Los abonados del Dépor deben retirar invitaciones para el Teresa Herrera

Los socios del Deportivo deben de retirar una invitación a través de la taquilla electrónica del club para acceder a los partidos del próximo Trofeo Teresa Herrera.



La inédita medida se completa con una advertencia: no se podrá salir y volver a entrar al estadio durante las maratonianas jornadas del torneo, que el viernes 8 ofrece un programa doble (Leganés-Oviedo a las 18.30 y Dépor-Unionistas a las 20.30) y el sábado 9 acogerá tres partidos porque los cuatro equipos vuelven a repetir y además Dépor Abanca y Athletic se jugarán la torre de plata del torneo femenino. O lo que es igual, si alguien quiere ver toda esa jornada, en la que el Dépor podría jugar a las 16.00 si cae ante Unionistas el día anterior, tendrá que pasarse siete horas en el estadio.



La obligación de retirar invitación para asistir al torneo está abierta de manera preferente para los abonados hasta las 23.59 de este lunes y no se garantiza ocupar el asiento asignado a cada abono. algo también desacostumbrado. El club justifica la medida en que los abonos dan derecho a entrar a una grada y alude a problemas para que los carnets físicos estén disponibles en tiempo y forma. Los socios que pagaron su carnet el primer día de la campaña y no optaron por la versión digital aún no disponen de su tarjeta de abonado, que recibirán a domicilio tras pagar un sobrecoste por el envío. En el Deportivo apuntan también al “gran número de entradas solicitadas por los otros equipos”.

Reubicaciones en Tribuna



El Deportivo ha reservado también para patrocinadores y compromisos cerca de 400 asientos ubicados al izquierda del palco de autoridades según se mira de Tribuna hacia el terreno de juego. Los abonados de esas ubicaciones, muchos de ellos socios desde hace décadas, se encontraron ayer con que al entrar en la taquilla electrónica no podían acceder a sus localidades habituales.

El club, en todo caso, confirma que eso no ocurrirá en la Liga. No es el caso de casi un centenar de socios vecinos al palco, pero en la zona más próxima al fondo de Marathón, que han sido reubicados porque el club ha decidido ampliar la zona noble del estadio y no ha optado por la solución de renumerar la grada.