Recelo al cemento en el Dépor-Eibar

El enfrentamiento de Liga ante el Eibar del próximo lunes 11 a las 20.30 horas (en partido que cerrará la decimocuarta jornada en Segunda) calibrará de nuevo la respuesta de una masa social tan fiel como la herculina.

En esta ocasión la disputa del encuentro en un horario tan incómodo para la afición como un lunes laborable hace prever que la entrada que registre el estadio de Riazor pueda ser la peor de la presente campaña 24-25.

Hasta el momento, el registro más discreto en el presente ejercicio tuvo lugar en la jornada décima de Liga ante el Eldense, en un envite que se celebró el sábado 19 de octubre a las 16.15 horas y al que asistieron 21.326 espectadores.

Cabe recordar que el club de la Plaza de Pontevedra presume este curso de haber alcanzado los 27.549 socios con asiento en el coliseo herculino, cupo con el que se ha cerrado la campaña de abonados.

En este sentido, la afluencia de aficionados más sobresaliente en las seis contiendas transcurridas del campeonato como local ha sido la correspondiente a la tercera jornada, en el derbi provincial frente al Racing de Ferrol, con 26.455 hinchas en las gradas.

El club coruñés, consciente de los obstáculos insalvables que muchos 'fans' tendrán el próximo lunes 11, ja decidido abaratar el precio de las entradas de público para la visita del conjunto armero.

De este modo, las localidades de fondo tendrán un precio de 20 euros, mientras que en Tribuna este mismo será de 40 euros.

Carlos Carballal, vicepresidente de la Federación de Peñas del Deportivo, muestra su malestar ante un horario que apartará a muchos seguidores de su equipo.

"No entiendo el significado de poner partido un lunes, un Dépor-Eibar no tiene sentido porque las aficiones tampoco están pendientes, me parece una barbaridad. Ya los viernes no es adecuado pero tiene un pase porque se inicia el fin de semana pero un lunes no es día de fútbol", expone.

"Debemos procurar ir a Riazor para apoyar al equipo todos los que podemos porque lo necesitamos pero también entiendo a la gente que tiene que trabajar y que viene de lejos. El fútbol nos gusta y es importante pero muchas veces hay otras obligaciones", añade Carballal.