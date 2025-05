Las lágrimas de Borja Jiménez, exentrenador del Deportivo, tras descender con el Leganés

Emocionado como aquella tarde en la que el ascenso a Segunda se le deslizó de los dedos en Riazor. Así estaba Borja Jiménez tras el partido que sustanció el descenso a la división de plata del Leganés. Su equipo ganó al Valladolid (3-0), pero el triunfo del Espanyol (2-0) ante el también descendido Las Palmas convirtió Nuevo Butarque en un velatorio durante buena parte del partido, “Es una sensación de nunca había vivido, el silencio que había, daba la sensación de que algo se estaba muriendo, muy triste”, explicó el exentrenador del Deportivo, al que como aquel 11 de junio de 2022 tras la decepción contra el Albacete le volvieron a brotar las lágrimas en una sala de prensa. Esta vez lo hizo en la de Butarque cuando le recordaron que la afición del Laganés pidió su continuidad a voz en gritos aún tras el descenso. “Sólo darles las gracias, porque no es normal perder la categoría y que la afición coree tu nombre y te pida que sigas. Gracias”, apuntó entre sollozos.

Jiménez, que ascendió a Primera y como campeón a un equipo que el año anterior había sido décimocuarto, acaba contrato con el Leganés y hace quince días deslizó que no había recibido oferta alguna para continuar. Este sábado, tras el descenso, no quiso abundar en su situación personal. “No es el día para hablar de Borja Jiménez ni de nadie es el día para hablar del Leganés. Los que estamos aquí podemos durar mucho o poco, da igual, vamos pasando, pero el escudo sigue ahí y la afición sigue ahí”, apuntó. En su misma situación está su segundo, Álex Martínez, que ya había trabajado con él en el Deportivo.

“Nos hemos dejado la vida. Lo hemos intentado. Hemos conseguido cuarenta puntos que es una cifra que normalmente te suele permitir la categoría, pero no hemos tenido esa capacidad para mantenernos”, explicó Jiménez, antes de matizar la importancia sobre la situación en la que llegaba el equipo a la última jormada. “Siempre he hecho mucho hincapié en que teníamos que llegar a la última semana dependiendo de nosotros mismos, pero no lo hemos logrado”. El Leganés desciende con 40 puntos y será rival el Deportivo la próxima temporada.