Martín Lasarte: “Es un ‘electroshock’ al alma”

Los Riazor Blues dieron ayer continuidad al tifo del partido ante el Barça B (Arsenio y Bebeto el día de la final de la Copa de 1995) con una alusión a otro partido mítico del Depor de los años 90, aquel en el que mantuvo la categoría (Primera) en el Benito Villamarín tras empatar contra el Betis en la promoción. Vimos de nuevo a Arsenio junto a Martín Lasarte y y abajo el texto “Qué alegría míster, cuánto sufrimos”.



Curiosamente, el defensa uruguayo acababa de llegar a España en el momento en que su teléfono empezó a vibrar. Amigos coruñeses le enviaban desde Riazor la foto del tifo.

“Acabo de llegar a Madrid hace un ratito y estoy como con una gripe. Y yo me quedé acostado en casa para recuperarme y la verdad es que ni me acordé del partido. Me empezaron a llegar fotos y fue como un electroshock al alma. Impresionante”.



Tiene previsto quedarse unos días en España y es muy probable que venga de visita a A Coruña, la ciudad que, claro está, no lo olvida.