba bien, le mentí un poco (risas). Estoy cansado, pero quiero jugar siempre”, así se expresaba Pablo Martínez tras la victoria, con prórroga incluida, ante el CD Covadonga, en la primera ronda de la Copa del Rey.

En la segunda, salió desde el banquillo en la derrota contra el CD Tenerife, y este miércoles fue de la partida en el choque de ida de la Final de Campeones.

A todo esto hay que sumar sus 36 titularidades, siendo el futbolista que más veces ha estado en el once. Le siguen con 35 José Ángel y Diego Villares, mientras que con 31 apariciones están Lucas, Mikel Balenziaga, Pablo Martínez y Germán Parreño.

Completan el ‘top-ten’ Yeremay Hernández (23), Davo (21) y Ximo Navarro (20). David Mella e Iván Barbero, habituales ambos en el equipo, pero condicionados por sendas lesiones, acabaron el curso regular siendo titulares en 17 ocasiones. El de Gandía, uno de los más animados en la fiesta del ascenso, tiene dos años más de contrato con el Deportivo.

Un equipo que ya llevaba tiempo detrás del central valenciano, pero al que no había podido reclutar antes.

Un cerrojo atrás, que no sólo formó con Pablo Martínez la mejor pareja de centrales de la categoría, sino que también demostró su olfato goleador, con cuatro tantos en su casillero, igualando su mejor marca de dianas, lograda con el Córdoba B en la 2016-17.