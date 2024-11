Lucas-Yeremay, una pareja top en ataque

Mella, Lucas y Yeremay forman un tridente temible desde que la pasada temporada se asentaron en el once a las órdenes de Imanol Idiakez. Los tres futbolistas ‘de la casa’ siguen siendo esenciales para el Deportivo en Segunda División y, de hecho, dos de ellos (Lucas y Yeremay) se encuentran en los primeros puestos de la categoría en algunas de las estadísticas más relevantes relacionadas con el ataque.



El capitán coruñés es líder en pases clave, cuarto en grandes ocasiones creadas y sexto en asistencias, mientras que el extremo canario ocupa la primera plaza en la lista de regates completados con éxito, la segunda posición en la tabla de artilleros y el tercer puesto en el sumatorio de goles y asistencias. Suficientes muestras de la influencia de ambos en el ataque blanquiazul y del impacto de su fútbol en Segunda División.

Lucas, peligro a través del pase

Lucas Pérez, el gran referente del Dépor, no está teniendo puntería de cara a puerta en el inicio de la temporada 2024-25, algo que también le sucedió el curso pasado, pero su peso en la parcela ofensiva herculina sigue siendo notable, sobre todo en relación a la generación de oportunidades en área rival.



El de Monelos es el líder indiscutible de Segunda en pases clave (3,9 por partido), una estadística que mide todos los pases que acaban en remate. De este modo, se valora la capacidad de los jugadores para crear ocasiones independientemente del acierto del disparo final. Los primeros cinco puestos de la lista los completan los siguientes futbolistas: Iñigo Vicente, del Racing de Santander, con 3,2; Cristian Carracedo, del Córdoba, con 3,1; Josep Señé, del Racing de Ferrol, con 2,7; y Santi Cazorla, del Oviedo, con 2,6.



Lucas también aparece en la parte alta de la estadística recogida por SofaScore que mide las grandes ocasiones creadas. El coruñés es el cuarto en este apartado, con siete oportunidades claras generadas, y solo tiene por delante a Álex Calatrava, del Castellón, con nueve, y a los atacantes del Racing de Santander, Andrés Martín e Iñigo Vicente, ambos con doce.



El '7' destaca en los registros asociados a la visión de juego y a la clarividencia en el pase, por lo que no es de extrañar que también se encuentre entre los primeros puestos de la lista de asistentes. Lucas lleva tres pases de gol en la presente campaña y solo hay cinco futbolistas en la categoría de plata con más asistencias, varios de ellos ya mencionados: Calatrava (Castellón), con siete; Andrés Martín (Racing de Santander), con cinco; y Cazorla (Oviedo), Marc Mateu (Eldense) y Jonathan Dubasin (Sporting de Gijón), con cuatro.

Lucas y Yeremay, ante el Cartagena | Foto: Fernando Fernández

Yeremay, regate y finalización

Lucas comparte ataque con un Yeremay que expresó recientemente que quiere seguir jugando con el coruñés por muchos años. “Que se quede con nosotros. Él siempre nos dice de broma: ‘Cuando ustedes me digan, yo me voy’. Pero nosotros (Mella y Yeremay) no vamos a retirar a nadie. Queremos que Lucas esté con nosotros por lo que aporta al Dépor, porque a mí y a Mella nos ayuda mucho en el día a día y porque a mí me gusta jugar con él. Y si subimos a Primera, que se quede también, hasta que no pueda correr”, dijo en septiembre el ‘10’, líder de la lista de mejores regateadores de Segunda.



Yeremay completa cuatro regates por partido, mientras que su más inmediato perseguidor, el jugador del Elche Nico Fernández, tiene una media de 3,5. Cristian Carracedo, Bebé y Javier Ontiveros son los futbolistas restantes del ‘top 5’. El extremo del Córdoba promedia 2,7 regates completados por encuentro, mientras que los atacantes de Racing de Ferrol y Cádiz, 2,3.



Además de su habilidad para el desequilibrio, Yeremay está en un momento dulce de cara a puerta. Acumula seis dianas y es el segundo máximo goleador de la categoría, solo por detrás de Luis Suárez (Almería), que lleva ocho. El canario está empatado en la segunda plaza con Andrés Martín (Racing de Santander), Mario Soberón (Zaragoza) y Myrto Uzuni (Granada).



Por último, Yeremay ocupa la tercera posición en el cómputo de goles y asistencias. Andrés Martín, con once, y Luis Suárez, con diez, son los únicos que superan al blanquiazul, que ha tenido participación directa en ocho tantos.