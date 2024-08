Kevin no se cierra en banda

“Kevin puede hacer carrera en cualquiera de las tres posiciones de ataque”. Noni Arrojo Varela, segundo entrenador del Juvenil B del Deportivo, confía de forma plena en Kevin Sánchez Rey (Burgos, 2005), a quien dirigió en la cantera blanquiazul y con quien tiene “muy buena relación”. El joven delantero centro, que afronta su primer año en edad sénior, está actuando como extremo derecho durante la pretemporada del primera equipo. Noni Arrojo reconoce que no se trata de una demarcación nueva para el atacante burgalés y destaca la determinación e inteligencia de Kevin para hacerse un hueco en el fútbol profesional, ya sea de ‘9’ o en banda: “Kevin está viviendo un sueño. Es un chico que ha venido de fuera y es deportivista a tope. Es un jugador muy competitivo y no va a dar nunca nada por perdido”.



Internacional en categorías inferiores de la selección española (sub-18 y sub-19), Kevin recaló en el Deportivo procedente del Burgos en el verano de 2019 con tan sólo 14 años. Disputó su primer torneo con la camiseta blanquiazul en Almería compartiendo equipo (Infantil A) con David Mella, de su misma quinta (2005). “Siempre que hablo con Kevin recordamos su primer gol en el Dépor. Fue una jugada de Mella que arranca desde el córner, se los lleva a todos, se la pasa a Kevin y la empuja a puerta vacía. Siempre le vacilo y le digo ‘menudo golazo metiste’, cuando está claro que lo hizo todo Mella”, cuenta entre risas Noni.



Después de esa primera toma de contacto, Kevin se incorporó al San Tirso Cadete y los caminos del delantero y el técnico Noni Arrojo se volvieron a cruzar en el Juvenil B de Liga Nacional. “Siempre he tenido muy buena relación con él. Es un chico de fuera, muy cariñoso y muy extrovertido”, apunta el coruñés, quien resume así las virtudes de Kevin: “Destaca por su trabajo, por su día a día, por sus condiciones, por que se adapta muy bien a lo que le pides y por su gol. Siempre ha hecho goles”.

Inicios en el Dépor

Kevin ya actuó de forma ocasional como extremo en edad cadete en el Deportivo cuando David Domínguez o Martín Montero ejercían de delantero. Noni recuerda que “en juveniles también se dio alguna situación así y lo utilizamos en banda por su velocidad y por su desborde”. No obstante, admite que “la última palabra la tienen los entrenadores. Los jugadores a veces tienen una posición que les gusta más o menos y para ellos, en su cabeza, se les da mejor que otra. Pero los entrenadores, según los compañeros que tenga y la plantilla tenga que haya, nos encaja más en una posición que en otra”.

Kevin señala el escudo del Dépor tras marcar su primer gol con el primer equipo | Foto: Javier Alborés



Ya en la temporada 2022-23, Kevin se asentó como el punta del Juvenil A. El burgalés demostró su olfato goleador convirtiéndose en el máximo anotador en el grupo 1 de División de Honor Juvenil, con 21 dianas, y también debutó con el filial. En el Fabril ya se consolidó durante la pasada campaña y marcó ocho dianas en Segunda Federación, pero además siguió quemando etapas a pasos agigantados. Debutó con el primer equipo, marcó su primer gol oficial con el Dépor en Copa del Rey ante el Tenerife y se ganó la confianza de un Imanol Idiakez que en esta pretemporada le está utilizando en la banda.



“Kevin puede hacer carrera en cualquiera de las tres posiciones de ataque, tanto extremo por ambas bandas como delantero. Es un jugador muy rápido, es muy trabajador, tiene mucho desborde y encima tiene gol. Además, es un chico muy listo, muy inteligente y siempre va a hacer lo que le pidan los entrenadores”, asegura Noni.

Es un extremo que se puede adaptar a muchos tipos de juego



El segundo técnico del Juvenil B considera positivo que Kevin siga añadiendo recursos a su fútbol actuando en demarcaciones diferentes. “Esto del fútbol es para gustos y a un entrenador le gustas más en una posición y a otro, en otra. Entonces, si él no se cierra puertas queriendo jugar en una sola posición, puede actuar en dónde él quiera. Tiene talento, tiene esfuerzo, sacrificio en el día a día y es muy listo. Por eso es muy bueno que los jugadores pasen por muchas manos y tengan diferentes experiencias para formarse”, relata.



¿Qué tipo de jugador de banda puede llegar a ser Kevin? “Es un extremo que se puede adaptar a muchos tipos de juego. Es muy rápido, es un jugador de atacar espacios, tiene desborde, tiene talento, tiene buen disparo... Me parece muy completo. ¿La competencia es muy grande? Sí, claro. Pero eso es lo que hace que crezcan. Le viene bien a Kevin y le viene bien al resto. Kevin es un jugador muy competitivo y no va a dar nunca nada por perdido”, comenta Noni, que recalca que el delantero es “un chico muy avispado, las coge al vuelo”.

Viviendo un sueño

Kevin Sánchez es uno de los canteranos que están en dinámica del primer equipo y que se encuentra en la gira de Portugal junto a otros jóvenes prometedores como el lateral juvenil Pablo García o el centrocampista Rubén López, ya más asentado a las órdenes de Idiakez. Noni considera que la presencia de Kevin en el primer equipo es una grandísima noticia para él, pero también para todos los canteranos que vienen por detrás. “Kevin está viviendo un sueño. Es un chico que ha venido de fuera y es deportivista a tope. Estar ahí (en dinámica de primer equipo) le vale a él para mucho porque esa ilusión es la que hace que derribe puertas y, además, los que vienen detrás ven que lo están tocando con la punta de los dedos. Que si Kevin está, que si Pablo está y si también están todos los que han subido en los últimos años, es que entonces se puede estar. Eso hace que los que vienen detrás den ese plus que no existiría si las puertas del primer equipo estuviesen cerradas”.

Me dio con el brazo tan fuerte que casi me deja sin respiración, él va al 100%



Más allá de la versatilidad que está mostrando Kevin con el primer equipo en la actual pretemporada, Noni destaca la determinación con la que juega el ariete, que incluso se pasó de revoluciones en un entrenamiento del Juvenil B. “Él juega así a todo y todos los días. Tengo una anécdota con él de un entrenamiento. Yo estaba en su espalda haciendo una situación de defensa, él hizo un gesto como para escaparse de mí y me dio con el brazo tan fuerte que casi me deja sin respiración. Eso para los defensas, ya te puedes imaginar. Saben que si van a chocar con Kevin o que si van a cualquier duelo con Kevin, él va a ir al 100%, no se va a dejar nada. Es una virtud que tiene”, reitera Noni Arrojo sobre Kevin, pretendido por un Arenteiro que quiere al delantero en calidad de cedido para la temporada 2024-25, una fórmula que ya cerró con otro canterano deportivista: Diego Gómez.

Fran destaca su rapidez

Fran González, jugador con más partidos disputados en la historia del Deportivo y director de la cantera blanquiazul entre 2020 y 2023, apunta que Kevin Sánchez “ya jugó en banda en la selección española (sub-19)” y destaca su “velocidad”: “Es un chaval muy rápido. No tiene esa envergadura de un delantero centro y por eso a lo mejor el entrenador lo está poniendo en banda, para aprovechar esa velocidad que tiene”.



El exfutbolista admite que desde su salida del club no ha tenido la oportunidad de seguir la pista de Kevin, pero espera que el club demuestre “paciencia” tanto con el burgalés como con otros “muy buenos jugadores” que hay en la cantera y que “tienen que estar preparados para cuando les llegue la oportunidad”. “No es solo cuestión de Kevin. Si jugadores de la cantera han sido capaces de competir contra los mejores de España, claro que pueden hacerse un hueco en el primer equipo. Lo que siempre digo es que hay que tener un poco de paciencia”.

En su etapa juvenil tenía una velocidad diferencial



Por último, Fran asegura que, durante su etapa como director de cantera, “Kevin hizo muy buenas temporadas” y “tenía una velocidad diferencial”. El de Carreira puntualiza que “cuando llegas a la élite, esas velocidades igual no son tan diferenciales, pero en esa etapa de juvenil, claro que podía jugar en banda”.



De extremo o de punta, Kevin sigue tratando de demostrar que su futuro está en el fútbol profesional. En esta pretemporada ha dado un paso más, en este caso hacia un lado, para ganar minutos en la banda y añadir recursos a su fútbol.