Cristian Herrera: "Que sea una fiesta en casa y se vean las ganas que tenemos de ganar"

"Que sea una fiesta en casa y se vean las ganas que tenemos de ganar", asegura Cristian Herrera sobre el partido del domingo entre el Deportivo y el Sporting en Riazor, un encuentro en el que se espera que se llenen las gradas del estadio blanquiazul.

El delantero deportivista ha hablado este miércoles en rueda de prensa antes del inicio del entrenamiento matinal en Abegondo.



Sensaciones del último partido, con bastantes bajas:

"La primera parte fue bastante buena del equipo, creo que tuvimos bastante personalidad, tuvimos la pelota, ocasiones y al final el partido se resume en dos cabezazos en la primera parte, que tenemos que mejorar en ese aspecto. En la segunda, ellos empezaron atacándonos, es cierto, y nosotros, a la hora de atacar no sacábamos la pelota con claridad, y eso les daba la posibilidad de volver a atacarnos. Trabajar ese aspecto, que una vez que robas la pelota, quedártela para poder atacar tú y que no te vuelvan a atacar".

Cómo se encontraron los menos habituales en los minutos finales:

"Está claro que se nota la gente que menos venía compitiendo, dio lo mejor de sí, nadie se ahorró ningún esfuerzo y eso hizo que en la segunda parte el rendimiento bajara por la falta de minutos, que como todos sabemos la competición exige unas cosas diferentes".

Estado de los lesionados y tocados:

"Bien, ellos están siguiendo las pautas de los médicos, recuperándose, haciendo todo lo que tienen que hacer. No sé si estarán o no, pero si están, el equipo se lo agradecerá y si no, los otros que no están participando tanto están esperando su momento para entrar y, sobre todo, ayudar al equipo, que es lo que importa en estos momentos".

Cambios desde la llegada de Gilsanz:

"La línea es parecida, simplemente estamos reforzando un poco el tema de la defensa, trabajando más la táctica para sufrir menos en esos momentos que tenemos la pelota, pero de ahí a otro cambio, tampoco se nota mucho la diferencia".

Se ha mejorado en ataque, pero en defensa renacen fantasmas con un gol en centro lateral y otro en córner:

"Sí, al final trabajamos para mejorar y sí es cierto que otra vez nos volvieron a marcar ahí, pero el equipo lo importante es que se da cuenta de cuando fallamos, sabemos el porqué y estamos trabajando en eso para quitarlo de una vez por todas y otra vez poder sacar puntos".

¿Cómo afronta un menos habitual un partido en el que le toca ser titular?

"Más que la ansiedad o tener la oportunidad de jugar de titular como para demostrar, creo que hay que echar a un lado eso y poner simplemente tu trabajo y tu servicio a favor del equipo. El míster es el que toma las decisiones y va a jugar quien él decida. Lo que nos caracteriza a nosotros como profesionales es que tenemos que estar preparados para que el que juegue 20 o que juegue 90, ponerlo al servicio del equipo para sacar los puntos, que es lo más importante para todos".

Gran partido de Helton, que salvó momentos complicados:

"Creo que ha ido de menos a más. Está ahora mismo a un grandísimo nivel, creo que está haciendo muy bien su trabajo y está salvando muchas ocasiones de gol y eso es fruto de que nosotros estamos seguros con él en portería y está haciendo las cosas muy bien".

Cristian Herrera, en la sala de prensa de Abegondo | Javier Alborés

Sporting:

"Tiene un buen equipo, se ve que trabajan bien como equipo defensivamente y ofensivamente, pero estamos más centrados en qué tenemos que mejorar nosotros para afrontar el partido con las ganas que toca y que los tres puntos se vuelvan a quedar en casa".

Hacerse fuertes en casa:

"Tenemos todos la sensación de que ganamos dos partidos, ahora perdemos... Estamos trabajando para encontrar esa regularidad para alejarnos de esos puestos lo antes posible y, sobre todo, para que el equipo se sienta bien, cómodo y empecemos a ganar y a sumar puntos, que es lo que importa".

Ante el Almería, apareció más en pasillos interiores y ayudando en la salida de balón:

"Sí, me gusta partir de ahí desde la derecha para meterme para dentro para crear superioridad y coger la pelota en esos espacios donde no aparece nadie, intentar cogerla ahí y llevarla arriba, que es lo que me gusta, lo que tengo que hacer y el otro día ayudé al equipo bastante y tengo que seguir en esa línea".

Disfrutó de dos ocasiones pero sendos disparos le salieron centrados:

"Sí, al final uno se va jodido ya no por marcar, porque si hubiera entrado al menos una, hubiera ayudado al equipo a sumar un punto, que era el mal sabor de boca que teníamos, y a seguir trabajando y a preparar este partido del domingo que será emocionante en casa y tenemos muchas ganas".

Ganas de Riazor, que se espera un lleno:

"Para todos es una emoción muy grande tener Riazor cada fin de semana lleno. Este en especial, que quedan muy pocas entradas y nosotros ilusionados, trabajando día a día para poder ganar en casa, delante de nuestra gente y poder dedicarles esta victoria a ellos, que siempre están ahí. Para nosotros es un privilegio contar con ellos y de verdad que se agradece cuando están todo el partido animando".

Partido importante para refrendar la mejoría:

"Exacto, para nosotros sería un triunfo que nos alejaría de esa zona y, sobre todo, que sea una fiesta en casa, delante de nuestra gente y que se vean las ganas que tenemos de ganar, de hacer las cosas bien y de adquirir esa regularidad que nos está costando un poco".

Lucas:

"Lucas está bien. La semana pasada no estuvo por unas molestias, pero esta semana yo creo que ya estará, no lo sé, pero Lucas es el capitán, un motivador y sabe que esté quien esté, le va a exigir el máximo porque la categoría lo requiere, nosotros también, entonces él siempre apoyando al equipo y exigiendo a la gente".

Yeremay:

"No lo sé. Él está haciendo el trabajo que le mandan los médicos, está recuperándose y no sé si estará para esta semana, pero está todo el mundo haciendo lo que tiene que hacer para estar lo antes posible".