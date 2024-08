Borja Jiménez solicitó ocupar el banquillo local de Riazor

Apenas una semana antes de iniciar la Liga en Primera con un CD Leganés al que ascendió a la máxima categoría el pasado curso, el extécnico blanquiazul Borja Jiménez reeditó vibraciones al dirigir un encuentro desde la banda del estadio de Riazor, en una semifinal del Teresa Herrera en la que su equipo se impuso 2-1 al Oviedo.



En efecto, el míster abulense solicitó a la organización del torneo ser ubicado en el banco local del coliseo coruñés.



“Tuve sensaciones muy bonitas, se me sigue poniendo el pelo de punta. He pedido que si por favor podíamos quedarnos en el banquillo donde yo estaba. Me he sentido y me siento muy querido en esta ciudad, es de esos sitios que me ha dejado huella y estoy encantado de volver”, dijo.



“Era como cerrar el círculo en el mismo sitio donde casi me despedí; no sé mañana donde me tocará pero me hacía ilusión sentarme ahí. Desde que pisamos Coruña son todo alegrías excepto la lesión de Naim”, abundó.



Jiménez incidió en las connotaciones especiales que sigue encerrando ejercer su profesión en el feudo de un conjunto donde fue feliz como el Deportivo.



“A nivel personal poder venir a la que considero mi segunda casa, A Coruña, siempre es muy positivo. Hemos competido bien, la primera parte hemos jugado bien y nos sirve de cara a lo que viene, aunque estamos cortitos de efectivos y tendremos que hacer malabares mañana —hoy para el lector— para intentar juntar once jugadores y poder competir. Va a ser difícil”, explica.



Preguntado acerca del posible rival en la final de hoy sábado en el decano veraniego, el preparador castellano indicó que “hay que intentar jugar contra el Depor porque este trofeo es suyo, me sabe mal no poder tener otros once jugadores de la primera plantilla pero intentaremos hacer cábalas para ser lo más competitivos posibles”.



Respecto al ascenso logrado por el Dépor el pasado ejercicio, Borja Jiménez afirmó sin titubear que disfrutó con el éxito logrado por la entidad blanquiazul.



“Desde que salimos de aquí no tuve la posibilidad de volver, seguimos de cerca al equipo y estamos muy contentos de que el club vaya llegando al sitio en donde merece estar”, concluyó.

Moyano, a resarcirse

Sebas Moyano, centrocampista ofensivo del Oviedo, destacó en zona mixta que la derrota experimentada ante el ‘Lega’ ejercerá de acicate para el duelo inaugural de Liga 24-25 del sábado 17 en Riazor.



“Lo importante es sumar minutos de cara al inicio de Liga, aunque queríamos ganar. El gol temprano que recibimos condicionó el partido, nos rehicimos bien pero me quedo con los minutos y el ritmo que sumamos. El pasado año nos fuimos con el mal sabor de boca del playoff pero este curso vamos con todo. La semana que viene lo daremos todo, tanto el equipo como yo”, dijo.