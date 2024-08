El Dépor acude a la puerta de la Peña Verín-Pablo Amo

Una peña trotamundos, la Verín-Pablo Amo, que recorre kilómetros pero que esta tarde en Chaves podrá ver a su querido Deportivo jugar a tiro de piedra.



La agrupación herculina, presente con alguno de sus peñistas en todos los desplazamientos de la temporada pasada, celebra que el amistoso que cierra la gira lusa les coja apenas a 25 kilómetros, que es la distancia desde la localidad verinense al estadio. “Iremos al partido entre 40-30 personas y lo haremos en coche, porque después algunos hemos organizado una cena allí”, relata Jorge Fernández, presidente de la peña, que este año celebra su 20 aniversario.



Sobre los amistosos que ha jugado el Deportivo admite que responden a la tónica habitual de este tipo de choques estivales: “Son los típicos partidos de pretemporada, no son para sacar muchas conclusiones”. Para él, lo fundamental es que la columna vertebral del equipo se mantiene: “Tenemos el grueso de la plantilla medio hecho y es importante. Se nota, con respecto a otros años, que había 15-16 jugadores nuevos. Al tener una base bastante hecha sólo hay que ir incorporando algunas piezas”.



Asimismo, desvela que ya tienen programado “el desplazamiento para el segundo partido, ante el Huesca, para el tercero (Racing de Ferrol), para el cuarto (Granada) y también tenemos confirmado el del Córdoba (la quinta jornada). Mucho se tiene que torcer para que haya algún desplazamiento en el que no esté presente algún socio”, asegura.

Cinco equipos andaluces



Y eso a pesar de que este año el Dépor tendrá hasta cinco rivales en Andalucía, viajes que suponen más kilómetros y costes, pero que no frenarán a la bulliciosa agrupación.



Aunque tiene un gran valor el estar siempre acompañando al equipo en todos sus viajes, Jorge Fernández admite que ellos ya están “acostumbrados a los kilómetros. Para muchos socios ir hasta A Coruña y venir son 500 kilómetros”.



La Verín-Pablo Amo celebra este año dos décadas desde su puesta en marcha con el nombre del exjugador deportivista y ahora segundo de Luis de la Fuente en la selección y Fernández desvela que tienen preparados diversos actos en noviembre de cara a su próximo cumpleaños.



El futuro se vislumbra ilusionante. “Hay muy buen ambiente, mucha gente, muchos socios nuevos y gente joven con muchas ganas de viajar. Todos los años solemos incorporar sobre 10-15 altas nuevas y estamos en números bastante buenos. Debemos de rondar los 130 socios, lo que es un buen número e importante y de ellos sobre 90 son abonados”.



Aunque la Verín-Pablo Amo vería con buenos ojos que se recuperase una iniciativa como Destino Riazor para favorecer a las peñas más lejanas de A Coruña la asistencia a Riazor, no faltarán cada quince días a su visita al templo. Esta tarde, no obstante, podrán ver al Deportivo casi en la puerta de casa. Y eso no suele ocurrir.