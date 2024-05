Lucas Pérez se compromete a seguir en el Deportivo: “No me voy a ningún lado”

Las especulaciones sobre el futuro de Lucas se han sucedido durante los últimos días, después de que en varias entrevistas dejase caer su malestar con el club por ciertos aspectos que no acabó de revelar. En el último partido de la Liga regular, jugado este sábado frente al Real Unión, Riazor aclamó en varias ocasiones a su ídolo.

La primera gran ovación se la llevó al ser sustituido. Todo el estadio se puso en pie para aclamar al autor del gol del ascenso ante el Barca B. Al acabar el encuentro, se montó un paseíllo para aclamar, uno a uno, a todos los miembros del staff y a los jugadores. Sobre el altísimo volumen de la megafonía, se escuchó a la grada cantar de forma espontánea “Lucas no se va, Lucas se queda”.

Tras el largo paseíllo, los jugadores dieron, con calma, la vuelta de honor. El estadio ya estaba semivacío cuando la plantilla se acercó a los dominios de los Riazor Blues. Se detuvieron en ese punto durante largo rato. “Lucas se queda, Lucas no se va”, cantaron los Blues, y el resto del estadio siguó con ese cántico. El 7 blanquiazul se acercó a la grada y tomó el micrófono. Salvo en Marathón Inferior no se entendió muy bien lo que dijo. Pero un vídeo tomado desde esa zona lo deja claro: “No me voy a ningún lado”.

Esta tarde de domingo veremos de nuevo a Lucas en el balcón de María Pita. Será una nueva ocasión para que reafirme, esta vez ante muchos más testigos, su continuidad en un club del que ya es leyenda después de su bajada al ‘barro’ culminada con el gol del ascenso a Segunda División.